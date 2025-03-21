ВСУ придется оставить Купянск: Онуфриенко рассказал про успешное продвижение ВС России на Осколе - 21.03.2025 Украина.ру
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ВСУ придется оставить Купянск: Онуфриенко рассказал про успешное продвижение ВС России на Осколе
ВСУ придется оставить Купянск: Онуфриенко рассказал про успешное продвижение ВС России на Осколе - 21.03.2025 Украина.ру
ВСУ придется оставить Купянск: Онуфриенко рассказал про успешное продвижение ВС России на Осколе
Скорее всего, в течение недели будут объединены основной плацдарм в районе Двуречной и полудюжины окрестных сел с плацдармом у населенного пункта Тополя севернее, что позволит снабжать группировку по суше без преодоления Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-03-21T05:30
2025-03-21T05:30
новости
россия
оскол
купянск
михаил онуфриенко
генштаб
вс рф
харьковская область
река
плацдарм
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Онуфриенко сообщил, что сейчас успешно идет наступление российских войск в Харьковской области, хотя этому уделяется мало внимания. Плацдарм севернее Купянска на западном берегу Оскола постоянно расширяется, добавил эксперт.Он отметил, что у противника здесь сложилась печальная ситуация. На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров, уточнил собеседник Украина.ру.Это большая операция, которая позволит освободить несколько тысяч квадратных километров Харьковской области. Серьезных укрепрайонов противника здесь нет, констатировал обозреватель.Купянск ВСУ в любом случае придется оставить, но направление главного удара ВС России под вопросом: может быть, на Купянск, а может быть, и нет. Все зависит от решения Генштаба, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250320/1061930380.html
россия
оскол
купянск
харьковская область
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новости, россия, оскол, купянск, михаил онуфриенко, генштаб, вс рф, харьковская область, река, плацдарм, украина, наступление, сво, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Купянск, Михаил Онуфриенко, Генштаб, ВС РФ, Харьковская область, река, плацдарм, Украина, наступление, СВО, Спецоперация

ВСУ придется оставить Купянск: Онуфриенко рассказал про успешное продвижение ВС России на Осколе

05:30 21.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки М-46 ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки М-46 ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Скорее всего, в течение недели будут объединены основной плацдарм в районе Двуречной и полудюжины окрестных сел с плацдармом у населенного пункта Тополя севернее, что позволит снабжать группировку по суше без преодоления Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Онуфриенко сообщил, что сейчас успешно идет наступление российских войск в Харьковской области, хотя этому уделяется мало внимания. Плацдарм севернее Купянска на западном берегу Оскола постоянно расширяется, добавил эксперт.
Он отметил, что у противника здесь сложилась печальная ситуация. На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров, уточнил собеседник Украина.ру.
"То есть противник должен сосредоточиться как на создании обороны Купянска, так и не может исключить того, что наши ударят на запад, выходя к Северскому Донцу", – подчеркнул Онуфриенко.
Это большая операция, которая позволит освободить несколько тысяч квадратных километров Харьковской области. Серьезных укрепрайонов противника здесь нет, констатировал обозреватель.
Купянск ВСУ в любом случае придется оставить, но направление главного удара ВС России под вопросом: может быть, на Купянск, а может быть, и нет. Все зависит от решения Генштаба, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Александр Фролов интервью
Вчера, 19:30
Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиковПоскольку устойчивость нашей энергосистемы и профицит производства всех энергоносителей несравнимо выше, чем на Украине, мы можем позволить себе такой жест доброй воли, как прекращение ударов по украинской инфраструктуре, для демонстрации всем заинтересованным сторонам своей готовности к мирному урегулированию.
 
НовостиРоссияОсколКупянскМихаил ОнуфриенкоГенштабВС РФХарьковская областьрекаплацдармУкраинанаступлениеСВОСпецоперация
 
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