https://ukraina.ru/20250321/1061939638.html

Противник атакует третьи сутки: Алехин о новых попытках прорыва ВСУ на границе Белгородчины

Противник атакует третьи сутки: Алехин о новых попытках прорыва ВСУ на границе Белгородчины - 21.03.2025 Украина.ру

Противник атакует третьи сутки: Алехин о новых попытках прорыва ВСУ на границе Белгородчины

Киевский режим бросил в прорыв на границе Белгородчины два подразделения ротного звена с приданной боевой техникой, инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-21T05:15

2025-03-21T05:15

2025-03-21T05:15

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ВСУ не оставляют попыток прорваться в Краснояружский район Белгородской области, сообщил Алехин.Третьи сутки подряд противник атакует возле населенных пунктов на линии Графовка — Демидовка — Прилесье, в нескольких километрах от стыка границ Белгородской, Курской и Сумской областей, уточнил собеседник Украина.ру."Всего киевский режим бросил в прорыв два подразделения ротного звена (общая численность до 250 бойцов) с приданной боевой техникой (танки, бронетранспортеры), инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования", — подчеркнул полковник запаса.В частности, инженерным машинам ВСУ удалось сдвинуть "зубы дракона" в районе Демидовки, однако подразделения ГВ "Север" отбросили противника на границу, нанося удары дронами, артиллерией, миномётами и ПТУРами, отметил Алехин.По данным Минобороны РФ, за сутки было ликвидировано 60 украинских военнослужащих, уничтожен один танк, семь боевых бронемашин, три инженерные машины разграждения и автомобиль, сообщил он.Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение установки разминирования УР-77 и германской машины заграждения Wisent 1MC, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику" на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".

https://ukraina.ru/20250320/1061921057.html

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