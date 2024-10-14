https://ukraina.ru/20241014/1058074705.html

Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин

Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин - 14.10.2024 Украина.ру

Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин

Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании... Украина.ру, 14.10.2024

2024-10-14T13:14

2024-10-14T13:14

2024-10-14T13:14

россия

украина

курская область

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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях украинского фронта и успехи ВС РФ. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:31 – О прорыве ВС РФ в Курской области; 15:22 – О ситуации в Волчанске; 21:04 – Что происходит на купянском направлении; 26:20 – Об уничтожении "глаз" и "ушей" противника; 28:55 – О кураховском фронте.ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy

россия

украина

курская область

купянское направление

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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