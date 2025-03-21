https://ukraina.ru/20250321/1061933367.html

Русские "Цирконы" и Калининград: Крапивник назвал две главные проблемы НАТО в Балтийском регионе

Русские "Цирконы" и Калининград: Крапивник назвал две главные проблемы НАТО в Балтийском регионе - 21.03.2025 Украина.ру

Русские "Цирконы" и Калининград: Крапивник назвал две главные проблемы НАТО в Балтийском регионе

У балтийского флота НАТО есть одна проблема, которая называется "Калининград". Из которого Россия может абсолютно все простреливать гиперзвуковыми ракетами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-21T03:30

2025-03-21T03:30

2025-03-21T03:30

новости

россия

балтика

калининград

станислав крапивник

дональд трамп

нато

подлодка

циркон

флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101277/92/1012779240_0:143:3001:1831_1920x0_80_0_0_e26cc3af5a7eb9d63a491a6564ddfe8f.jpg

Сейчас эксперты активно обсуждают конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у Балтийского флота России якобы не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.Во-первых, по мнению эксперта, дальность полета российской противокорабельной ракеты "Циркон" составляет минимум 150 километров. Пусть натовцы сначала попробуют найти подводную лодку, с которой она будет выпущена, указал Крапивник.Он добавил, что сделать это невозможно, потому что Балтийское море — это гигантская акватория.Во-вторых, у балтийского флота НАТО есть одна проблема, которая называется "Калининград", указал Крапивник, отметив, что оттуда Россия может абсолютно все простреливать гиперзвуковыми ракетами. "Нет ни одного крупного балтийского порта, который мы бы не могли оттуда уничтожить. А через Кронштадт натовский флот прорваться так же не сможет. Те же немцы не смогли это сделать ни в Первую, ни во Вторую мировые войны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060360319.html

россия

балтика

калининград

балтийское море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, балтика, калининград, станислав крапивник, дональд трамп, нато, подлодка, циркон, флот, ракеты, балтийское море