https://ukraina.ru/20241008/1057945077.html

Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу

Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу - 08.10.2024 Украина.ру

Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу

Украинский конфликт — это уже третье в истории России военное столкновение России с Украиной и лишь один из эпизодов противостояния с США. По итогам кризиса сохранятся все его участники, и даже Украина — в том или ином виде.

2024-10-08T05:50

2024-10-08T05:50

2024-10-08T05:50

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всу

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запад

украина

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владимир зеленский

рамштайн

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России.В прессе вновь зазвучал представитель западной так называемой партии мира экс-офицер разведки США в Европе Кристофер Чиввис. В начале 2023 года он прославился своим публичным спором с ястребом Беном Ходжесом, который требовал обеспечить Украину максимумом денег и вооружений, чтобы ВСУ добрались до Крыма.Чиввис, наоборот, писал, что "военные цели Украины выглядят нереалистичными", потому что Китай не позволит удушить Россию санкциями, а значит у нее будут и деньги, и армия. Аналитик указал, что гипотетическая возможность Украины вернуть себе Донбасс не перекрывает издержек. Это не помешает России провести еще одну СВО в будущем, истощит европейские ресурсы, усугубит кризис беженцев.— Евгений Леонидович, мы с вами неоднократно говорили, что Россия и Запад поднимают ставки, чтобы усилить свои переговорные позиции по Украине. На ваш взгляд, близка ли ситуация к разрешению сегодня?— Она близка к разрешению, потому что ни одна из сторон сегодня не может достичь безоговорочной победы над противником за приемлемую для себя цену.Вообще, я бы отказался от терминологии "поднимать ставки, чтобы усилить переговорные позиции", поскольку в глобальном смысле ничего нового не произошло. Война по-прежнему остается продолжением политики насильственными методами. Политика по-прежнему остается борьбой за власть.В рамках борьбы за власть некоторые политические споры разрешаются с помощью оружия. И с помощью оружия каждая из сторон пытается улучшить не переговорные позиции, а фактические: получить больше ресурсов и больше влияния. Если стороны, увязнув в боевых действия, понимают, что больше не получат ничего нового, начинаются переговоры и находится выход из ситуации.А поскольку получить власть над всем миром сегодня не может никто, украинский кризис будет разрешен в результате некоего компромисса.— Вы сказали, что за последнее время ничего нового не произошло. Освобождение Угледара и провал курской авантюры ВСУ тоже не поменяли ситуацию?— Часть Курской области по-прежнему находится под украинской оккупацией. Я понимаю, что из-за объективной нехватки ресурсов ее оставили на потом, но тут нам пока хвастаться нечем.Освобождение Угледара — это хорошо и важно. Это героическая страница в истории нашей армии. Но это тоже не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США, которые вообще рассматривают украинский конфликт как гражданскую войну на территории бывшего СССР по принципу "поубивайте друг друга, а мы только порадуемся".Население мира не знает, где находится Угледар. Да и большинство российского населения его вряд ли на карте найдет. Оно только примерно знает, где он находится.Повторюсь, в целом ничего не поменялось. Мы по-прежнему далеки от того, чтобы выйти на границу с Польшей. Украина по-прежнему далека от того, чтобы выйти на границы 1991 года. Это и создает ситуацию, что надо как-то договариваться.Задача России не в том, чтобы выйти на польскую границу. Задача России в том, чтобы Украина была относительно лояльным к России государством, в котором нет нацизма. А для этого нам не нужно занимать всю ее территорию.— Вы говорите, что надо договариваться, а вот Кристофер Чиввис считает, что лучшее время для заморозки конфликта уже утеряно Западом, хотя он еще не лишился самого главного — сохранить контроль хотя бы над частью украинской территории…— Люди, которые принимают решения и в России, и в Америке, лучше знают, что в их интересах. Да, их позиции могут не во всем совпадать с нуждами страны (как желания Зеленского не во всем совпадают с интересами украинского народа). Но они лучше знают, что у них упущено или не упущено.Вы можете выйти к Днепру, потратив на это большие людские и материальные ресурсы. А можете попытаться решить конфликт политическим путем, сэкономив и людей, и деньги. Везде есть плюсы и минусы. А самое главное, что до сих пор возможно и то, и другое.У США есть огромный ресурс на то, чтобы с Россией договориться. Например, они могут немножко усилить санкции, а могут немножко ослабить. И у нас есть, что им предложить. Тем более, что ни они не могут победить нас, ни мы не можем победить их. Украинский конфликт — лишь один из эпизодов противостояния России и США.По итогам этого кризиса сохранятся все его участники: и США, и Россия. Даже Украина в каком-то виде сохранится. Нам придется как-то с этим жить. Это понимают все. И все участники конфликта сейчас ищут, когда и где им лучше остановиться.