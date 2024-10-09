https://ukraina.ru/20241009/1057945962.html

Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой

Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой - 09.10.2024 Украина.ру

Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой

YouTube-канал пианиста и композитора Александра Лосева – явление уникальное не только в русскоязычном YouTube, но и шире – в существующих социальных условиях. Александр в онлайн чат-рулетке общается с людьми из разных стран (чаще всего – украинцами, но бывают также собеседники из Литвы, Германии и других стран), поет и играет для них на клавишах

2024-10-09T06:10

2024-10-09T06:10

2024-10-09T06:10

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За почти два года на канале Лосева вышло уже больше 150-ти видео. Большинство из них дарят надежду: диалог между обычными людьми возможен всегда, даже если внешние обстоятельства делают их врагами. Многие собеседники музыканта, украинцы, находящиеся на Родине или в Европе, с начала разговора знают, что Александр – москвич и записывает трансляцию разговора.Случаются, конечно, и неудачные разговоры, отмечает Александр в беседе с корреспондентом издания Украина.ру, – с руганью и непониманием друг друга, но, во-первых, не так уж часто, а во-вторых, публиковать их в YouTube не имеет смысла: канал могут удалить, а политических скандалов на площадке и так более чем достаточно.В 2022 году, когда многие пребывали в растерянности и не понимали причин происходящего, рассказывает он, Александр говорил на YouTube не о музыке, а о политике. Тогда его канал назывался "Лосев Live"."Это была политика в чистом виде, – объясняет собеседник издания. – Я обсуждал со своими собеседниками уставы ООН, принадлежность территорий, "Минск-1" и "Минск-2". Было это примерно с мая по декабрь, то есть девять месяцев. Мой канал начал пользоваться популярностью, за первый месяц набрал 100 тысяч подписчиков.Потом, где-то в начале января уже 2023 года мне попался один одессит. Это первый ролик у меня на канале, который называется: "Русский играет украинцам". Как-то мы с ним так душевно пообщались, и, хотя у него буквально через слово был мат, мы поговорили очень хорошо, ни слова о политике.И я подумал, что политическая повестка в любом случае людей разъединяет, а музыка – наоборот, объединяет. Музыка – моя профессиональная деятельность. А кроме того, в этом есть определенная эксклюзивность."В русскоязычном и украиноязычном YouTubeдействительно сотни площадок, где люди противоположных позиций спорят и осмысляют происходящее. Но канал Александра действительно уникальный. Есть несколько молодых музыкантов, которые делают нечто отдаленно похожее, например – украинский юный гитарист, который целенаправленно общается с россиянами и поет им украинские песни, но он намеренно выводит собеседников на конфликт. Так что, сравнения тут быть не может.Закрывая тему агрессивных собеседников, Александр рассказал: у него в рулетке стоит флажок Украины, чтобы чаще попадать именно на украинских собеседников, и однажды, увидев его, с руганью на музыканта накинулся россиянин."Я не обольщаюсь, с обеих сторон есть люди, которые так делают. Люди оказались разделены политикой и прочим, но я точно понял, что, как ты относишься к человеку, так и он к тебе. Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться", – подчеркивает пианист.Цой, Баста, советские песниКонцепция видео Александра такова: он знакомится с собеседником, рассказывает, что сам он – музыкант, и предлагает сыграть или спеть что-нибудь из любимой музыки. Собеседниками пианиста становятся люди из самых разных городов; дети, молодежь, взрослые, пожилые, и даже украинские военнослужащие.Абсолютный рекордсмен по выбору собеседников Александра – Виктор Цой, его песни чаще всего просят исполнить украинцы и россияне всех возрастов. Нередко, рассказывает он, просят песни Басты (Василий Вакуленко), группы "Сектор Газа", Бориса Гребенщикова*, Zivert (Юлия Зиверт).