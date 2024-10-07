Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов - 07.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241007/1057926435.html
Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов - 07.10.2024 Украина.ру
Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
В США иммигранты живут анклавами, а переселенцы в России не хотят создавать диаспоры — им нравится быть частью русского общества. Об этом депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала в интервью изданию Украина.ру.
2024-10-07T13:19
2024-10-07T13:19
интервью
россия
сша
запад
мария бутина
владимир путин
мвд
нато
мигранты
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057834627_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eade7a42c739332801b2c573563d3d8d.jpg
Президент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России. С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.— Мария Валерьевна, кто обращается с вопросом о переезде в Россию и почему?— Прежде всего, как бы странно это ни звучало, главная причина переезда людей в Россию — это, например, возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж. Речь идет именно о тех людях, которые не имеют российского гражданства и в принципе его никогда не имели.Если говорить об иностранных гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции.Особенно, когда речь идет о Германии, где детей, которые высказываются "неправильно" в отношении ЛГБТ* или против принятого на Западе курса, могут забрать и передать на перевоспитание паре с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Родители же не считают, что это нормально, и ищут убежища в России.Поэтому президент Владимир Путин, увидев необходимость, издал указ о возможности въезда иностранцев в Россию без знания русского языка — на основании духовно-нравственных ценностей. Например, тех, кто хочет иметь традиционную семью.Согласно статистическим данным, среди переехавших в Россию на первом месте Германия (31%); далее — страны Прибалтики; за ними — Италия, Канада, США и Австралия.Австралия, очевидно, предлагала в 90-е годы удобные программы по иммиграции. Сегодня оттуда идет существенный поток переселенцев.В Россию стремятся разные люди. В основном все они обеспечены и образованны, это полные православные семьи. Они приезжают в Россию, покупают здесь недвижимость, работают на предприятиях либо ведут частное домашнее хозяйство, становятся фермерами. Последнее более характерно для переселенцев из Канады и США.Также многие из переехавших в Россию граждан интегрируются в наше общество, прежде всего в сферу IT, так как она не требует обязательного знания русского языка. Таким образом, Россия может получить необходимых ей специалистов.— На какие трудности обычно жалуются граждане, желающие переехать в Россию?— Все трудности связаны прежде всего с различными документами. И дело зачастую вовсе не в бюрократических проволочках.Например, в документах у переселенцев отсутствует отчество, потому что его в принципе нет. И когда речь идет об оформлении разрешения на временное проживание в России в дальнейшем с видом на жительство, возникает проблема, что человеку приходится придумывать отчество. То есть переделать документы на наш образец затруднительно.Но сейчас этот вопрос решается. Министерство внутренних дел плотно взаимодействует с миграционной службой, за что им спасибо. В частном порядке находим решения, это идет уже на системной основе.Второй момент, который я бы отметила, — это, конечно, вопрос адаптации детей указанных категорий граждан, которые переезжают в Россию. Школьные программы разнятся кардинально, и детям сложно дается переход в школу. Здесь при участии Министерства образования тоже давно идет работа — по возможности адаптации в рамках школы.Одно из предложений, которое недавно было озвучено, — это возможность замены [урока] русского языка для тех ребят, которые приехали из-за рубежа, на курсы "Русский как иностранный". В частности, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина помогает детям дотянуть до необходимого уровня русского, чтобы они могли дальше учиться и на общих основаниях сдавать экзамены.Дети старшего возраста, в свою очередь, сталкиваются с тем, что при поступлении в российский вуз требуется сдать ЕГЭ, что для не носителя русского языка крайне проблематично. Поэтому для них мы вышли с предложением сдавать альтернативный экзамен. Речь идет о собеседовании с преподавателями.Есть еще нюансы с водительскими правами и так далее. Все проблемы решаемые. Это то, чем мы сейчас занимаемся с профильными министерствами и ведомствами.Плюс работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему.