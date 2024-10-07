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Герой России рассказал, что "больше всего бесит американских хозяев Европы"

Герой России рассказал, что "больше всего бесит американских хозяев Европы" - 07.10.2024 Украина.ру

Герой России рассказал, что "больше всего бесит американских хозяев Европы"

У России в Европе нет врагов, кроме политиков, которые выполняют чужую волю. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2024-10-07T05:00

2024-10-07T05:00

2024-10-07T05:00

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По его словам, 95% населения ФРГ желает спокойно жить и развиваться без вмешательства в их жизнь. Однако в этой же стране есть политики, которые находятся под внешним управлением США и выполняют волю своих заокеанских хозяев."Что касается Америки, то у нее воля одна — сделать из процветающей Европы колонию, которой можно управлять из США не только политически, но экономически и физически", - сказал Липовой.По его мнению, три десятилетия население Европы убеждают в том, что "Россия нападет на вас уже после обеда". Делается это для, по мнению Липового, для облегчения социального управления и направления налогов на военные нужды."Сейчас на территории Европы развернуто более 200 баз США и НАТО, которые предназначены для так называемой защиты от нападения России. Но Россия не нападет на Европу. Зачем нам нужна деградировавшая Европа? Ну, захватим мы ее, а потом с ней что делать?", - сказал председатель президиума организации "Офицеры России".Он уверен, что Россия сама решает свои проблемы, защищает свои границы и развивается. Не всем такое по нраву. "Именно это больше всего бесит американских хозяев Европы, - констатировал Липовой. - Америка делает все, чтобы измотать Россию, поставить ее на колени, как это было в 1990-е годы, и опять опустить в разряд стран третьего мира. Причем Америка всегда воюет со своими противниками чужими руками. Сейчас, как всем известно, США воюют с Россией на Украине руками НАТО".Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.руРазвитие темы российской СВО на Украине представлено в интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет

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