Герой России рассказал, что "больше всего бесит американских хозяев Европы"
© AP / Geert Vanden WijngaertСаммит в Брюсселе флаги ЕС США
© AP / Geert Vanden Wijngaert
У России в Европе нет врагов, кроме политиков, которые выполняют чужую волю. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
По его словам, 95% населения ФРГ желает спокойно жить и развиваться без вмешательства в их жизнь. Однако в этой же стране есть политики, которые находятся под внешним управлением США и выполняют волю своих заокеанских хозяев.
"Что касается Америки, то у нее воля одна — сделать из процветающей Европы колонию, которой можно управлять из США не только политически, но экономически и физически", - сказал Липовой.
По его мнению, три десятилетия население Европы убеждают в том, что "Россия нападет на вас уже после обеда". Делается это для, по мнению Липового, для облегчения социального управления и направления налогов на военные нужды.
"Сейчас на территории Европы развернуто более 200 баз США и НАТО, которые предназначены для так называемой защиты от нападения России. Но Россия не нападет на Европу. Зачем нам нужна деградировавшая Европа? Ну, захватим мы ее, а потом с ней что делать?", - сказал председатель президиума организации "Офицеры России".
Он уверен, что Россия сама решает свои проблемы, защищает свои границы и развивается. Не всем такое по нраву.
"Именно это больше всего бесит американских хозяев Европы, - констатировал Липовой. - Америка делает все, чтобы измотать Россию, поставить ее на колени, как это было в 1990-е годы, и опять опустить в разряд стран третьего мира. Причем Америка всегда воюет со своими противниками чужими руками. Сейчас, как всем известно, США воюют с Россией на Украине руками НАТО".
Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.ру
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