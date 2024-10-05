https://ukraina.ru/20241005/1057901575.html

Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет

Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет - 05.10.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет

Украина – это государственная машина, которая все еще работает. У нее бывают недостатки и сбои, но пытаться закидать ее шапками не стоит. Это серьезный враг с серьезными ресурсами. Причем свой военный ресурс киевский режим пытается увеличить. Поддержка этого режима так или иначе будет продолжаться

2024-10-05T06:03

2024-10-05T06:03

2024-10-05T06:03

интервью

рютте

харьков

волчанск

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

сво

курская область

угледар

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Эти солдаты и оружие будут стрелять по нашим бойцам. К ним надо относиться очень серьезно, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Николаевич, новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев. Что именно Альянс (а не отдельные его страны) как военно-политическая структура сможет сейчас предпринять, чтобы Украина продолжала сопротивление? Помимо того, что они делают и так.- Сам по себе блок НАТО оказывает Украине только информационную и консультационную помощь. Конкретную помощь, которая измеряется в тоннах и в долларах, Альянс не оказывает и оказывать не собирается. Визит этого голландца (а до него норвежца) – не более чем сеанс психотерапии для киевского режима.Во-первых, Рютте прибыл лично посмотреть на Зеленского и его окружение: что это за продукт и какие у него настроения. Рютте прекрасно знает, что они ему скажут (он же читал их доклады). И Рютте знает, что он им скажет. Он может что-то пообещать Украине, но при этом отметит, что для прыжков выше пятой точки нет никаких оснований. Муссировать тему вступления Украины в ЕС и НАТО нет смысла. Особенно сейчас, когда приближаются президентские выборы в США.Во-вторых, Рютте нужно получить какую-то конкретную информацию, чтобы использовать его в Германии на заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 10-12 октября.Короче говоря, Рютте приехал в Киев в качестве журналиста и психотерапевта.- Насчет того, что за продукт представляет собой Украина. Я бы сказал, что это смесь вороватой шайки и серьезной структуры, которая продолжает оказывать нам серьезное сопротивление.- Украина – это государственная машина, которая все еще работает. У нее бывают недостатки и сбои, но пытаться закидать ее шапками не стоит. Это серьезный враг с серьезными ресурсами. Причем свой военный ресурс киевский режим пытается увеличить. Поддержка этого режима так или иначе будет продолжаться. Эти солдаты и оружие будут стрелять по нашим бойцам. К ним надо относиться очень серьезно.- По поводу увеличения военного ресурса в последнее время говорят о мобилизационном ресурсе Украины в 500 тысяч молодых людей, которых еще не отправляли на фронт.- Киевский режим официально сообщил, что передал различными способами около 900 тысяч повесток. Это вполне реальная цифра. Сейчас на Украине проживает около 20 миллионов человек. Как правило в армию можно набрать до 10% населения. Мы получаем два миллиона, а это – серьезно. Собрать из них 500 тысяч человек возможно.Мы не обсуждаем качество этих будущих бойцов. Главное, что они могут нажимать на спусковой крючок, приводить в действие механизмы военной техники и пытаться уничтожить наших бойцов.Вы спросили, как Украина может усилить свой военный ресурс. А она уже его усилила. Киевский режим собрал от 10 до 15 бригад. Да, не все из них оснащены и обучены в полном формате. Но около пяти – семи бригад у них готовы. Штатная численность украинской бригады – 4,5 тысячи человек. Не думаю, что они собраны по штату. Но даже если их численность составляет 3 тысячи, то группировка в 15-21 тысячу человек у противника есть.А их остальные бригады неполной численности – это еще более 20 тысяч человек. Пока они находятся на полигонах, но эти люди тоже готовятся взять оружие в руки. Так что ресурсы у них есть.Но мы с этой задачей справимся. Наши военные показывают, что когда нет никаких политических тормозов, они прекрасно работают. Наша разведка предполагает направления возможных ударов ВСУ: те же Курская или Запорожская области. Посмотрим.- То есть то, что ВСУ сейчас увязли в Курской области, не помешает противнику попытаться нанести еще какой-то удар?- Все эти наступления на Белгородскую, Курскую и Брянскую области никаких военных задач не решают. Военная задача – нанесение потерь личного состава и техники противнику, когда он оказывается неспособным вести боевые действия на каком-то участке, а также критическое нарушение логистики. Нападение на "старые" российские территории ни одной из этих задач решить не могут. Они могут быть исключительно с пропагандистской целью.Более того, наши войска сейчас наступают медленно и правильно. Мы не совершаем глубоких вклинений в оборону противника. Мы не подвергаем передовые части фланговых ударов. Если ВСУ попытаются перейти в контратаку, мы будем избегать котлов и окружений.Повторюсь, противник может что-то сделать на Запорожском направлении, где у него и так были запланированы решения "стратегических задач по прорыву в Крым". Но там мы еще полтора года назад выстроили соответствующие линии обороны. Я сам там был и все это видел. В прошлом наступлении Украина сожгла там огромное количество своих сил и средств. Но поскольку киевский режим подвержен психо-политическим реакциям, можно ожидать, что он этот маневр попытается повторить.На Харьковском направлении в районе Липцев и Волчанска мы тоже неплохо закрепились за эти полгода. Мы создали там линии обороны и серьезные опорные пункты. Украина не может вести там полномасштабные наступления. Там сейчас идут позиционные бои: заняли небольшой участок, остановились. Если противник подтянул туда силы, отошли, авиация и артиллерия отработала, отошли. Качели продолжаются.