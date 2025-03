https://ukraina.ru/20250319/1061883634.html

Европейский перекрёсток: метания Европы, "предотвращённый Майдан" на Балканах

Европейский перекрёсток: метания Европы, "предотвращённый Майдан" на Балканах

Великобритания, Франция и Канада вновь ищут варианты помощи Украине без США, но надеются на США; Евросоюз рассматривает финансирование "голосов" Холодной войны; протесты в Сербии продолжаются

"Оружие должно замолчать""Канада, самая европейская из неевропейских стран, полна решимости, как и вы, поддерживать максимально позитивные отношения с США" – ради этих слов новый премьер-министр Канады Марк Карни, отвечая на вопросы журналистов в Елисейском дворце в Париже вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном, перешёл на английский язык.Париж стал первой заграничной поездкой Карни после его вступления в должность. The Guardian отмечает, что это – политическое заявление, в противном случае Карни бы посетил Вашингтон. Чуть раньше, во время присяги, он заявил, что Канада была построена тремя народами – коренными, французами и британцами, обозначив таким образом приоритеты внешней политики."Канада – уникальный друг. Я хочу гарантировать, что Франция и вся Европа будут с энтузиазмом работать с Канадой, настроенной, как и вы, поддерживать максимально позитивные отношения с Соединенными Штатами", – любезно ответил ему ответил Макрон.В эти же дни Карни продемонстрировал и свою дружбу с Лондоном, встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и королём Карлом III, подданным которого является.Карни подчёркнуто заявил и свою позицию по Украине, пригласив Владимира Зеленского на летний саммит G7 и всячески солидаризируясь с воинственными Лондоном и Парижем."Оружие должно замолчать", и ещё несколько абстрактных популистских заявлений сделал Макрон, сообщив, что переговорил о 30-дневном перемирии с Зеленским и Трампом. И заявил он об этом сразу после очередной встречи, посвящённой потенциальному введению европейских войск на Украину.Разговоры о введении европейского контингента на территорию Украины давно уже всем надоели, Макрон то собирается, то вновь отказывается отправлять французские дивизии, а британская газета The Times констатирует: без гарантий от США Лондон едва ли отправит на Украину хоть сколько-нибудь значимые войска."Миротворческие силы, достойные этого названия, требуют командной структуры, связанной с США", – сказано в материале. Отмечается и то, что у Британии не хватает артиллерии, а почти всю свою бронетехнику страна безвозмездно передала Украине.Сам же запланированный контингент – 30 тысяч европейских военных – был бы бесполезен, считают авторы газеты, так как контролировать пришлось бы сотни миль границы.На эту тему европейские страны, Канада, Турция, Новая Зеландия и Австралия провели 16 марта онлайн-саммит, но единственный его результат – запланированная встреча генералов 27 стран в Лондоне на этой неделе."Пока не принято решение о военной поддержке Украины как коалиции… Необходимы дополнительные дискуссии о том, способна ли коалиция добровольцев высадить войска на суше", – пишет The Telegraph.Британский премьер Стармер, по информации издания, настаивает на том, что миротворческая миссия должна проводиться совместно с США и надеется "переманить" на свою сторону Дональда Трампа.Все эти встречи, включая, как пишут европейские СМИ, "демонстративный" визит премьер-министра Канады, в данный момент выглядят именно как оппозиция Трампу – в тот момент, когда сам американский президент проводит телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Стандартные милитаристские новости из Восточной Европы: "в связи с военными угрозами от близости России и Белоруссии" Литва, Латвия, Эстония и Польша выходят из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин."Единая позиция, достигнутая в ходе интенсивных дискуссий, отражает общий подход стран Балтии и Польши к сложной геополитической ситуации. Мы хотим обеспечить общие принципы в достижении максимально эффективной защиты наших границ. Мы также обсудили нашу позицию с союзниками, которые разместили или планируют разместить войска на нашей территории. Я благодарна за их конструктивный подход к нашей деликатной ситуации", — заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене.