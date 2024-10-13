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Менее трети поляков положительно оценили президентство Дуды

Менее трети поляков положительно оценили президентство Дуды - 13.10.2024 Украина.ру

Менее трети поляков положительно оценили президентство Дуды

Большинство поляков негативно оценивают деятельность Анджея Дуды на посту президента страны. Об этом по итогам социологического исследования сообщила SW Research

2024-10-13T11:57

2024-10-13T11:57

2024-10-13T11:57

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польша

анджей дуда

социология

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До конца президентского срока Дуды осталось менее 300 дней. SW Research спросила поляков, как они оценивают президентство этого политика и выяснило, что 34% респондентов в целом оценивают его положительно.При этом 46,2% оценили президентство Дуды негативно. По мнению 20,8% поляков Дуда проявил себя как посредственность.Около 16% опрошенных поляков поставили Дуде "удовлетворительную" оценку, а 3,6% не смогли сформулировать своё отношение по этому вопросу.Социологи выяснили, что рост недовольных правлением Дуды на посту президента Польши был тем выше, чем выше был уровень образования, доходов и возраста респондентов.Официальная Варшава сыграла большую роль в украинском госперевороте 2014 года, активно поддерживала Киев в "АТО" на территориях, не признавших неконституционную смену власти на Украине. Польша является крупным хабом для переброски западной военной помощи для ВСУ и приняла наибольшее количество украинских мигрантов после начала СВО. Ранее Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"

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новости, польша, анджей дуда, социология, ес, президент, поляки, всу, мигранты