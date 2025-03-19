Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских - 19.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250319/1061876098.html
Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских
Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских - 19.03.2025 Украина.ру
Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских
Издание Украина.ру на основании показаний мирных граждан, опубликованных в телеграм канале Родиона Мирошника, посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ, обобщила публичные данные, касающиеся преступлений ВСУ в Курской области
2025-03-19T06:10
2025-03-19T06:10
эксклюзив
курская область
русское поречное
родион мирошник
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061843447_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_2ddd92bf64e78c366162cccf4ff05e1f.jpg.webp
Результатом ознакомления с тамошними свидетельствами бесчинств ВСУ стала эта наша публикация. Итак, что чаще всего практиковали украинские каратели в отношении гражданского населения? Первое. Расстрелы гражданского населения: либо ничем не обоснованные, либо вызванные отказом граждан перейти на сторону врага. Например, мужчина, был с семьей в подвале соседнего дома, пошел на свой участок (его дом разбомбили), чтобы взять из подвала свои же соления и заготовленную на зиму картошку. Бандеровцы его расстреляли в упор. Мужчины пришли за водой к колодцу и были расстреляны. Другие подорвались на минах, установленных боевиками. Сына одной из жительниц села Плехово Суджанского района попытались завербовать в РДК (Русский добровольческий корпус)*. Он отказался. Его отпустили, но привезли и высадили на минное поле. Ему повезло - он вернулся домой. Но потом за ним снова пришли. Мать и соседи нашли его тело со связанными руками и пулевыми отверстиями в спине. Второе. Зверства и сексуальное насилие В селе Русское Поречное нашли 22 тела со следами пыток и сексуального насилия. Пойманный пленный участник зверств - военнослужащий ВСУ - в деталях рассказал, как врывались в дома, как насиловали и убивали выстрелом в затылок. Тела снесли в подвал, где их и нашли наши военные. Третье. Жилые дома выжигали улицами. По показаниям свидетелей, украинские военнослужащие целенаправленно выжигали жилую застройку захваченных сел. Дома обливали бензином, забрасывали термобарами, расстреливали зажигательными боеприпасами. Зачем это было? Какая в этом была рациональная причина, никто не понимает. Объяснение этому вандализму может быть только одно: нанесение максимального ущерба русским людям, создание невыносимых условий для жизни. Мирные люди становились свидетелями тому, как дроны делали сбросы резервуаров с зажигательной смесью на их дома, либо на дома, находящиеся рядом. Такому поведению операторов дронов тоже нет никакого рационального объяснения, так как никаких военных целей в уничтожаемых объектах не было. Четвертое. Преднамеренные удары дронами по убежищам гражданских Как правило это были обыкновенные подвалы. Удары приводили, как к смертям, так и уничтожению убежищ. Никаких российских военных там не было. Только женщины, дети и старики, которые просто пытались выжить. Пятое. Мародерство Грабилось все! Автомобильными колоннами вывозилось имущество государственных и бизнес контор, скарб из домов обыкновенных граждан. Вывозили: автомашины, мотоциклы, скутера, сельскохозяйственную технику, ремонтную технику, сантехнику, стиральные машины и многое другое. Так один мужчина рассказал, что к нему подошли украинцы с автоматами и потребовали отдать его машины. Для нужд армии. Ему пришлось их отдать. Иначе расстрел. Шестое. Непредоставление медпомощиЛюди с хроническими заболеваниями, раненные и заболевшие из-за тяжелых условий жизни проживали на оккупированной врагом территории. Однако больницы не работали, медиков не было, элементарная перевязка - проблема. Лекарств нет нигде. Зачастую все это были люди старшего поколения, часто одинокие, которым тяжело самим себе помочь в этих условиях. Седьмое. Блокировка доступа к воде и продуктам питания Грабеж суджанской "Пятёрочки", когда украинские оккупанты вынесли из нее все, памятен всем. Также были разнесены и замародерены все остальные продуктовые магазины. Да, первый месяц в пропагандистских целях оккупанты раздавали гражданскому населению гуманитарку. Потом делать это прекратили. Люди в основном питались с огорода, солениями из своих и соседских подвалов. Вот так и смогли многие выжить. Что касается воды, то оккупанты запрещали ходить жителям к колодцам, где брали воду сами, остальные минировали.Читайте также материал Александра Чаленко Пять условий "Вечного мира" России с Украиной*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20250312/1061742839.html
https://ukraina.ru/20250314/1061792719.html
курская область
русское поречное
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061843447_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d4b54c252e5cac374b6c6abb9d63578.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курская область, русское поречное, родион мирошник, александр чаленко
Эксклюзив, Курская область, Русское Поречное, Родион Мирошник, Александр Чаленко

Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских

06:10 19.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Издание Украина.ру на основании показаний мирных граждан, опубликованных в телеграм канале Родиона Мирошника, посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ, обобщила публичные данные, касающиеся преступлений ВСУ в Курской области
Результатом ознакомления с тамошними свидетельствами бесчинств ВСУ стала эта наша публикация. Итак, что чаще всего практиковали украинские каратели в отношении гражданского населения?
Первое. Расстрелы гражданского населения: либо ничем не обоснованные, либо вызванные отказом граждан перейти на сторону врага.
Например, мужчина, был с семьей в подвале соседнего дома, пошел на свой участок (его дом разбомбили), чтобы взять из подвала свои же соления и заготовленную на зиму картошку. Бандеровцы его расстреляли в упор.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
12 марта, 14:13
Суджа фактически освобождена. В городе осталось не больше двух рот ВСУДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации в Курской области и ДНР
Мужчины пришли за водой к колодцу и были расстреляны. Другие подорвались на минах, установленных боевиками.