Деньги на свободу и демократиюЕвропа и США разошлись ещё по одному вопросу: едва расправившись с агентством USAID, Трамп заявил о прекращении финансирования культовых СМИ, которые называют ключевыми в идеологическом противостоянии во время Холодной войны – "Голос Америки"* и "Радио Свободы"**.За них есть кому вступиться: глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на брифинге после заседания Совета ЕС в Брюсселе заявила, что страны Союза обсуждают возможность взять их финансирование на себя.Издание Politico уточнило: семь стран уже поддержали эту инициативу, предложенную Чехией. Среди них – Германия, Эстония, Литва, Латвия, страны Северной Европы."Можем ли мы дать финансирование и заполнить пробел от потери финансирования США? Ответ на этот вопрос – не автоматически, потому что многие организации приходят к нам с той же проблемой. Но министры настаивали на том, чтобы мы обсудили это и нашли выход", – сказала Каллас.В сети в эти дни много видео и постов от самих сотрудников обездоленных СМИ. Журналистка Екатерина Котрикадзе*** обвинила Трампа в том, что для её коллег это "вопрос жизни и смерти", а американский лидер "построил безжалостную систему, вышвырнув их с работы", несмотря на то, что "у них дети, семьи".Трамп в конце прошлой недели подписал указ о максимальном сокращении функций работы сотрудников ряда ведомств для борьбы с бюрократией, в их числе оказалось и американское правительственное агентство по глобальным медиа USAGM, контролирующее эти СМИ.Илон Маск призывал их закрыть, назвав работников "Радио Свободы"** и "Голоса Америки"* "радикальными левыми сумасшедшими, которые разговаривают сами с собой"."Закрытие фашистской кликой Трампа "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** – это ещё хуже прекращения американской военной помощи Украине. Это откровенный разворот от многолетней политики по поддержке свободы и демократии по всему миру в сторону диктатуры и разрушение базовых основ западной цивилизации. Мы можем выстоять без американского оружия. Мы можем выжить без американских денег. Но быть свободными в мире, где властвуют идиократия и тоталитаризм, почти невозможно", – написал украинский военный волонтёр Юрий Касьянов.Ситуация в СербииВ Сербии продолжаются студенческие протесты и обсуждение того, что произошло на митинге в Белграде в субботу. 15 марта в сербской столице собралось рекордное количество протестующих – до полумиллиона людей, формальная причина протестов по-прежнему – обрушение навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек 1 ноября 2024 года.Мир облетели кадры воздействия на протестующих. Митинг проходил достаточно мирно, однако к вечеру, во время 15-минутной акции молчания в память о жертвах трагедии, в толпе началась паника. Предполагается, что правоохранители применили против митингующих дальнодействующее акустическое устройство устройстве LRAD (Long Range Acoustic Device), которое создает звуковой "луч" громкостью до 160 децибел. При этом звуки громче 140 дБ вызывают боль, а даже короткое воздействие звука громче 120 дБ может навсегда повредить слух.Власти страны это отрицают. Во вторник в Национальном собрании состоялось заседание Комитета по обороне и внутренним делам, на котором обсуждалась информация о применении оружия. Министры Ивица Дачич и Братислав Гашич заявили, что полиция и армия не использовали звуковую пушку.Директор Агентства безопасности и информации Владимир Орлич отметил, что "попытка провести цветную революцию была вовремя пресечена и предотвращена".Дадич также заявил, что командный центр, контролирующий расследование, готов допустить к нему ФБР, ФСБ и любые международные организации.Студенты тем временем продолжают акции, заявляя, что не уйдут с площадей, пока их требования не будут выполнены, однако даже на самой масштабной акции протеста в субботу они так и не были чётко сформулированы, и по сей день называются просто "антиправительственными", хотя не все протестующие солидарны даже в вопросе гипотетической отставки президента Сербии Александра Вучича.Во вторник к ним присоединились бастующие сотрудники судов, прокуратуры и пенитенциарных учреждений, а также учреждений культуры Белграда. В других городах страны также продолжаются митинги и забастовки.Подробнее о ситуации в Сербии – в материале Татьяны Стоянович Студенты против тайного оружия. Самый массовый антиправительственный митинг в истории Сербии на сайте Украина.ру.* СМИ-иноагент** СМИ-иноагент, нежелательная в РФ организация*** Признана иноагентом в РФ

