Противник атакует третьи сутки: Алехин о новых попытках прорыва ВСУ на границе Белгородчины - 21.03.2025 Украина.ру
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Противник атакует третьи сутки: Алехин о новых попытках прорыва ВСУ на границе Белгородчины
Противник атакует третьи сутки: Алехин о новых попытках прорыва ВСУ на границе Белгородчины - 21.03.2025 Украина.ру
Противник атакует третьи сутки: Алехин о новых попытках прорыва ВСУ на границе Белгородчины
Киевский режим бросил в прорыв на границе Белгородчины два подразделения ротного звена с приданной боевой техникой, инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-21T05:15
2025-03-21T05:15
новости
россия
белгородская область
геннадий алехин
наступление
север
сумская область
курская область
белгород
атака
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ВСУ не оставляют попыток прорваться в Краснояружский район Белгородской области, сообщил Алехин.Третьи сутки подряд противник атакует возле населенных пунктов на линии Графовка — Демидовка — Прилесье, в нескольких километрах от стыка границ Белгородской, Курской и Сумской областей, уточнил собеседник Украина.ру."Всего киевский режим бросил в прорыв два подразделения ротного звена (общая численность до 250 бойцов) с приданной боевой техникой (танки, бронетранспортеры), инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования", — подчеркнул полковник запаса.В частности, инженерным машинам ВСУ удалось сдвинуть "зубы дракона" в районе Демидовки, однако подразделения ГВ "Север" отбросили противника на границу, нанося удары дронами, артиллерией, миномётами и ПТУРами, отметил Алехин.По данным Минобороны РФ, за сутки было ликвидировано 60 украинских военнослужащих, уничтожен один танк, семь боевых бронемашин, три инженерные машины разграждения и автомобиль, сообщил он.Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение установки разминирования УР-77 и германской машины заграждения Wisent 1MC, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику" на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
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новости, россия, белгородская область, геннадий алехин, наступление, север, сумская область, курская область, белгород, атака, всу, сво, спецоперация, война, техника, военная техника, вс рф
Новости, Россия, Белгородская область, Геннадий Алехин, наступление, север, Сумская область, Курская область, Белгород, атака, ВСУ, СВО, Спецоперация, война, техника, военная техника, ВС РФ

Противник атакует третьи сутки: Алехин о новых попытках прорыва ВСУ на границе Белгородчины

05:15 21.03.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Киевский режим бросил в прорыв на границе Белгородчины два подразделения ротного звена с приданной боевой техникой, инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
ВСУ не оставляют попыток прорваться в Краснояружский район Белгородской области, сообщил Алехин.
Третьи сутки подряд противник атакует возле населенных пунктов на линии Графовка — Демидовка — Прилесье, в нескольких километрах от стыка границ Белгородской, Курской и Сумской областей, уточнил собеседник Украина.ру.
"Всего киевский режим бросил в прорыв два подразделения ротного звена (общая численность до 250 бойцов) с приданной боевой техникой (танки, бронетранспортеры), инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования", — подчеркнул полковник запаса.
В частности, инженерным машинам ВСУ удалось сдвинуть "зубы дракона" в районе Демидовки, однако подразделения ГВ "Север" отбросили противника на границу, нанося удары дронами, артиллерией, миномётами и ПТУРами, отметил Алехин.
По данным Минобороны РФ, за сутки было ликвидировано 60 украинских военнослужащих, уничтожен один танк, семь боевых бронемашин, три инженерные машины разграждения и автомобиль, сообщил он.
Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение установки разминирования УР-77 и германской машины заграждения Wisent 1MC, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Вчера, 11:26
Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской областиЛенинский районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. Об этом 20 марта в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
 
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