Очевидно, но от этого не менее важно: зачастую Александр и его украинские визави находят точки соприкосновения в советской музыке, в песнях из мультфильмов и кино, из общего, ностальгического прошлого. Музыкант признается: его это радует, советская музыка – родная и любимая.Современных российских исполнителей играть он любит меньше, да и найти язык с более взрослыми, а иногда и пожилыми людьми, по словам Александра, часто оказывается проще.Украинцы нередко просят спеть что-нибудь из культового украинского, тогда Александр поет им "Я не здамся без бою" группы "Океан Ельзи", фольклорную "Ти ж мене підманула" или "Варто чи ні" Александра Пономарёва. Последнюю он пел и в том самом первом видео, когда решил перейти от политики к музыке.Русский мелодизм и неоднозначный диалогОдно из недавних видео на канале Александра Лосева называется "Растрогал ВСУ": в нем музыкант общается с немолодым военным, киевлянином, который тоскует по родным, а первая песня, которую он попросил исполнить – "Демобилизация" "Сектора Газа". Очевидно, что на фронте мужчина оказался не по своей воле. Александру он подпел песню "Аквариума" "Под небом голубым", и не сдержал слез, когда музыкант сыграл ему несколько своих фортепианных произведений."Мы можем их осуждать или винить, но я общаюсь со всеми одинаково, кто знает, как они там оказались, – признается Александр, говоря о ситуациях, когда в рулетке ему попадаются украинские солдаты. – Безусловно, мы с ними по разные стороны баррикад, но я стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству."По просьбам собеседников композитор, как правило, исполняет свои фортепианные пьесы, но пишет и песни. Свою музыку относит к неоклассике и, отчасти, минимализму. Хотя и признается: само по себе определение минимализма не до конца понятно."Второе мое направление, я его так называю, – русский мелодизм, присущий музыке [Сергея Васильевича] Рахманинова, [Петра Ильича] Чайковского… Мне эта музыка близка, и она отражается в том, что я пишу", – добавляет собеседник издания.В чат-рулетке музыкант предпочитает играть не академическую, а популярную музыку, потому что ее нетрудно подобрать по слуху, нет такой привязки к написанному композитором.Александр признается: спустя столько времени и записанных выпусков, отчасти смотрит на свой проект, как медиа-менеджер, обращает внимание в первую очередь на то, каким будет результат беседы — будет ли его интересно смотреть, проявились ли живые эмоции."За то время, что я снимаю, эмпатия у меня немного атрофировалась, как у врача, который ежедневно видит заболевания, травмы, трагедии. Там, где возможно, я стараюсь не принимать близко к сердцу, думаю о том, чтобы моим зрителям и человеку, для которого я что-то исполнил, было приятно.Мне самому, конечно, больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами. Примерно третье было видео: мы говорили с мужчиной из Черновцов, такой приятный, интеллигентный человек старшего поколения. Еще в памяти остался разговор с мужчиной, который сказал, что у него недавно умер папа. Он сказал, что я ему помог своей игрой", — рассказывает музыкант.Александр профессионально в музыке больше 20 лет: окончил Академию музыки имени Гнесиных, эстрадно-джазовое отделение, по специальности — джазовый пианист.В последнее время он много выступает на мероприятиях, куда его приглашают, как сольного артиста, но также сотрудничает со многими российскими звездами — играет с Николаем Басковым, Стасом Пьехой, Этери Бериашвили, выступающей на телеканале "Россия 1" в качестве эксперта в музыкальном шоу "Ну-ка все вместе!".В 2011 году Александр и Этери создали этно-джазовую группу Beriashvili-Losev Group, большая часть композиций коллектива — произведения Александра.Коллектив побывал в гастрольных турах во многих городах России, а также в Гонконге, Люксембурге, США, Израиле, Швейцарии и других странах.* Исполняет функцию иноагента в РФО первой симфонии, посвященной Донбассу и российским военным, участникам СВО - в интервью Марии Нестеровой Композитор Алексей Сергунин: Художник в России – жрец, а не шоумен на сайте Украина.ру.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, музыкант, музыка, культура, россия, цой, оон, youtube, украина