ВСУ придется оставить Купянск: Онуфриенко рассказал про успешное продвижение ВС России на Осколе
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки М-46 ЦВО на Красноармейском направлении
Скорее всего, в течение недели будут объединены основной плацдарм в районе Двуречной и полудюжины окрестных сел с плацдармом у населенного пункта Тополя севернее, что позволит снабжать группировку по суше без преодоления Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Онуфриенко сообщил, что сейчас успешно идет наступление российских войск в Харьковской области, хотя этому уделяется мало внимания. Плацдарм севернее Купянска на западном берегу Оскола постоянно расширяется, добавил эксперт.
Он отметил, что у противника здесь сложилась печальная ситуация. На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров, уточнил собеседник Украина.ру.
"То есть противник должен сосредоточиться как на создании обороны Купянска, так и не может исключить того, что наши ударят на запад, выходя к Северскому Донцу", – подчеркнул Онуфриенко.
Это большая операция, которая позволит освободить несколько тысяч квадратных километров Харьковской области. Серьезных укрепрайонов противника здесь нет, констатировал обозреватель.
Купянск ВСУ в любом случае придется оставить, но направление главного удара ВС России под вопросом: может быть, на Купянск, а может быть, и нет. Все зависит от решения Генштаба, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.
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