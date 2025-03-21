Русские "Цирконы" и Калининград: Крапивник назвал две главные проблемы НАТО в Балтийском регионе - 21.03.2025 Украина.ру
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Русские "Цирконы" и Калининград: Крапивник назвал две главные проблемы НАТО в Балтийском регионе
Русские "Цирконы" и Калининград: Крапивник назвал две главные проблемы НАТО в Балтийском регионе - 21.03.2025 Украина.ру
Русские "Цирконы" и Калининград: Крапивник назвал две главные проблемы НАТО в Балтийском регионе
У балтийского флота НАТО есть одна проблема, которая называется "Калининград". Из которого Россия может абсолютно все простреливать гиперзвуковыми ракетами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-21T03:30
2025-03-21T03:30
новости
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балтика
калининград
станислав крапивник
дональд трамп
нато
подлодка
циркон
флот
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Сейчас эксперты активно обсуждают конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у Балтийского флота России якобы не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.Во-первых, по мнению эксперта, дальность полета российской противокорабельной ракеты "Циркон" составляет минимум 150 километров. Пусть натовцы сначала попробуют найти подводную лодку, с которой она будет выпущена, указал Крапивник.Он добавил, что сделать это невозможно, потому что Балтийское море — это гигантская акватория.Во-вторых, у балтийского флота НАТО есть одна проблема, которая называется "Калининград", указал Крапивник, отметив, что оттуда Россия может абсолютно все простреливать гиперзвуковыми ракетами. "Нет ни одного крупного балтийского порта, который мы бы не могли оттуда уничтожить. А через Кронштадт натовский флот прорваться так же не сможет. Те же немцы не смогли это сделать ни в Первую, ни во Вторую мировые войны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, балтика, калининград, станислав крапивник, дональд трамп, нато, подлодка, циркон, флот, ракеты, балтийское море
Новости, Россия, Балтика, Калининград, Станислав Крапивник, Дональд Трамп, НАТО, подлодка, Циркон, флот, ракеты, Балтийское море

Русские "Цирконы" и Калининград: Крапивник назвал две главные проблемы НАТО в Балтийском регионе

03:30 21.03.2025
 
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© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
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У балтийского флота НАТО есть одна проблема, которая называется "Калининград". Из которого Россия может абсолютно все простреливать гиперзвуковыми ракетами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Сейчас эксперты активно обсуждают конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у Балтийского флота России якобы не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.
Во-первых, по мнению эксперта, дальность полета российской противокорабельной ракеты "Циркон" составляет минимум 150 километров. Пусть натовцы сначала попробуют найти подводную лодку, с которой она будет выпущена, указал Крапивник.
Он добавил, что сделать это невозможно, потому что Балтийское море — это гигантская акватория.
"С момента ее запуска до попадания в цель проходит меньше двух минут. Ракета уязвимее всего, когда она поднимается и разгоняется. Но когда она уже разогналась, в эту последнюю минуту ты с ней ничего уже не сделаешь", — подчеркнул эксперт.
Во-вторых, у балтийского флота НАТО есть одна проблема, которая называется "Калининград", указал Крапивник, отметив, что оттуда Россия может абсолютно все простреливать гиперзвуковыми ракетами.
"Нет ни одного крупного балтийского порта, который мы бы не могли оттуда уничтожить. А через Кронштадт натовский флот прорваться так же не сможет. Те же немцы не смогли это сделать ни в Первую, ни во Вторую мировые войны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в новостях: "У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal" на сайте Украина.ру.
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