Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать" - 08.10.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"
Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать" - 08.10.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"
Волынская резня продолжает отравлять польско-украинские отношения по вине нынешнего руководства Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-08T07:20
2024-10-08T07:20
новости
украина
варшава
польша
ростислав ищенко
институт национальной памяти
история ссср
история украины
великая отечественная война
волынская резня
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Официальный Киев затягивает решения вопроса об установлении мест захоронений жертв Волынской резни и установления их численности. Недавно украинский "Институт национальной памяти" сообщил, что в ответ на запросы польских граждан в 2025 году они планируют начать работы по поиску могил жертв этого массового убийства периода Второй мировой войны. В связи с этим в Варшаве возмутились, заявив, что ожидают от Киева"не планов, а действий".По мнению Ищенко, затягивание вопросов по Волынской резне характеризует нынешнее руководство Украины не лучшим образом."Украина ведет себя очень глупо. Она могла уже давно все раскопать, обменяться трупами, закрыть вопрос и дальше дружить с поляками домами, - сказал Ищенко. - Варшава всегда будет поддерживать Украину, поскольку воспринимает Украину как важный инструмент борьбы с Россией".По мнению Ищенко, в нынешнем виде Украина для Польши гораздо важнее, чем для США. Потому что с уничтожением Украины Россия выйдет не на американскую, а на польскую границу."Напомню, что в свое время похожая история была с кладбищем "орлят" во Львове. Украина его восстановила, поляки туда цветы возили. Но этому предшествовало 20 лет ругани с Варшавой по поводу того, что "мы не будем его восстанавливать, потому что это вы на нас напали и отняли наш Львов". А когда кладбище восстановили, ничего страшного не произошло. Отношения с Польшей стали даже лучше", - констатировал Ищенко.По его мнению, проблема заключается в том, что на Украине привыкли требовать, чтобы памятники Шевченко ставили даже в Африке. При этом ответных шагов украинская сторона делать не желает."Более того, Украина от всех требует, чтобы перед ней все признавали вину даже за то, чего они не совершали, а сама не хочет признавать вину даже за то, что совершала. Даже у ее союзников это вызывает отторжение. И Варшаве при всем желании трудно объяснить польскому народу, который в этот момент захлестывают эмоции, почему надо помогать такому неблагодарному союзнику", - заметил обозреватель МИА "Россия сегодня".Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, варшава, польша, ростислав ищенко, институт национальной памяти, история ссср, история украины, великая отечественная война, волынская резня, геноцид, тарас шевченко, культура, ревизионизм, украинские националисты
Новости, Украина, Варшава, Польша, Ростислав Ищенко, Институт национальной памяти, история СССР, история Украины, Великая Отечественная война, Волынская резня, геноцид, Тарас Шевченко, культура, Ревизионизм, украинские националисты

Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"

07:20 08.10.2024
 
© Kancelaria PrezydentaАнджей Дуда в Киеве
Анджей Дуда в Киеве
© Kancelaria Prezydenta
Читать в
Волынская резня продолжает отравлять польско-украинские отношения по вине нынешнего руководства Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Официальный Киев затягивает решения вопроса об установлении мест захоронений жертв Волынской резни и установления их численности. Недавно украинский "Институт национальной памяти" сообщил, что в ответ на запросы польских граждан в 2025 году они планируют начать работы по поиску могил жертв этого массового убийства периода Второй мировой войны. В связи с этим в Варшаве возмутились, заявив, что ожидают от Киева"не планов, а действий".
По мнению Ищенко, затягивание вопросов по Волынской резне характеризует нынешнее руководство Украины не лучшим образом.
"Украина ведет себя очень глупо. Она могла уже давно все раскопать, обменяться трупами, закрыть вопрос и дальше дружить с поляками домами, - сказал Ищенко. - Варшава всегда будет поддерживать Украину, поскольку воспринимает Украину как важный инструмент борьбы с Россией".
По мнению Ищенко, в нынешнем виде Украина для Польши гораздо важнее, чем для США. Потому что с уничтожением Украины Россия выйдет не на американскую, а на польскую границу.
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"Напомню, что в свое время похожая история была с кладбищем "орлят" во Львове. Украина его восстановила, поляки туда цветы возили. Но этому предшествовало 20 лет ругани с Варшавой по поводу того, что "мы не будем его восстанавливать, потому что это вы на нас напали и отняли наш Львов". А когда кладбище восстановили, ничего страшного не произошло. Отношения с Польшей стали даже лучше", - констатировал Ищенко.
По его мнению, проблема заключается в том, что на Украине привыкли требовать, чтобы памятники Шевченко ставили даже в Африке. При этом ответных шагов украинская сторона делать не желает.
"Более того, Украина от всех требует, чтобы перед ней все признавали вину даже за то, чего они не совершали, а сама не хочет признавать вину даже за то, что совершала. Даже у ее союзников это вызывает отторжение. И Варшаве при всем желании трудно объяснить польскому народу, который в этот момент захлестывают эмоции, почему надо помогать такому неблагодарному союзнику", - заметил обозреватель МИА "Россия сегодня".
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаВаршаваПольшаРостислав ИщенкоИнститут национальной памятиистория СССРистория УкраиныВеликая Отечественная войнаВолынская резнягеноцидТарас ШевченкокультураРевизионизмукраинские националисты
 
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