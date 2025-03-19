https://ukraina.ru/20250319/1061876098.html

Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских

Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских - 19.03.2025 Украина.ру

Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских

Издание Украина.ру на основании показаний мирных граждан, опубликованных в телеграм канале Родиона Мирошника, посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ, обобщила публичные данные, касающиеся преступлений ВСУ в Курской области

2025-03-19T06:10

2025-03-19T06:10

2025-03-19T06:10

эксклюзив

курская область

русское поречное

родион мирошник

александр чаленко

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Результатом ознакомления с тамошними свидетельствами бесчинств ВСУ стала эта наша публикация. Итак, что чаще всего практиковали украинские каратели в отношении гражданского населения? Первое. Расстрелы гражданского населения: либо ничем не обоснованные, либо вызванные отказом граждан перейти на сторону врага. Например, мужчина, был с семьей в подвале соседнего дома, пошел на свой участок (его дом разбомбили), чтобы взять из подвала свои же соления и заготовленную на зиму картошку. Бандеровцы его расстреляли в упор. Мужчины пришли за водой к колодцу и были расстреляны. Другие подорвались на минах, установленных боевиками. Сына одной из жительниц села Плехово Суджанского района попытались завербовать в РДК (Русский добровольческий корпус)*. Он отказался. Его отпустили, но привезли и высадили на минное поле. Ему повезло - он вернулся домой. Но потом за ним снова пришли. Мать и соседи нашли его тело со связанными руками и пулевыми отверстиями в спине. Второе. Зверства и сексуальное насилие В селе Русское Поречное нашли 22 тела со следами пыток и сексуального насилия. Пойманный пленный участник зверств - военнослужащий ВСУ - в деталях рассказал, как врывались в дома, как насиловали и убивали выстрелом в затылок. Тела снесли в подвал, где их и нашли наши военные. Третье. Жилые дома выжигали улицами. По показаниям свидетелей, украинские военнослужащие целенаправленно выжигали жилую застройку захваченных сел. Дома обливали бензином, забрасывали термобарами, расстреливали зажигательными боеприпасами. Зачем это было? Какая в этом была рациональная причина, никто не понимает. Объяснение этому вандализму может быть только одно: нанесение максимального ущерба русским людям, создание невыносимых условий для жизни. Мирные люди становились свидетелями тому, как дроны делали сбросы резервуаров с зажигательной смесью на их дома, либо на дома, находящиеся рядом. Такому поведению операторов дронов тоже нет никакого рационального объяснения, так как никаких военных целей в уничтожаемых объектах не было. Четвертое. Преднамеренные удары дронами по убежищам гражданских Как правило это были обыкновенные подвалы. Удары приводили, как к смертям, так и уничтожению убежищ. Никаких российских военных там не было. Только женщины, дети и старики, которые просто пытались выжить. Пятое. Мародерство Грабилось все! Автомобильными колоннами вывозилось имущество государственных и бизнес контор, скарб из домов обыкновенных граждан. Вывозили: автомашины, мотоциклы, скутера, сельскохозяйственную технику, ремонтную технику, сантехнику, стиральные машины и многое другое. Так один мужчина рассказал, что к нему подошли украинцы с автоматами и потребовали отдать его машины. Для нужд армии. Ему пришлось их отдать. Иначе расстрел. Шестое. Непредоставление медпомощиЛюди с хроническими заболеваниями, раненные и заболевшие из-за тяжелых условий жизни проживали на оккупированной врагом территории. Однако больницы не работали, медиков не было, элементарная перевязка - проблема. Лекарств нет нигде. Зачастую все это были люди старшего поколения, часто одинокие, которым тяжело самим себе помочь в этих условиях. Седьмое. Блокировка доступа к воде и продуктам питания Грабеж суджанской "Пятёрочки", когда украинские оккупанты вынесли из нее все, памятен всем. Также были разнесены и замародерены все остальные продуктовые магазины. Да, первый месяц в пропагандистских целях оккупанты раздавали гражданскому населению гуманитарку. Потом делать это прекратили. Люди в основном питались с огорода, солениями из своих и соседских подвалов. Вот так и смогли многие выжить. Что касается воды, то оккупанты запрещали ходить жителям к колодцам, где брали воду сами, остальные минировали.Читайте также материал Александра Чаленко Пять условий "Вечного мира" России с Украиной*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20250312/1061742839.html

https://ukraina.ru/20250314/1061792719.html

курская область

русское поречное

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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эксклюзив, курская область, русское поречное, родион мирошник, александр чаленко