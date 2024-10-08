Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"
© Kancelaria PrezydentaАнджей Дуда в Киеве
© Kancelaria Prezydenta
Волынская резня продолжает отравлять польско-украинские отношения по вине нынешнего руководства Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Официальный Киев затягивает решения вопроса об установлении мест захоронений жертв Волынской резни и установления их численности. Недавно украинский "Институт национальной памяти" сообщил, что в ответ на запросы польских граждан в 2025 году они планируют начать работы по поиску могил жертв этого массового убийства периода Второй мировой войны. В связи с этим в Варшаве возмутились, заявив, что ожидают от Киева"не планов, а действий".
По мнению Ищенко, затягивание вопросов по Волынской резне характеризует нынешнее руководство Украины не лучшим образом.
"Украина ведет себя очень глупо. Она могла уже давно все раскопать, обменяться трупами, закрыть вопрос и дальше дружить с поляками домами, - сказал Ищенко. - Варшава всегда будет поддерживать Украину, поскольку воспринимает Украину как важный инструмент борьбы с Россией".
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"Напомню, что в свое время похожая история была с кладбищем "орлят" во Львове. Украина его восстановила, поляки туда цветы возили. Но этому предшествовало 20 лет ругани с Варшавой по поводу того, что "мы не будем его восстанавливать, потому что это вы на нас напали и отняли наш Львов". А когда кладбище восстановили, ничего страшного не произошло. Отношения с Польшей стали даже лучше", - констатировал Ищенко.
"Более того, Украина от всех требует, чтобы перед ней все признавали вину даже за то, чего они не совершали, а сама не хочет признавать вину даже за то, что совершала. Даже у ее союзников это вызывает отторжение. И Варшаве при всем желании трудно объяснить польскому народу, который в этот момент захлестывают эмоции, почему надо помогать такому неблагодарному союзнику", - заметил обозреватель МИА "Россия сегодня".
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