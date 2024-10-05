https://ukraina.ru/20241005/1057898624.html

Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго

Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго - 05.10.2024 Украина.ру

Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго

Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой заявил, что у России нет врагов в Европе за исключением политиков, которые выполняют чужую волю. Россия сама решает свои проблемы, и это сильно бесит США.

2024-10-05T07:36

2024-10-05T07:36

2024-10-05T07:36

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миграционный кризис

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Об этом генерал-майор рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России. С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.— Сергей Анатольевич, согласно моим данным, больше всего людей переезжает в Россию из Германии — более 30%. Далее идут Прибалтика, Италия, Канада, США и Австралия. Почему речь идет именно об этих странах?— Еще в 1990 годах в России было несколько серьезных эмиграционных волн в Европу. Большая часть наших граждан уехала в Германию. В основном это были этнические немцы, которые жили на территории СССР. Когда Берлин запустил программу воссоединения этнических немцев со своими семьями, они решили этим воспользоваться. Но это "счастье в западном раю" для наших соотечественников продлилось недолго. Потому что к русским на Западе стали относиться как к людям второго сорта. У них начались проблемы с трудоустройством, испортились отношения с властями и соседями.Когда в анкете требуется указать причину, по которой люди хотят вернуться в Россию, большинство из них пишут только одно: "Мы боимся за будущее своих детей". Неудивительно, ведь в Европе проводится политика, когда ребенок по сути не принадлежит своим родителям. Он принадлежит структурам Евросоюза, которые возомнили себя богами, имеющими право распоряжаться людскими судьбами. Поэтому русские люди хотят вернуться обратно. И процесс их возвращения удачно запущен.Когда люди хотят вернуться, наши власти предлагают им возможность поселиться в любом регионе. И не просто поселиться: им создают все условия, чтобы они могли быстро обустроиться на новом месте. Если у них есть способность открыть свое дело, они этим пользуются, адаптируются к нашим порядкам и обустраиваются.Все, кто возвращаются, говорят следующее: "Россия — единственная страна в Европе, которая сохранила свою историю и свои традиционные ценности. Тут сохранились нормальные семьи, где есть мама, папа и дети". Люди возвращаются из Германии, Италии, Америки, из Австралии — и они счастливы. Приведу конкретный пример.Еще в 2020 году в Москву приехала семья, которая жила в разных странах (последним местом их пребывания была Канада). И в этот момент вся семья (мама, папа и двое взрослых детей) заболели ковидом. По гостевой визе их развезли по разным больницам, в том числе в медцентр в Коммунарке. За месяц всю семью поставили на ноги. Они плакали от радости, что остались живы. "Если бы это случилось с нами в Канаде, нас бы уже в живых не было. Там, если у тебя нет денег, на тебя всем наплевать".Люди не просто едут к нам жить. Они везут с собой технологии и бизнес-проекты. Я много путешествую по России, сталкиваюсь с разными людьми и ситуациями. В Краснодарском крае, например, есть семья, которая создала производство по выпуску блочных туристических домиков. И таких семей, которые хотят жить и вкладываться в Россию, очень много.— Это правда. Кстати, наш социальный пакет для пенсионеров гораздо привлекательнее, чем на Западе.— Да. На Западе принято, когда пожилые люди доживают до определенного возраста, их взрослые дети либо сдают пожилых родителей в дома престарелых, либо на семейном совете принимают решение об эвтаназии. "Все, вы тут засиделись". А когда пенсионеры из Европы и Америки узнают, какие медицинские страховки, социальные льготы и программы для получения новых профессий в преклонном возрасте есть в России, они понимают, что вот каким должен быть рай.— А готово ли наше общество принять мигрантов, которые уезжают с Запада по политическим причинам?— У нас много примеров политэмигрантов, которые хотят ассимилироваться на территории России или рассчитывают вернуться на родину через какое-то время. Наше общество относиться к ним спокойно. Никаких претензий в духе "А чего это ты сюда приехал?" к ним не предъявляют. Но наше миграционное законодательство слишком сложное. Люди годами пытаются получить гражданство или вид на жительство. Они поддерживают позицию России на международной арене, но наши чиновники не всегда их слышат. Постепенно мы эту проблему решаем. Хотя не так быстро, как бы нам этого хотелось.