На сегодняшний день ко мне лично, как к человеку с репутацией за рубежом, обращается много людей. У нас созданы соответствующие профильные сообщества, вместе с коллегами мы работаем буквально в ручном режиме.Этих людей не миллионы, но тысячи будут. За последние 2 года, по официальной статистике МВД, из дальнего зарубежья по разным программам переехали 2,9 тысячи человек.— Как ментально подготовить наше общество к этому?— У нас общество дружественно настроено к людям, которые уважают наши обычаи и традиции, разделяют наши духовно-нравственные ценности. Многие приезжающие в Россию — православные люди с семьями, обеспеченные деньгами. Они хотят приносить пользу нашей великой Родине.Не факт, что они хотят получить гражданство, но готовы в России жить и работать. И в этом наше население не видит никакой проблемы.Конечно же, если речь идет о трудовых мигрантах из Средней Азии — это другая история. Важно разделять эти потоки, чтобы вместе с водой не выплеснуть ребенка, в том числе специалистов, наших соотечественников, возраст которых 30–40 лет и которые в России никогда не жили, но их тянет на свою историческую родину.— Что Россия может получить от релокантов, экспатов, граждан, желающих переехать на ее территорию?— Сразу вам скажу, релоканты — это не ко мне. Потому что речь идет все-таки о тех людях, которые проживали постоянно за рубежом до начала специальной военной операции (СВО), которые исторически не совершали предательства Родины, не бежали от мобилизации.Что касается переселенцев — иностранных иностранцев, как мы их называем, — либо наших сограждан, которые не обладают российским гражданством и никогда им не обладали, а жили вдалеке от России, они привозят с собой и финансовые средства, и технологии, и свои семьи, что, безусловно, способствует улучшению демографической и экономической ситуации России.Исторически это явление существовало, начиная со времен Ивана III, когда шли миграционные волны, приезжали итальянцы, немцы, шведы, которые привозили ноу-хау и комфортно чувствовали себя в нашей стране. Государство же в их отношении принимало соответствующие меры и указы.Вспомните военачальника Франца Лефорта, чьим именем у нас названо немало улиц. Таких имен и персон достаточно. Наше общество на сегодня единственное в мире, которое можно по праву назвать мультикультурным, гармонично сочетающим в себе разные национальности.В Америке живут анклавами, а у нас переселенцы, которые приезжают, не хотят создавать на территории России диаспоры. Они желают стать частью нашего общества, в том числе вступая в брак с россиянами и так далее.— На фоне противостояния с НАТО, агрессии США против России, диверсий со стороны Украины как нам отфильтровать засланных казачков и западных шпионов от тех иностранцев, которые действительно хотят жить и трудиться на благо России?— Безусловно, это необходимо. Этим занимаются органы государственной безопасности, с которыми мы слаженно сотрудничаем. Все желающие переехать в Россию проходят тщательную проверку по безопасности. Так что тут все под контролем.О том, как интегрировать иммигрантов из Европы в России и что делать с нелегальной миграцией из Средней Азии, в интервью Анны Черкасовой с героем России Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго.* Запрещенная в России организация.Издание Украина.ру проводит 10 октября Форсайт-форум "Хочу жить в России", в котором планируют принять участие российские политики, депутаты Государственной думы, общественные деятели и сами участники программы переселения в РФ. Форум будет проходить в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" и транслироваться в он-лайн режиме на сайте "Украина.ру"
https://ukraina.ru/20240801/1056622615.html
https://ukraina.ru/20241005/1057898624.html
россия
сша
запад
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057834627_15:0:1152:853_1920x0_80_0_0_4720fef0b6b1f1e1258a8abef9c10d3a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, запад, мария бутина, владимир путин, мвд, нато, мигранты, европа, лгбт, русский мир, сво, культура, общество
Интервью, Россия, США, Запад, Мария Бутина, Владимир Путин, МВД, НАТО, мигранты, Европа, ЛГБТ, Русский мир, СВО, культура, Общество

Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов

13:19 07.10.2024
 
© пресс-служба М. Бутиной
© пресс-служба М. Бутиной
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В США иммигранты живут анклавами, а переселенцы в России не хотят создавать диаспоры — им нравится быть частью русского общества. Об этом депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала в интервью изданию Украина.ру.
Президент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России.
С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.
— Мария Валерьевна, кто обращается с вопросом о переезде в Россию и почему?