У нас ресурс побольше и помощнее. Российское руководство пока не ставит задач по глубоким прорывам в Харьковскую область. Нам пока достаточно, что Украина оттягивает туда свои войска от направления нашего главного удара (Угледар, Торецк, Покровск).В Курской области противостояние тоже перешло в позиционную стадию. Мы же с вами еще год назад по этому поводу приводили одну кровавую метафору.- Бои в рамках СВО не просто так называют мясорубкой, потому что кухонная мясорубка в прямом смысле никуда не движется. Она просто перекручивает кусок мяса, который в нее засовывают.- Это не стратегия, это тактика. И эта тактика работает.У нас под Курском налажена логистика и разведка. У нас пристреляны основные пути снабжения противника. Нам никуда двигаться не надо. ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем. Потери у врага там просто ужасные.- Вы еще когда-то говорили, что наше майское наступление на Липцы и Волчанск сорвало готовящееся наступление ВСУ на Белгородскую область. Почему вы сделали такой вывод?- В свое время Украина получила огромное количество минно-взрывных средств. Она создала серьезные минные заграждения вдоль границы. Если бы мы хотели куда-то наступать, нам бы пришлось искать в них проходы или разминировать, а это всегда сложно. Тем более, что сегодняшние средства воздушного и дистанционного минирования позволяют их быстро восстанавливать. И вдруг минные поля в этих местах были сняты.По другим каналам тоже стали поступать сведения, что Украина планирует агрессивные действия в отношении Белгородской области. Поэтому мы нанесли упреждающий удар.Мы не пошли до Харькова, потому что это потребовало бы много сил и средств, а также подставило бы под угрозу наши фланги и тыл. Харьков – это тяжелый город. Там полно воинских подразделений. Это большой центр подготовки и мобилизации ВСУ. Спланировать быстрый удар было сложно. Поэтому мы и под Липцами, и под Волчанском наступали несколькими БТГ (около тысячи человек).Противник к этому оказался не готов. Мы прошли по разблокированным минным полям и создали плацдармы, которые теперь нависают над Харьковом. Основные дороги возле Харькова мы держим под огневым контролем. У Украины запал пропал, и она была вынуждена сосредоточить силы и средства в Волчанске.Это была очень удачная операция, которая связала противника.- Как раз появилось видео из Волчанска, где мы якобы применили ФАБ-9000. Потом оказалось, что это была полуторатонная бомба с термобарическим зарядом. Удался этот эксперимент?- Официальных сведений на эту тему нет. Это и правильно.Мне часто приходится слышать критику: "Почему Минобороны ничего не рассказывает населению? Этим же пользуется вражеская пропаганда и проталкивает свои нарративы". Да, враг имеет опыт информационно-психологических операций, которые строятся на тотальной лжи. Но у этого же есть и обратный эффект: от "Единого телемарафона" плюются сами вменяемые украинцы.У нас есть вооружения, которые экономически выгодно производить и которые эффективно в плане поражения противника. Если к ФАБу с УМПК добавить реактивный двигатель, то он фактически работает как ракета. Сами украинцы признают, что это очень большая проблема. Когда тонна взрывчатки падает с неба, она имеет не только огромный поражающий эффект, но и серьезно бьет по моральному духу.Украинские военные заявляют, что у бойцов, которые попадают под такие системные удары, нарушается психика и возникает сотрясение мозга.- Вы сказали, что с точки зрения тактики мы на Украине работаем по принципу мясорубки. А какова наша стратегия?- Ответ на этот вопрос ищут все разведки мира.Мне очень часто приходится слышать рассуждения коллег: "Вот, у нас нет стратегии, а Путин склонен к ситуативным реакциям". Ребята, вы же повторяете нарративы украинской пропаганды. Кроме как дятлами я вас назвать не могу. Или вы в прямом смысле дятлы, или вы работаете на врага. Я внимательно наблюдаю за военными действиями нашей страны еще со времен Афганистана и Чечни. Я прекрасно понимаю, что у нас есть не просто стратегия, но и геостратегия.Наше руководство прекрасно знает, какое геостратегическое состояние мира в военном, политическом и экономическом плане нам выгодно, к чему мы должны прийти и какими методами мы будем этого добиваться.Владимир Путин еще несколько лет назад, когда он пытался достучаться до мозгов западных лидеров, четко объяснил, что наша главная задача – безопасность России, а только потом уже денацификации и демилитаризации. Причем эта безопасность должна быть не на десятилетия, а на столетия. Об этом наш верховный главнокомандующий говорит достаточно четко.Что касается стратегии по Украине, то наше руководство неоднократно объясняло следующее:Первое. Государства Украина уже нет. Там остались лишь система, которая нацелена не на мирное развитие, а на работу в качестве военного механизма Запада. Поэтому ее территория должна быть под полным контролем России.Второе. Должен быть завершен процесс демилитаризации – исключение из органов на этой территории любой военной составляющей. Там не должно быть никакого военного производства и военных баз. Вся эта инфраструктура должна не просто куда-то деться, а быть полностью уничтожена.Третье. Должен быть завершен процесс денацификации, поскольку на основе нацистской идеологии, ставшей государственной политикой, Украина мобилизует население на войну. А мы пока не видим просветления у большинства населения: оно не пытается массово сдаться в плен или делегитемизировать власть.Нацизм должен быть уничтожен в его же логове. У нашей страны уже есть такой опыт. Да, он был тяжелый и кровавый, но мы потом обеспечили себе спокойную жизнь на 70 лет. А сейчас речь идет о безопасности на столетия. Нам нужен совершенно иной миропорядок. И мы его выстроим.О других аспектах международной политики - в интервью Дмитрия Выдрина: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20241004/1057877861.html

харьков

волчанск

курская область

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Кирилл Курбатов

интервью, рютте, харьков, волчанск, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сво, курская область, угледар, нацизм, безопасность, авиабомбы