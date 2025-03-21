США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп - 21.03.2025 Украина.ру
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США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп
США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп - 21.03.2025 Украина.ру
США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп
США и Украина в ближайшее время подпишут соглашение о полезных ископаемых Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп 21 марта во время выступления в Белом доме
2025-03-21T00:26
2025-03-21T00:26
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Трамп подписал указ о значительном увеличении производства важнейших минералов и редкоземельных элементов. "Как вы знаете, мы также подписываем соглашения в различных местах, чтобы открывать редкоземельные элементы, минералы и множество других вещей по всему миру, но в особенности на Украине", - сказал Трамп.Трамп назвал отношения с Украиной и Россией хорошими. По его словам, в ближайшее время будет подписана сделка с Киевом по части редкоземельных элементов. Американский президент напомнил, что считает конфликт напрасным, и стремится к его урегулированию. "Посмотрим, что получится. Но я верю, что мы справимся", сказал он. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос журналистов о судьбе сделки по редкоземельным элементам с Украиной. Она указала журналистам, что в настоящее время речь идет о работе над прекращением боевых действий и последующим мирным соглашением.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп

США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп

00:26 21.03.2025
 
© скриншотДональд Трамп в Белом доме 20 марта 2025 года
Дональд Трамп в Белом доме 20 марта 2025 года
© скриншот
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США и Украина в ближайшее время подпишут соглашение о полезных ископаемых Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп 21 марта во время выступления в Белом доме
Трамп подписал указ о значительном увеличении производства важнейших минералов и редкоземельных элементов.
"Как вы знаете, мы также подписываем соглашения в различных местах, чтобы открывать редкоземельные элементы, минералы и множество других вещей по всему миру, но в особенности на Украине", - сказал Трамп.
Трамп назвал отношения с Украиной и Россией хорошими. По его словам, в ближайшее время будет подписана сделка с Киевом по части редкоземельных элементов.
Американский президент напомнил, что считает конфликт напрасным, и стремится к его урегулированию. "Посмотрим, что получится. Но я верю, что мы справимся", сказал он.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос журналистов о судьбе сделки по редкоземельным элементам с Украиной. Она указала журналистам, что в настоящее время речь идет о работе над прекращением боевых действий и последующим мирным соглашением.
19 марта, 23:06
Провокация Киева сорвалась. Трамп предложил Зеленскому отдать США электростанцииВладимир Зеленский с Украины обвинил Россию в атаках украинских объектов инфраструктуры, и созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Трамп предложил Зеленскому отдать электростанции под управление США
 
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Заголовок открываемого материала
00:26США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп
20:45Сумы и Харьков нужно брать под огневой контроль: эксперт о том, на какое расстояние надо отбросить ВСУ
20:30"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград
20:15Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт
20:10СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области
20:00Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области
19:45США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны"
19:44Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ
19:30Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков
19:20Они не хотят мира: Крапивник о том, почему "вассалы Трампа" хотят, чтобы продолжалась война на Украине
19:03Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины
18:12Макрон бряцает ядерным оружием Франции и угрожает всему миру – Шойгу
18:12Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ
18:12Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине
17:45Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России
17:38Машину Бородая атаковал дрон ВСУ
17:27Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада
17:20Работа на телефонных мошенников с Украины — измена Родине
17:15Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко
17:02СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал
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