Сына одной из жительниц села Плехово Суджанского района попытались завербовать в РДК (Русский добровольческий корпус)*. Он отказался. Его отпустили, но привезли и высадили на минное поле. Ему повезло - он вернулся домой. Но потом за ним снова пришли. Мать и соседи нашли его тело со связанными руками и пулевыми отверстиями в спине.
Второе. Зверства и сексуальное насилие

В селе Русское Поречное нашли 22 тела со следами пыток и сексуального насилия. Пойманный пленный участник зверств - военнослужащий ВСУ - в деталях рассказал, как врывались в дома, как насиловали и убивали выстрелом в затылок. Тела снесли в подвал, где их и нашли наши военные.

Третье. Жилые дома выжигали улицами.

По показаниям свидетелей, украинские военнослужащие целенаправленно выжигали жилую застройку захваченных сел. Дома обливали бензином, забрасывали термобарами, расстреливали зажигательными боеприпасами.

Зачем это было? Какая в этом была рациональная причина, никто не понимает.

Объяснение этому вандализму может быть только одно: нанесение максимального ущерба русским людям, создание невыносимых условий для жизни. Мирные люди становились свидетелями тому, как дроны делали сбросы резервуаров с зажигательной смесью на их дома, либо на дома, находящиеся рядом.

Такому поведению операторов дронов тоже нет никакого рационального объяснения, так как никаких военных целей в уничтожаемых объектах не было.

Четвертое. Преднамеренные удары дронами по убежищам гражданских

Как правило это были обыкновенные подвалы. Удары приводили, как к смертям, так и уничтожению убежищ. Никаких российских военных там не было. Только женщины, дети и старики, которые просто пытались выжить.
Пятое. Мародерство
Грабилось все! Автомобильными колоннами вывозилось имущество государственных и бизнес контор, скарб из домов обыкновенных граждан. Вывозили: автомашины, мотоциклы, скутера, сельскохозяйственную технику, ремонтную технику, сантехнику, стиральные машины и многое другое.

Так один мужчина рассказал, что к нему подошли украинцы с автоматами и потребовали отдать его машины. Для нужд армии. Ему пришлось их отдать. Иначе расстрел.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
14 марта, 09:04
Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и ПутинымБыстрое, даже стремительное освобождение Суджи и почти всей Курской области породили разного рода конспирологические объяснения произошедшего. Мол, это не героизм и отвага русских пацанов дали такой результат, а "договорняк" между Путиным и Трампом, который просто приказал Зеленскому вывести с российской территории ВСУ
Шестое. Непредоставление медпомощи
Люди с хроническими заболеваниями, раненные и заболевшие из-за тяжелых условий жизни проживали на оккупированной врагом территории.

Однако больницы не работали, медиков не было, элементарная перевязка - проблема. Лекарств нет нигде. Зачастую все это были люди старшего поколения, часто одинокие, которым тяжело самим себе помочь в этих условиях.

Седьмое. Блокировка доступа к воде и продуктам питания

Грабеж суджанской "Пятёрочки", когда украинские оккупанты вынесли из нее все, памятен всем. Также были разнесены и замародерены все остальные продуктовые магазины.

Да, первый месяц в пропагандистских целях оккупанты раздавали гражданскому населению гуманитарку. Потом делать это прекратили. Люди в основном питались с огорода, солениями из своих и соседских подвалов. Вот так и смогли многие выжить.

Что касается воды, то оккупанты запрещали ходить жителям к колодцам, где брали воду сами, остальные минировали.
Читайте также материал Александра Чаленко Пять условий "Вечного мира" России с Украиной
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивКурская областьРусское ПоречноеРодион МирошникАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
08:00190 лет "сахарному королю" Василию Симиренко, спонсору украинских культуртрегеров и террористов
06:40Евросоюз не стесняется. На выборах президента Румынии редеют ряды евроскептиков, зреют протесты
06:30Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу
06:20Европейский перекрёсток: метания Европы, "предотвращённый Майдан" на Балканах
06:10Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских
06:00"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области
05:45Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу
05:30"Ее придется раздергивать": эксперт раскрыл, на какие направление можно перебросить Курскую группировку
05:25Украина - в меню. Что говорят украинские политики и эксперты о переговорах Трампа и Путина
05:15"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ
05:05Пресмыкается перед Трампом и распродает богатства страны. Чем занимается украинская элита
05:00Россия не отказывается от ударов по военным объектам на Украине, но энергетику трогать не будет – Акопов
04:47Экономика Украины и война: налоги для предпринимателей, коммунальный фронт против Кличко
04:30Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов
04:00Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине
03:30"Ребята очень крутые": военкор о героизме спецназа, операции "Труба" и мотивации российских бойцов
22:18Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах
21:48Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина
21:22Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс
Лента новостейМолния