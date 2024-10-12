Ющук рассказал о желании Запада "доплющить" Россию любой ценой - 12.10.2024 Украина.ру
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Ющук рассказал о желании Запада "доплющить" Россию любой ценой
Ющук рассказал о желании Запада "доплющить" Россию любой ценой - 12.10.2024 Украина.ру
Ющук рассказал о желании Запада "доплющить" Россию любой ценой
Россия не является главным врагом Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-10-12T05:00
2024-10-12T05:00
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По мнению политтехнолога, Москве и Вашингтону есть что предложить в качестве взаимных уступок. Он верит в то, что компромисс между Западом и Россией возможен."Что касается желания Запада "доплющить" Россию любой ценой, то Западу нет смысла этим заниматься. Зачем, если это в полном объеме недостижимо для Запада? Чтобы укрепить союз Москвы с Китаем и Северной Кореей?", - сказал Ющук.По его мнению, на Западе есть понимание того, что главный его враг — не Россия, а Китай. Ющук полагает, что Евросоюз не пожелает содержать Украину и её придётся выстраивать конструктивные отношения с Россией. "Запад ослабит Россию до какого-то уровня, и все. Россия все равно не "доплющится" до такого состояния, чтобы это было выгодно Западу, и тем более, не потерпит полного военного поражения. Так зачем же тратить на это ресурсы, при этом самим себе делая хуже?", - отметил политтехнолог.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой
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Новости, Запад, Россия, Москва, Евгений Ющук, ЕС, СВО, геополитика, международные отношения, Международная политика, Европа, КНР (Китай), КНДР, Украина, детали

Ющук рассказал о желании Запада "доплющить" Россию любой ценой

05:00 12.10.2024
 
© из личного архиваЕвгений Ющук интервью
Евгений Ющук интервью
© из личного архива
Читать в
Россия не является главным врагом Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
По мнению политтехнолога, Москве и Вашингтону есть что предложить в качестве взаимных уступок. Он верит в то, что компромисс между Западом и Россией возможен.
"Что касается желания Запада "доплющить" Россию любой ценой, то Западу нет смысла этим заниматься. Зачем, если это в полном объеме недостижимо для Запада? Чтобы укрепить союз Москвы с Китаем и Северной Кореей?", - сказал Ющук.
По его мнению, на Западе есть понимание того, что главный его враг — не Россия, а Китай. Ющук полагает, что Евросоюз не пожелает содержать Украину и её придётся выстраивать конструктивные отношения с Россией.
"Запад ослабит Россию до какого-то уровня, и все. Россия все равно не "доплющится" до такого состояния, чтобы это было выгодно Западу, и тем более, не потерпит полного военного поражения. Так зачем же тратить на это ресурсы, при этом самим себе делая хуже?", - отметил политтехнолог.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой
 
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