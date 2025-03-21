Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Генсек НАТО Рютте ранее заявил, что страны Альянса должны увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП за счет сокращения социальных программ. А самая главная социальная программа в Европе — пенсионные фонды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Можно сколько угодно смеяться над европейскими властями за то, что они натворили в своих странах, но в прошлом году германский ВПК вырос на 40%, хотя до этого он сильно упал, рассказал эксперт.
То есть товарное производство в Германии падает, а оборонное – растет. И у немцев есть деньги на перевооружение, указал собеседник Украина.ру.
"Во-первых, в ближайшие пять лет они будут спокойно относиться к бюджетному дефициту. Во-вторых, они "заниматься инвестированием из пенсионных фондов" — короче говоря, отбирать деньги у пенсионеров", — подчеркнул Крапивник.
Генсек НАТО Марк Рютте сразу заявил, что страны Альянса должны увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП за счет сокращения социальных программ. А самая главная социальная программа в Европе — государственные пенсионные фонды, отметил эксперт.
Европейские власти прямо говорят: "Сейчас эти деньги лежат без дела. Давайте их использовать для будущего блага — подготовки к войне", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
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