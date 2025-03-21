https://ukraina.ru/20250321/1061940400.html
США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп
США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп - 21.03.2025 Украина.ру
США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп
США и Украина в ближайшее время подпишут соглашение о полезных ископаемых Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп 21 марта во время выступления в Белом доме
2025-03-21T00:26
2025-03-21T00:26
2025-03-21T00:26
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Трамп подписал указ о значительном увеличении производства важнейших минералов и редкоземельных элементов. "Как вы знаете, мы также подписываем соглашения в различных местах, чтобы открывать редкоземельные элементы, минералы и множество других вещей по всему миру, но в особенности на Украине", - сказал Трамп.Трамп назвал отношения с Украиной и Россией хорошими. По его словам, в ближайшее время будет подписана сделка с Киевом по части редкоземельных элементов. Американский президент напомнил, что считает конфликт напрасным, и стремится к его урегулированию. "Посмотрим, что получится. Но я верю, что мы справимся", сказал он. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос журналистов о судьбе сделки по редкоземельным элементам с Украиной. Она указала журналистам, что в настоящее время речь идет о работе над прекращением боевых действий и последующим мирным соглашением.
https://ukraina.ru/20250319/1061916332.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп
США и Украина в ближайшее время подпишут соглашение о полезных ископаемых Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп 21 марта во время выступления в Белом доме
Трамп подписал указ о значительном увеличении производства важнейших минералов и редкоземельных элементов.
"Как вы знаете, мы также подписываем соглашения в различных местах, чтобы открывать редкоземельные элементы, минералы и множество других вещей по всему миру, но в особенности на Украине", - сказал Трамп.
Трамп назвал отношения с Украиной и Россией хорошими. По его словам, в ближайшее время будет подписана сделка с Киевом по части редкоземельных элементов.
Американский президент напомнил, что считает конфликт напрасным, и стремится к его урегулированию. "Посмотрим, что получится. Но я верю, что мы справимся", сказал он.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос журналистов о судьбе сделки по редкоземельным элементам с Украиной. Она указала журналистам, что в настоящее время речь идет о работе над прекращением боевых действий и последующим мирным соглашением.