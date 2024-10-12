https://ukraina.ru/20241012/1057975098.html

Ющук рассказал о желании Запада "доплющить" Россию любой ценой

Ющук рассказал о желании Запада "доплющить" Россию любой ценой - 12.10.2024 Украина.ру

Ющук рассказал о желании Запада "доплющить" Россию любой ценой

Россия не является главным врагом Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-10-12T05:00

2024-10-12T05:00

2024-10-12T05:00

новости

запад

россия

москва

евгений ющук

ес

сво

геополитика

международные отношения

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040937917_59:15:849:460_1920x0_80_0_0_886fd592a9d239d868eafe921cf85aa7.jpg

По мнению политтехнолога, Москве и Вашингтону есть что предложить в качестве взаимных уступок. Он верит в то, что компромисс между Западом и Россией возможен."Что касается желания Запада "доплющить" Россию любой ценой, то Западу нет смысла этим заниматься. Зачем, если это в полном объеме недостижимо для Запада? Чтобы укрепить союз Москвы с Китаем и Северной Кореей?", - сказал Ющук.По его мнению, на Западе есть понимание того, что главный его враг — не Россия, а Китай. Ющук полагает, что Евросоюз не пожелает содержать Украину и её придётся выстраивать конструктивные отношения с Россией. "Запад ослабит Россию до какого-то уровня, и все. Россия все равно не "доплющится" до такого состояния, чтобы это было выгодно Западу, и тем более, не потерпит полного военного поражения. Так зачем же тратить на это ресурсы, при этом самим себе делая хуже?", - отметил политтехнолог.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой

запад

россия

москва

европа

кнр (китай)

кндр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, москва, евгений ющук, ес, сво, геополитика, международные отношения, международная политика, европа, кнр (китай), кндр, украина, детали