https://ukraina.ru/20241008/1057941755.html

Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"

Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать" - 08.10.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"

Волынская резня продолжает отравлять польско-украинские отношения по вине нынешнего руководства Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-08T07:20

2024-10-08T07:20

2024-10-08T07:20

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волынская резня

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Официальный Киев затягивает решения вопроса об установлении мест захоронений жертв Волынской резни и установления их численности. Недавно украинский "Институт национальной памяти" сообщил, что в ответ на запросы польских граждан в 2025 году они планируют начать работы по поиску могил жертв этого массового убийства периода Второй мировой войны. В связи с этим в Варшаве возмутились, заявив, что ожидают от Киева"не планов, а действий".По мнению Ищенко, затягивание вопросов по Волынской резне характеризует нынешнее руководство Украины не лучшим образом."Украина ведет себя очень глупо. Она могла уже давно все раскопать, обменяться трупами, закрыть вопрос и дальше дружить с поляками домами, - сказал Ищенко. - Варшава всегда будет поддерживать Украину, поскольку воспринимает Украину как важный инструмент борьбы с Россией".По мнению Ищенко, в нынешнем виде Украина для Польши гораздо важнее, чем для США. Потому что с уничтожением Украины Россия выйдет не на американскую, а на польскую границу."Напомню, что в свое время похожая история была с кладбищем "орлят" во Львове. Украина его восстановила, поляки туда цветы возили. Но этому предшествовало 20 лет ругани с Варшавой по поводу того, что "мы не будем его восстанавливать, потому что это вы на нас напали и отняли наш Львов". А когда кладбище восстановили, ничего страшного не произошло. Отношения с Польшей стали даже лучше", - констатировал Ищенко.По его мнению, проблема заключается в том, что на Украине привыкли требовать, чтобы памятники Шевченко ставили даже в Африке. При этом ответных шагов украинская сторона делать не желает."Более того, Украина от всех требует, чтобы перед ней все признавали вину даже за то, чего они не совершали, а сама не хочет признавать вину даже за то, что совершала. Даже у ее союзников это вызывает отторжение. И Варшаве при всем желании трудно объяснить польскому народу, который в этот момент захлестывают эмоции, почему надо помогать такому неблагодарному союзнику", - заметил обозреватель МИА "Россия сегодня".Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241004/1057894838.html

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новости, украина, варшава, польша, ростислав ищенко, институт национальной памяти, история ссср, история украины, великая отечественная война, волынская резня, геноцид, тарас шевченко, культура, ревизионизм, украинские националисты