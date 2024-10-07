Герой России рассказал, что "больше всего бесит американских хозяев Европы" - 07.10.2024 Украина.ру
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Герой России рассказал, что "больше всего бесит американских хозяев Европы"
Герой России рассказал, что "больше всего бесит американских хозяев Европы" - 07.10.2024 Украина.ру
Герой России рассказал, что "больше всего бесит американских хозяев Европы"
У России в Европе нет врагов, кроме политиков, которые выполняют чужую волю. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-10-07T05:00
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По его словам, 95% населения ФРГ желает спокойно жить и развиваться без вмешательства в их жизнь. Однако в этой же стране есть политики, которые находятся под внешним управлением США и выполняют волю своих заокеанских хозяев."Что касается Америки, то у нее воля одна — сделать из процветающей Европы колонию, которой можно управлять из США не только политически, но экономически и физически", - сказал Липовой.По его мнению, три десятилетия население Европы убеждают в том, что "Россия нападет на вас уже после обеда". Делается это для, по мнению Липового, для облегчения социального управления и направления налогов на военные нужды."Сейчас на территории Европы развернуто более 200 баз США и НАТО, которые предназначены для так называемой защиты от нападения России. Но Россия не нападет на Европу. Зачем нам нужна деградировавшая Европа? Ну, захватим мы ее, а потом с ней что делать?", - сказал председатель президиума организации "Офицеры России".Он уверен, что Россия сама решает свои проблемы, защищает свои границы и развивается. Не всем такое по нраву. "Именно это больше всего бесит американских хозяев Европы, - констатировал Липовой. - Америка делает все, чтобы измотать Россию, поставить ее на колени, как это было в 1990-е годы, и опять опустить в разряд стран третьего мира. Причем Америка всегда воюет со своими противниками чужими руками. Сейчас, как всем известно, США воюют с Россией на Украине руками НАТО".Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.руРазвитие темы российской СВО на Украине представлено в интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
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новости, россия, европа, сша, офицеры россии, нато, русофобия, угроза, ес, фрг, геополитика, международные отношения, суверенитет
Новости, Россия, Европа, США, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, НАТО, Русофобия, угроза, ЕС, ФРГ, геополитика, международные отношения, суверенитет

Герой России рассказал, что "больше всего бесит американских хозяев Европы"

05:00 07.10.2024
 
© AP / Geert Vanden WijngaertСаммит в Брюсселе флаги ЕС США
Саммит в Брюсселе флаги ЕС США - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP / Geert Vanden Wijngaert
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У России в Европе нет врагов, кроме политиков, которые выполняют чужую волю. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
По его словам, 95% населения ФРГ желает спокойно жить и развиваться без вмешательства в их жизнь. Однако в этой же стране есть политики, которые находятся под внешним управлением США и выполняют волю своих заокеанских хозяев.
"Что касается Америки, то у нее воля одна — сделать из процветающей Европы колонию, которой можно управлять из США не только политически, но экономически и физически", - сказал Липовой.
По его мнению, три десятилетия население Европы убеждают в том, что "Россия нападет на вас уже после обеда". Делается это для, по мнению Липового, для облегчения социального управления и направления налогов на военные нужды.
"Сейчас на территории Европы развернуто более 200 баз США и НАТО, которые предназначены для так называемой защиты от нападения России. Но Россия не нападет на Европу. Зачем нам нужна деградировавшая Европа? Ну, захватим мы ее, а потом с ней что делать?", - сказал председатель президиума организации "Офицеры России".
Он уверен, что Россия сама решает свои проблемы, защищает свои границы и развивается. Не всем такое по нраву.
"Именно это больше всего бесит американских хозяев Европы, - констатировал Липовой. - Америка делает все, чтобы измотать Россию, поставить ее на колени, как это было в 1990-е годы, и опять опустить в разряд стран третьего мира. Причем Америка всегда воюет со своими противниками чужими руками. Сейчас, как всем известно, США воюют с Россией на Украине руками НАТО".
Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.ру
Развитие темы российской СВО на Украине представлено в интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
 
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