https://ukraina.ru/20241013/1058059493.html
Менее трети поляков положительно оценили президентство Дуды
Менее трети поляков положительно оценили президентство Дуды - 13.10.2024 Украина.ру
Менее трети поляков положительно оценили президентство Дуды
Большинство поляков негативно оценивают деятельность Анджея Дуды на посту президента страны. Об этом по итогам социологического исследования сообщила SW Research
2024-10-13T11:57
2024-10-13T11:57
2024-10-13T11:57
новости
польша
анджей дуда
социология
ес
президент
поляки
всу
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056206568_812:0:2628:1022_1920x0_80_0_0_343f1c85c0f52a6e8cf05fec1589b9b0.jpg.webp
До конца президентского срока Дуды осталось менее 300 дней. SW Research спросила поляков, как они оценивают президентство этого политика и выяснило, что 34% респондентов в целом оценивают его положительно.При этом 46,2% оценили президентство Дуды негативно. По мнению 20,8% поляков Дуда проявил себя как посредственность.Около 16% опрошенных поляков поставили Дуде "удовлетворительную" оценку, а 3,6% не смогли сформулировать своё отношение по этому вопросу.Социологи выяснили, что рост недовольных правлением Дуды на посту президента Польши был тем выше, чем выше был уровень образования, доходов и возраста респондентов.Официальная Варшава сыграла большую роль в украинском госперевороте 2014 года, активно поддерживала Киев в "АТО" на территориях, не признавших неконституционную смену власти на Украине. Польша является крупным хабом для переброски западной военной помощи для ВСУ и приняла наибольшее количество украинских мигрантов после начала СВО. Ранее Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056206568_929:0:2427:1123_1920x0_80_0_0_0a07820a8d3ced40448f9b7d0a8f6e4b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, анджей дуда, социология, ес, президент, поляки, всу, мигранты
Новости, Польша, Анджей Дуда, социология, ЕС, президент, поляки, ВСУ, мигранты
Менее трети поляков положительно оценили президентство Дуды
Большинство поляков негативно оценивают деятельность Анджея Дуды на посту президента страны. Об этом по итогам социологического исследования сообщила SW Research
До конца президентского срока Дуды осталось менее 300 дней. SW Research спросила поляков, как они оценивают президентство этого политика и выяснило, что 34% респондентов в целом оценивают его положительно.
При этом 46,2% оценили президентство Дуды негативно. По мнению 20,8% поляков Дуда проявил себя как посредственность.
Около 16% опрошенных поляков поставили Дуде "удовлетворительную" оценку, а 3,6% не смогли сформулировать своё отношение по этому вопросу.
Социологи выяснили, что рост недовольных правлением Дуды на посту президента Польши
был тем выше, чем выше был уровень образования, доходов и возраста респондентов.
Официальная Варшава
сыграла большую роль в украинском госперевороте 2014 года, активно поддерживала Киев
в "АТО" на территориях, не признавших неконституционную смену власти на Украине
. Польша является крупным хабом для переброски западной военной помощи для ВСУ
и приняла наибольшее количество украинских мигрантов после начала СВО.