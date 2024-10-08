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Депутат Госдумы: "Наше общество - единственное в мире по праву мультикультурное"

Депутат Госдумы: "Наше общество - единственное в мире по праву мультикультурное" - 08.10.2024 Украина.ру

Депутат Госдумы: "Наше общество - единственное в мире по праву мультикультурное"

Мультикультурализм в России особенный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина

2024-10-08T07:40

2024-10-08T07:40

2024-10-08T07:40

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По словам парламентария, история переселения в Россию уходит корнями во времена Ивана III, когда шли миграционные волны, приезжали итальянцы, немцы, шведы, которые привозили ноу-хау и комфортно чувствовали себя в нашей стране. Государство в их отношении принимало соответствующие меры и указы."Вспомните военачальника Франца Лефорта, чьим именем у нас названо немало улиц. "Таких имен и персон достаточно, —сказала Бутина. - Наше общество на сегодня единственное в мире, которое можно по праву назвать мультикультурным, гармонично сочетающим в себе разные национальности".Депутат также отметила российскую специфику приёма и адаптации переселенцев."В Америке живут анклавами, а у нас переселенцы, которые приезжают, не хотят создавать на территории России диаспоры. Они желают стать частью нашего общества, в том числе вступая в брак с россиянами и так далее", - отметила парламентарий.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго

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новости, россия, америка, европа, мария бутина, госдума, культура, русская культура, миграция, переселенцы