Противник атакует третьи сутки: Алехин о новых попытках прорыва ВСУ на границе Белгородчины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Киевский режим бросил в прорыв на границе Белгородчины два подразделения ротного звена с приданной боевой техникой, инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
ВСУ не оставляют попыток прорваться в Краснояружский район Белгородской области, сообщил Алехин.
Третьи сутки подряд противник атакует возле населенных пунктов на линии Графовка — Демидовка — Прилесье, в нескольких километрах от стыка границ Белгородской, Курской и Сумской областей, уточнил собеседник Украина.ру.
"Всего киевский режим бросил в прорыв два подразделения ротного звена (общая численность до 250 бойцов) с приданной боевой техникой (танки, бронетранспортеры), инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования", — подчеркнул полковник запаса.
В частности, инженерным машинам ВСУ удалось сдвинуть "зубы дракона" в районе Демидовки, однако подразделения ГВ "Север" отбросили противника на границу, нанося удары дронами, артиллерией, миномётами и ПТУРами, отметил Алехин.
По данным Минобороны РФ, за сутки было ликвидировано 60 украинских военнослужащих, уничтожен один танк, семь боевых бронемашин, три инженерные машины разграждения и автомобиль, сообщил он.
Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение установки разминирования УР-77 и германской машины заграждения Wisent 1MC, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику" на сайте Украина.ру.
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