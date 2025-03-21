Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров - 21.03.2025 Украина.ру
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Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров
Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров - 21.03.2025 Украина.ру
Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров
Генсек НАТО Рютте ранее заявил, что страны Альянса должны увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП за счет сокращения социальных программ. А самая главная социальная программа в Европе — пенсионные фонды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-21T04:30
2025-03-21T04:30
новости
европа
россия
сша
станислав крапивник
рютте
дональд трамп
нато
впк
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Можно сколько угодно смеяться над европейскими властями за то, что они натворили в своих странах, но в прошлом году германский ВПК вырос на 40%, хотя до этого он сильно упал, рассказал эксперт.То есть товарное производство в Германии падает, а оборонное – растет. И у немцев есть деньги на перевооружение, указал собеседник Украина.ру.Генсек НАТО Марк Рютте сразу заявил, что страны Альянса должны увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП за счет сокращения социальных программ. А самая главная социальная программа в Европе — государственные пенсионные фонды, отметил эксперт.Европейские власти прямо говорят: "Сейчас эти деньги лежат без дела. Давайте их использовать для будущего блага — подготовки к войне", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
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новости, европа, россия, сша, станислав крапивник, рютте, дональд трамп, нато, впк, ввп, пенсионеры, германия, альянс, война
Новости, Европа, Россия, США, Станислав Крапивник, Рютте, Дональд Трамп, НАТО, ВПК, ВВП, пенсионеры, Германия, альянс, война

Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров

04:30 21.03.2025
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Оксана Джадан
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Генсек НАТО Рютте ранее заявил, что страны Альянса должны увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП за счет сокращения социальных программ. А самая главная социальная программа в Европе — пенсионные фонды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Можно сколько угодно смеяться над европейскими властями за то, что они натворили в своих странах, но в прошлом году германский ВПК вырос на 40%, хотя до этого он сильно упал, рассказал эксперт.
То есть товарное производство в Германии падает, а оборонное – растет. И у немцев есть деньги на перевооружение, указал собеседник Украина.ру.
"Во-первых, в ближайшие пять лет они будут спокойно относиться к бюджетному дефициту. Во-вторых, они "заниматься инвестированием из пенсионных фондов" — короче говоря, отбирать деньги у пенсионеров", — подчеркнул Крапивник.
Генсек НАТО Марк Рютте сразу заявил, что страны Альянса должны увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП за счет сокращения социальных программ. А самая главная социальная программа в Европе — государственные пенсионные фонды, отметил эксперт.
Европейские власти прямо говорят: "Сейчас эти деньги лежат без дела. Давайте их использовать для будущего блага — подготовки к войне", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:18
Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил ТрампуВ среду 19 марта Зеленский все-таки навязал переговоры президенту США сразу же после разговора с российским президентом. Ранее Зеленский выражал крайнюю степень тревоги по поводу переговоров Трампа с Путиным, требуя, чтобы там были также он и все его европейские союзники.
 
НовостиЕвропаРоссияСШАСтанислав КрапивникРюттеДональд ТрампНАТОВПКВВПпенсионерыГерманияальянсвойна
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Противник атакует третьи сутки: Алехин о новых попытках прорыва ВСУ на границе Белгородчины
04:30Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров
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