— А вы думаете, Запад может полностью снять с России санкции?— Западу необязательно снимать их декларативно. Достаточно просто перестать их соблюдать.Напомню, что с 2014 по 2022 год действовал формальный запрет на полеты российских авиакомпаний в Крым, но они туда летали и никто их за это не наказывал. Вот и сейчас Запад тоже может сохранить на бумаге этот миллиард санкций, а потом сказать: "Раз уж санкции все равно никто не соблюдает, давайте их на бумаге отменим".И таких вариаций может быть очень много.— И все-таки. Можно ли сказать, что сейчас переговорные позиции России лучше, чем позиции Украины и Запада?— Смотря, что под этим понимать. Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны. Например, израильтяне возмущаются публикациями египетских СМИ о том, что Египет якобы победил в войне 1973 года, потому что "ну это же мы победили". Это нормально.— С другой стороны, результаты Великой Отечественной войны сейчас тоже оспариваются. Это же не отменяет того факта, что мы в ней победили?— К сожалению, на Украине мы не можем одержать такую же победу, как в Великой Отечественной войне. У нас просто-напросто нет для этого технических ресурсов. Для этого надо разбомбить всю украинскую армию сами знаете каким оружием, но никто на это не пойдет.Абсолютная победа для России — это российский флаг над Капитолием. Но мы же понимаем, что это невозможно. Поэтому победой будет объявлено то, что Москва сочтет приемлемым.И тут я бы хотел еще раз привести пример истории, который я часто вспоминаю.Польша прекратила свое существование как крупная европейская империя не потому, что ее разгромили на поле боя. Она потерпела ряд военных поражений, а потом рассыпалась под грузом политических проблем, которые возникли из-за этих военных поражений. Но все равно, причины ее распада были политическими. С Украиной будет то же самое.Посмотрите на пример Грузии. Она потерпела поражение в пятидневной войне 2008 года. Российские войска готовы были занять Тбилиси, но решили туда не заходить. А сегодня Грузия после всей этой оголтелой истории начинает занимать пророссийскую позицию.Украина не может сесть на шею Европе, потому что Европа этого не захочет. Нравится это Киеву или нет, Украине придется восстанавливать экономические связи с Россией. Мы же соседи с похожим менталитетом.Посмотрите на пример Анголы. Ангола была под жестким колониальным гнетом Португалии, но у нее сейчас прекрасные отношения с Португалией и все экономические связи сохранены (причем в значительной степени — именно неофициальные отношения, на уровне личных отношений предпринимателей).Если так рассуждать, то СВО — это уже третье в истории военное столкновение России с Украиной (пусть она и не всегда называлась именно так). Первое столкновение – это времена Мазепы. Второе столкновение — это бои времен Гражданской войны. А в промежутках между ними все было нормально.— Мне кажется, что сравнивать Украину с Грузией было бы некорректно. Все-таки Запад делает серьезную ставку на Украину в плане ослабления России.— С Грузией было все то же самое. Причем Западу было проще вкладываться в Грузию, потому что она маленькая. Но именно потому, что Грузия слишком маленькая, Запад не стал пытаться с ее помощью серьезно ослабить Россию военным путем.Что касается желания Запада "доплющить" Россию любой ценой, то Западу нет смысла этим заниматься. Зачем, если это в полном объеме недостижимо для Запада? Чтобы укрепить союз Москвы с Китаем и Северной Кореей? Запад же сам понимает, что главный его враг — не Россия, а Китай. Запад ослабит Россию до какого-то уровня, и все. Россия все равно не "доплющится" до такого состояния, чтобы это было выгодно Западу, и тем более, не потерпит полного военного поражения. Так зачем же тратить на это ресурсы, при этом самим себе делая хуже?— Что вы думаете об истории с "планами победы" Зеленского, которые он готовится презентовать на встрече в формате "Рамштайн"?— Я уже говорил, что политика — это борьба за власть, за сохранение власти.Зеленский сделал ставку на то, что он президент воюющей страны. За каждый день пребывания у власти он отмывает миллионы. Если он перестанет быть президентом воюющей страны, ему припомнят все то зло, что он причинил Украине, а денежный поток закончится. Поэтому он хочет продлить свое пребывание у власти. Вот и все. Никаких других мотивов у этих "планов победы" нет.— Но он же нелегитимен…— У нас в СМИ пишут, что он нелегитимный, а Зеленского при этом встречают во всем западном мире и не тыкают ему этим. Я подозреваю, что ему наплевать, что в России думают о его легитимности, пока его в других местах понимают и дают денег. Ведь финансирование он получает не от нас.А ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному.О том, к чему идут Запад и Россия в украинском конфликте, в материале Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

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Анна Черкасова

интервью, всу, сво, запад, украина, россия, владимир зеленский, рамштайн, переговоры, угледар, великая отечественная война, польша