— Прежде всего, как бы странно это ни звучало, главная причина переезда людей в Россию — это, например, возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж. Речь идет именно о тех людях, которые не имеют российского гражданства и в принципе его никогда не имели.
Если говорить об иностранных гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции.
Особенно, когда речь идет о Германии, где детей, которые высказываются "неправильно" в отношении ЛГБТ* или против принятого на Западе курса, могут забрать и передать на перевоспитание паре с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Родители же не считают, что это нормально, и ищут убежища в России.
Поэтому президент Владимир Путин, увидев необходимость, издал указ о возможности въезда иностранцев в Россию без знания русского языка — на основании духовно-нравственных ценностей. Например, тех, кто хочет иметь традиционную семью.
Мария Бутина интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
1 августа, 15:29
Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политикеВ последние годы наша страна столкнулась с нетипичной для своей новейшей истории ситуацией массового желания иностранцев переселиться в Россию. Законодательство РФ не приспособлено для эффективного переселения и социализации этих людей. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала о возможных решениях проблемы.
Согласно статистическим данным, среди переехавших в Россию на первом месте Германия (31%); далее — страны Прибалтики; за ними — Италия, Канада, США и Австралия.
Австралия, очевидно, предлагала в 90-е годы удобные программы по иммиграции. Сегодня оттуда идет существенный поток переселенцев.
В Россию стремятся разные люди. В основном все они обеспечены и образованны, это полные православные семьи. Они приезжают в Россию, покупают здесь недвижимость, работают на предприятиях либо ведут частное домашнее хозяйство, становятся фермерами. Последнее более характерно для переселенцев из Канады и США.
Также многие из переехавших в Россию граждан интегрируются в наше общество, прежде всего в сферу IT, так как она не требует обязательного знания русского языка. Таким образом, Россия может получить необходимых ей специалистов.
— На какие трудности обычно жалуются граждане, желающие переехать в Россию?
— Все трудности связаны прежде всего с различными документами. И дело зачастую вовсе не в бюрократических проволочках.
Например, в документах у переселенцев отсутствует отчество, потому что его в принципе нет. И когда речь идет об оформлении разрешения на временное проживание в России в дальнейшем с видом на жительство, возникает проблема, что человеку приходится придумывать отчество. То есть переделать документы на наш образец затруднительно.
Но сейчас этот вопрос решается. Министерство внутренних дел плотно взаимодействует с миграционной службой, за что им спасибо. В частном порядке находим решения, это идет уже на системной основе.
Фото: edugid, дети
Фото: edugid, дети
Второй момент, который я бы отметила, — это, конечно, вопрос адаптации детей указанных категорий граждан, которые переезжают в Россию. Школьные программы разнятся кардинально, и детям сложно дается переход в школу. Здесь при участии Министерства образования тоже давно идет работа — по возможности адаптации в рамках школы.
Одно из предложений, которое недавно было озвучено, — это возможность замены [урока] русского языка для тех ребят, которые приехали из-за рубежа, на курсы "Русский как иностранный". В частности, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина помогает детям дотянуть до необходимого уровня русского, чтобы они могли дальше учиться и на общих основаниях сдавать экзамены.
Дети старшего возраста, в свою очередь, сталкиваются с тем, что при поступлении в российский вуз требуется сдать ЕГЭ, что для не носителя русского языка крайне проблематично. Поэтому для них мы вышли с предложением сдавать альтернативный экзамен. Речь идет о собеседовании с преподавателями.
Есть еще нюансы с водительскими правами и так далее. Все проблемы решаемые. Это то, чем мы сейчас занимаемся с профильными министерствами и ведомствами.
Плюс работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему.
На сегодняшний день ко мне лично, как к человеку с репутацией за рубежом, обращается много людей. У нас созданы соответствующие профильные сообщества, вместе с коллегами мы работаем буквально в ручном режиме.
Этих людей не миллионы, но тысячи будут. За последние 2 года, по официальной статистике МВД, из дальнего зарубежья по разным программам переехали 2,9 тысячи человек.
Виталий Усенко
 Виталий Усенко
Виталий Усенко
— Как ментально подготовить наше общество к этому?
