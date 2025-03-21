https://ukraina.ru/20250321/1061931764.html

Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров

Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров - 21.03.2025 Украина.ру

Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров

Генсек НАТО Рютте ранее заявил, что страны Альянса должны увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП за счет сокращения социальных программ. А самая главная социальная программа в Европе — пенсионные фонды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-21T04:30

2025-03-21T04:30

2025-03-21T04:30

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Можно сколько угодно смеяться над европейскими властями за то, что они натворили в своих странах, но в прошлом году германский ВПК вырос на 40%, хотя до этого он сильно упал, рассказал эксперт.То есть товарное производство в Германии падает, а оборонное – растет. И у немцев есть деньги на перевооружение, указал собеседник Украина.ру.Генсек НАТО Марк Рютте сразу заявил, что страны Альянса должны увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП за счет сокращения социальных программ. А самая главная социальная программа в Европе — государственные пенсионные фонды, отметил эксперт.Европейские власти прямо говорят: "Сейчас эти деньги лежат без дела. Давайте их использовать для будущего блага — подготовки к войне", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250320/1061920490.html

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новости, европа, россия, сша, станислав крапивник, рютте, дональд трамп, нато, впк, ввп, пенсионеры, германия, альянс, война