— Что конкретно нам нужно сделать, чтобы как можно скорее интегрировать этих людей в наше общество?— У нас есть серьезная проблем с интеграцией мигрантов из Средней Азии.Когда они пересекают границу в российском аэропорту, они клянутся в любви к России и российским законам. Но потом, когда они попадают в среду расплодившихся диаспор, которые вроде бы должны помогать им освоиться на новом месте, получается обратный эффект. Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма. Это создает серьезную угрозу безопасности наших граждан. Власти это видят, но не всегда быстро и жестко на это реагируют.Хотя у нас полно информации, что создаются подпольные ваххабитские центры, которые превращают законопослушных граждан в боевиков и готовят их к терактам. Наши правоохранители и спецслужбы работают над тем, чтобы ликвидировать эти рассадники и вычислять тех, кто приезжает сюда вербовать людей вести войну против России на территории России. Надеюсь, мы с этой задачей справимся.— Вы сказали, что наши люди доброжелательно относятся к политическим мигрантам с Запада. Но многие из них все равно задаются вопросом: "Почему мы во время войны принимаем у себя граждан той же Германии, которая активно помогает Украине"?— Давайте отделять мух от котлет.Германия — это 95% населения, которое хочет спокойно жить и развиваться, чтобы к ним никто не лез. А 5% этого населения — политики, которые находятся под внешним управлением США и выполняют волю своих заокеанских хозяев. Что касается Америки, то у нее воля одна — сделать из процветающей Европы колонию, которой можно управлять из США не только политически, но экономически и физически.В головы населения Европы уже 30 лет вбивается мысль о том, что "Россия нападет на вас уже после обеда". Таким обществом легче управлять. Из людей легче выбивать деньги на увеличение военного производства и развертывание военных баз.Сейчас на территории Европы развернуто более 200 баз США и НАТО, которые предназначены для так называемой защиты от нападения России. Но Россия не нападет на Европу. Зачем нам нужна деградировавшая Европа? Ну, захватим мы ее, а потом с ней что делать? Россия сама решает свои проблемы, защищает свои границы и идет по пути развития.Именно это больше всего бесит американских хозяев Европы. Америка делает все, чтобы измотать Россию, поставить ее на колени, как это было в 1990-е годы, и опять опустить в разряд стран третьего мира. Причем Америка всегда воюет со своими противниками чужими руками. Сейчас, как всем известно, США воюют с Россией на Украине руками НАТО.Европа уже ощутила на себе эту войну по возросшим ценам, по закрытию производств и по числу людей, которые уезжают в ту же Россию.Так что у нас нет врагов в Европе за исключением политиков, которые выполняют чужую волю.— И все-таки, приезд иностранцев из дальнего зарубежья – это новое для нас явление. Как нам отфильтровать "засланных казачков" от людей, которые искренне любят Россию?— Нужно серьезно ужесточать миграционное законодательство. Например, ты не можешь въехать в Америку, пока не заполнишь кучу анкет и с тебя не возьмут дактилоскопию. Ты сразу же попадаешь в электронную базу данных. Если ты вдруг что-то нарушишь, американский репрессивный аппарат достанет тебя в любой точке страны и подвергнет суровому наказанию. А в России мигрант (если говорить о людях из ближнего зарубежья) просто заполняет карточку въезжающего в нашу страну, становится на все виды социального обеспечения, подает на гражданство и получает его. И все. На этом его обязательства закончены.Он даже не становится на учет в военкомат. За это не прописана никакая ответственность. И у нас более 1,5 миллиона человек за последнее время получили российский паспорт, но они почему-то не сражаются в зоне СВО. Это вызывает большое недовольство.Мы должны проверять всех въезжающих на предмет судимости, наркозависимости и принадлежности к иностранным разведкам. У нас уже бывали случаи, когда террористы прямо из Сирии ехали в Россию, отдыхали тут, а потом возвращались обратно. Это недопустимо.Нам не надо надеяться, что проблема организованной этнической преступности и радикализма рассосется сама по себе. Это болезнь, которая прогрессирует. Ее надо лечить.О том, какой еще "нарыв" беспокоит Россию и рускует ей навредить, в материале Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на Россию.

https://ukraina.ru/20221111/1040751904.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, европа, америка, владимир путин, нато, госдума, ес, мигранты, миграционный кризис, преступления, сша, соотечественники