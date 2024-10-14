https://ukraina.ru/20241014/1058074705.html
Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин
Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин - 14.10.2024 Украина.ру
Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании... Украина.ру, 14.10.2024
2024-10-14T13:14
2024-10-14T13:14
2024-10-14T13:14
россия
украина
курская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
военный эксперт
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кто
купянское направление
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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях украинского фронта и успехи ВС РФ. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:31 – О прорыве ВС РФ в Курской области; 15:22 – О ситуации в Волчанске; 21:04 – Что происходит на купянском направлении; 26:20 – Об уничтожении "глаз" и "ушей" противника; 28:55 – О кураховском фронте.ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy
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курская область
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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россия, украина, курская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, военный эксперт, сво, видео, кто, купянское направление, всу, потери всу, видео
Россия, Украина, Курская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, военный эксперт, СВО, Видео, КТО, Купянское направление, ВСУ, потери ВСУ
Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях украинского фронта и успехи ВС РФ.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:31 – О прорыве ВС РФ в Курской области;
15:22 – О ситуации в Волчанске;
21:04 – Что происходит на купянском направлении;
26:20 – Об уничтожении "глаз" и "ушей" противника;
28:55 – О кураховском фронте.
ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy