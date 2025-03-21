https://ukraina.ru/20250321/1061939467.html

ВСУ придется оставить Купянск: Онуфриенко рассказал про успешное продвижение ВС России на Осколе

ВСУ придется оставить Купянск: Онуфриенко рассказал про успешное продвижение ВС России на Осколе - 21.03.2025 Украина.ру

ВСУ придется оставить Купянск: Онуфриенко рассказал про успешное продвижение ВС России на Осколе

Скорее всего, в течение недели будут объединены основной плацдарм в районе Двуречной и полудюжины окрестных сел с плацдармом у населенного пункта Тополя севернее, что позволит снабжать группировку по суше без преодоления Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-03-21T05:30

2025-03-21T05:30

2025-03-21T05:30

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россия

оскол

купянск

михаил онуфриенко

генштаб

вс рф

харьковская область

река

плацдарм

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Онуфриенко сообщил, что сейчас успешно идет наступление российских войск в Харьковской области, хотя этому уделяется мало внимания. Плацдарм севернее Купянска на западном берегу Оскола постоянно расширяется, добавил эксперт.Он отметил, что у противника здесь сложилась печальная ситуация. На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров, уточнил собеседник Украина.ру.Это большая операция, которая позволит освободить несколько тысяч квадратных километров Харьковской области. Серьезных укрепрайонов противника здесь нет, констатировал обозреватель.Купянск ВСУ в любом случае придется оставить, но направление главного удара ВС России под вопросом: может быть, на Купянск, а может быть, и нет. Все зависит от решения Генштаба, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250320/1061930380.html

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