— У нас общество дружественно настроено к людям, которые уважают наши обычаи и традиции, разделяют наши духовно-нравственные ценности. Многие приезжающие в Россию — православные люди с семьями, обеспеченные деньгами. Они хотят приносить пользу нашей великой Родине.
Не факт, что они хотят получить гражданство, но готовы в России жить и работать. И в этом наше население не видит никакой проблемы.
Конечно же, если речь идет о трудовых мигрантах из Средней Азии — это другая история. Важно разделять эти потоки, чтобы вместе с водой не выплеснуть ребенка, в том числе специалистов, наших соотечественников, возраст которых 30–40 лет и которые в России никогда не жили, но их тянет на свою историческую родину.
— Что Россия может получить от релокантов, экспатов, граждан, желающих переехать на ее территорию?
— Сразу вам скажу, релоканты — это не ко мне. Потому что речь идет все-таки о тех людях, которые проживали постоянно за рубежом до начала специальной военной операции (СВО), которые исторически не совершали предательства Родины, не бежали от мобилизации.
Что касается переселенцев — иностранных иностранцев, как мы их называем, — либо наших сограждан, которые не обладают российским гражданством и никогда им не обладали, а жили вдалеке от России, они привозят с собой и финансовые средства, и технологии, и свои семьи, что, безусловно, способствует улучшению демографической и экономической ситуации России.
Исторически это явление существовало, начиная со времен Ивана III, когда шли миграционные волны, приезжали итальянцы, немцы, шведы, которые привозили ноу-хау и комфортно чувствовали себя в нашей стране. Государство же в их отношении принимало соответствующие меры и указы.
Вспомните военачальника Франца Лефорта, чьим именем у нас названо немало улиц. Таких имен и персон достаточно. Наше общество на сегодня единственное в мире, которое можно по праву назвать мультикультурным, гармонично сочетающим в себе разные национальности.
В Америке живут анклавами, а у нас переселенцы, которые приезжают, не хотят создавать на территории России диаспоры. Они желают стать частью нашего общества, в том числе вступая в брак с россиянами и так далее.
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
5 октября, 07:36
Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолгоГерой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой заявил, что у России нет врагов в Европе за исключением политиков, которые выполняют чужую волю. Россия сама решает свои проблемы, и это сильно бесит США.
— На фоне противостояния с НАТО, агрессии США против России, диверсий со стороны Украины как нам отфильтровать засланных казачков и западных шпионов от тех иностранцев, которые действительно хотят жить и трудиться на благо России?
— Безусловно, это необходимо. Этим занимаются органы государственной безопасности, с которыми мы слаженно сотрудничаем. Все желающие переехать в Россию проходят тщательную проверку по безопасности. Так что тут все под контролем.
О том, как интегрировать иммигрантов из Европы в России и что делать с нелегальной миграцией из Средней Азии, в интервью Анны Черкасовой с героем России Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго.
* Запрещенная в России организация.
Издание Украина.ру проводит 10 октября Форсайт-форум "Хочу жить в России", в котором планируют принять участие российские политики, депутаты Государственной думы, общественные деятели и сами участники программы переселения в РФ. Форум будет проходить в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" и транслироваться в он-лайн режиме на сайте "Украина.ру"
 
ИнтервьюРоссияСШАЗападМария БутинаВладимир ПутинМВДНАТОмигрантыЕвропаЛГБТРусский мирСВОкультураОбщество
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК
13:46Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram
13:45Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество
13:19Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
13:00Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября
12:56Лавров объяснил, каким должно быть решение по Украине
12:20Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков
12:19Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов
12:09Украина в цифрах и фактах. Здравствуй, новый афроукраинец! Кем планирует заселить Украину её власть
12:01Они - не рабы? Украинские эксперты заподозрили свое государство в антигуманном отношении к народу
11:47Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка
11:46Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег
11:45Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ
11:44Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК
11:01ТОП-5 цитат Владимира Путина
10:52Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО
10:40Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам
10:36В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера
10:32Как Россия сорвала нападение на Белгород и в какую мясорубку засунут новую группировку ВСУ - Самойлов
10:27Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении
Лента новостейМолния