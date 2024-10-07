https://ukraina.ru/20241007/1057926435.html

Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов

Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов - 07.10.2024 Украина.ру

Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов

В США иммигранты живут анклавами, а переселенцы в России не хотят создавать диаспоры — им нравится быть частью русского общества. Об этом депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала в интервью изданию Украина.ру.

2024-10-07T13:19

2024-10-07T13:19

2024-10-07T13:19

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Президент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России. С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.— Мария Валерьевна, кто обращается с вопросом о переезде в Россию и почему?— Прежде всего, как бы странно это ни звучало, главная причина переезда людей в Россию — это, например, возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж. Речь идет именно о тех людях, которые не имеют российского гражданства и в принципе его никогда не имели.Если говорить об иностранных гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции.Особенно, когда речь идет о Германии, где детей, которые высказываются "неправильно" в отношении ЛГБТ* или против принятого на Западе курса, могут забрать и передать на перевоспитание паре с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Родители же не считают, что это нормально, и ищут убежища в России.Поэтому президент Владимир Путин, увидев необходимость, издал указ о возможности въезда иностранцев в Россию без знания русского языка — на основании духовно-нравственных ценностей. Например, тех, кто хочет иметь традиционную семью.Согласно статистическим данным, среди переехавших в Россию на первом месте Германия (31%); далее — страны Прибалтики; за ними — Италия, Канада, США и Австралия.Австралия, очевидно, предлагала в 90-е годы удобные программы по иммиграции. Сегодня оттуда идет существенный поток переселенцев.В Россию стремятся разные люди. В основном все они обеспечены и образованны, это полные православные семьи. Они приезжают в Россию, покупают здесь недвижимость, работают на предприятиях либо ведут частное домашнее хозяйство, становятся фермерами. Последнее более характерно для переселенцев из Канады и США.Также многие из переехавших в Россию граждан интегрируются в наше общество, прежде всего в сферу IT, так как она не требует обязательного знания русского языка. Таким образом, Россия может получить необходимых ей специалистов.— На какие трудности обычно жалуются граждане, желающие переехать в Россию?— Все трудности связаны прежде всего с различными документами. И дело зачастую вовсе не в бюрократических проволочках.Например, в документах у переселенцев отсутствует отчество, потому что его в принципе нет. И когда речь идет об оформлении разрешения на временное проживание в России в дальнейшем с видом на жительство, возникает проблема, что человеку приходится придумывать отчество. То есть переделать документы на наш образец затруднительно.Но сейчас этот вопрос решается. Министерство внутренних дел плотно взаимодействует с миграционной службой, за что им спасибо. В частном порядке находим решения, это идет уже на системной основе.Второй момент, который я бы отметила, — это, конечно, вопрос адаптации детей указанных категорий граждан, которые переезжают в Россию. Школьные программы разнятся кардинально, и детям сложно дается переход в школу. Здесь при участии Министерства образования тоже давно идет работа — по возможности адаптации в рамках школы.Одно из предложений, которое недавно было озвучено, — это возможность замены [урока] русского языка для тех ребят, которые приехали из-за рубежа, на курсы "Русский как иностранный". В частности, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина помогает детям дотянуть до необходимого уровня русского, чтобы они могли дальше учиться и на общих основаниях сдавать экзамены.Дети старшего возраста, в свою очередь, сталкиваются с тем, что при поступлении в российский вуз требуется сдать ЕГЭ, что для не носителя русского языка крайне проблематично. Поэтому для них мы вышли с предложением сдавать альтернативный экзамен. Речь идет о собеседовании с преподавателями.Есть еще нюансы с водительскими правами и так далее. Все проблемы решаемые. Это то, чем мы сейчас занимаемся с профильными министерствами и ведомствами.Плюс работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему.На сегодняшний день ко мне лично, как к человеку с репутацией за рубежом, обращается много людей. У нас созданы соответствующие профильные сообщества, вместе с коллегами мы работаем буквально в ручном режиме.Этих людей не миллионы, но тысячи будут. За последние 2 года, по официальной статистике МВД, из дальнего зарубежья по разным программам переехали 2,9 тысячи человек.— Как ментально подготовить наше общество к этому?— У нас общество дружественно настроено к людям, которые уважают наши обычаи и традиции, разделяют наши духовно-нравственные ценности. Многие приезжающие в Россию — православные люди с семьями, обеспеченные деньгами. Они хотят приносить пользу нашей великой Родине.Не факт, что они хотят получить гражданство, но готовы в России жить и работать. И в этом наше население не видит никакой проблемы.Конечно же, если речь идет о трудовых мигрантах из Средней Азии — это другая история. Важно разделять эти потоки, чтобы вместе с водой не выплеснуть ребенка, в том числе специалистов, наших соотечественников, возраст которых 30–40 лет и которые в России никогда не жили, но их тянет на свою историческую родину.— Что Россия может получить от релокантов, экспатов, граждан, желающих переехать на ее территорию?— Сразу вам скажу, релоканты — это не ко мне. Потому что речь идет все-таки о тех людях, которые проживали постоянно за рубежом до начала специальной военной операции (СВО), которые исторически не совершали предательства Родины, не бежали от мобилизации.Что касается переселенцев — иностранных иностранцев, как мы их называем, — либо наших сограждан, которые не обладают российским гражданством и никогда им не обладали, а жили вдалеке от России, они привозят с собой и финансовые средства, и технологии, и свои семьи, что, безусловно, способствует улучшению демографической и экономической ситуации России.Исторически это явление существовало, начиная со времен Ивана III, когда шли миграционные волны, приезжали итальянцы, немцы, шведы, которые привозили ноу-хау и комфортно чувствовали себя в нашей стране. Государство же в их отношении принимало соответствующие меры и указы.Вспомните военачальника Франца Лефорта, чьим именем у нас названо немало улиц. Таких имен и персон достаточно. Наше общество на сегодня единственное в мире, которое можно по праву назвать мультикультурным, гармонично сочетающим в себе разные национальности.В Америке живут анклавами, а у нас переселенцы, которые приезжают, не хотят создавать на территории России диаспоры. Они желают стать частью нашего общества, в том числе вступая в брак с россиянами и так далее.— На фоне противостояния с НАТО, агрессии США против России, диверсий со стороны Украины как нам отфильтровать засланных казачков и западных шпионов от тех иностранцев, которые действительно хотят жить и трудиться на благо России?— Безусловно, это необходимо. Этим занимаются органы государственной безопасности, с которыми мы слаженно сотрудничаем. Все желающие переехать в Россию проходят тщательную проверку по безопасности. Так что тут все под контролем.О том, как интегрировать иммигрантов из Европы в России и что делать с нелегальной миграцией из Средней Азии, в интервью Анны Черкасовой с героем России Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго.* Запрещенная в России организация.Издание Украина.ру проводит 10 октября Форсайт-форум "Хочу жить в России", в котором планируют принять участие российские политики, депутаты Государственной думы, общественные деятели и сами участники программы переселения в РФ. Форум будет проходить в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" и транслироваться в он-лайн режиме на сайте "Украина.ру"

https://ukraina.ru/20240801/1056622615.html

https://ukraina.ru/20241005/1057898624.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, запад, мария бутина, владимир путин, мвд, нато, мигранты, европа, лгбт, русский мир, сво, культура, общество