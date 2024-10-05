Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет - 05.10.2024 Украина.ру
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Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет - 05.10.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
Украина – это государственная машина, которая все еще работает. У нее бывают недостатки и сбои, но пытаться закидать ее шапками не стоит. Это серьезный враг с серьезными ресурсами. Причем свой военный ресурс киевский режим пытается увеличить. Поддержка этого режима так или иначе будет продолжаться
2024-10-05T06:03
2024-10-05T06:03
интервью
рютте
харьков
волчанск
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
сво
курская область
угледар
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Эти солдаты и оружие будут стрелять по нашим бойцам. К ним надо относиться очень серьезно, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Николаевич, новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев. Что именно Альянс (а не отдельные его страны) как военно-политическая структура сможет сейчас предпринять, чтобы Украина продолжала сопротивление? Помимо того, что они делают и так.- Сам по себе блок НАТО оказывает Украине только информационную и консультационную помощь. Конкретную помощь, которая измеряется в тоннах и в долларах, Альянс не оказывает и оказывать не собирается. Визит этого голландца (а до него норвежца) – не более чем сеанс психотерапии для киевского режима.Во-первых, Рютте прибыл лично посмотреть на Зеленского и его окружение: что это за продукт и какие у него настроения. Рютте прекрасно знает, что они ему скажут (он же читал их доклады). И Рютте знает, что он им скажет. Он может что-то пообещать Украине, но при этом отметит, что для прыжков выше пятой точки нет никаких оснований. Муссировать тему вступления Украины в ЕС и НАТО нет смысла. Особенно сейчас, когда приближаются президентские выборы в США.Во-вторых, Рютте нужно получить какую-то конкретную информацию, чтобы использовать его в Германии на заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 10-12 октября.Короче говоря, Рютте приехал в Киев в качестве журналиста и психотерапевта.- Насчет того, что за продукт представляет собой Украина. Я бы сказал, что это смесь вороватой шайки и серьезной структуры, которая продолжает оказывать нам серьезное сопротивление.- Украина – это государственная машина, которая все еще работает. У нее бывают недостатки и сбои, но пытаться закидать ее шапками не стоит. Это серьезный враг с серьезными ресурсами. Причем свой военный ресурс киевский режим пытается увеличить. Поддержка этого режима так или иначе будет продолжаться. Эти солдаты и оружие будут стрелять по нашим бойцам. К ним надо относиться очень серьезно.- По поводу увеличения военного ресурса в последнее время говорят о мобилизационном ресурсе Украины в 500 тысяч молодых людей, которых еще не отправляли на фронт.- Киевский режим официально сообщил, что передал различными способами около 900 тысяч повесток. Это вполне реальная цифра. Сейчас на Украине проживает около 20 миллионов человек. Как правило в армию можно набрать до 10% населения. Мы получаем два миллиона, а это – серьезно. Собрать из них 500 тысяч человек возможно.Мы не обсуждаем качество этих будущих бойцов. Главное, что они могут нажимать на спусковой крючок, приводить в действие механизмы военной техники и пытаться уничтожить наших бойцов.Вы спросили, как Украина может усилить свой военный ресурс. А она уже его усилила. Киевский режим собрал от 10 до 15 бригад. Да, не все из них оснащены и обучены в полном формате. Но около пяти – семи бригад у них готовы. Штатная численность украинской бригады – 4,5 тысячи человек. Не думаю, что они собраны по штату. Но даже если их численность составляет 3 тысячи, то группировка в 15-21 тысячу человек у противника есть.А их остальные бригады неполной численности – это еще более 20 тысяч человек. Пока они находятся на полигонах, но эти люди тоже готовятся взять оружие в руки. Так что ресурсы у них есть.Но мы с этой задачей справимся. Наши военные показывают, что когда нет никаких политических тормозов, они прекрасно работают. Наша разведка предполагает направления возможных ударов ВСУ: те же Курская или Запорожская области. Посмотрим.- То есть то, что ВСУ сейчас увязли в Курской области, не помешает противнику попытаться нанести еще какой-то удар?- Все эти наступления на Белгородскую, Курскую и Брянскую области никаких военных задач не решают. Военная задача – нанесение потерь личного состава и техники противнику, когда он оказывается неспособным вести боевые действия на каком-то участке, а также критическое нарушение логистики. Нападение на "старые" российские территории ни одной из этих задач решить не могут. Они могут быть исключительно с пропагандистской целью.Более того, наши войска сейчас наступают медленно и правильно. Мы не совершаем глубоких вклинений в оборону противника. Мы не подвергаем передовые части фланговых ударов. Если ВСУ попытаются перейти в контратаку, мы будем избегать котлов и окружений.Повторюсь, противник может что-то сделать на Запорожском направлении, где у него и так были запланированы решения "стратегических задач по прорыву в Крым". Но там мы еще полтора года назад выстроили соответствующие линии обороны. Я сам там был и все это видел. В прошлом наступлении Украина сожгла там огромное количество своих сил и средств. Но поскольку киевский режим подвержен психо-политическим реакциям, можно ожидать, что он этот маневр попытается повторить.На Харьковском направлении в районе Липцев и Волчанска мы тоже неплохо закрепились за эти полгода. Мы создали там линии обороны и серьезные опорные пункты. Украина не может вести там полномасштабные наступления. Там сейчас идут позиционные бои: заняли небольшой участок, остановились. Если противник подтянул туда силы, отошли, авиация и артиллерия отработала, отошли. Качели продолжаются.У нас ресурс побольше и помощнее. Российское руководство пока не ставит задач по глубоким прорывам в Харьковскую область. Нам пока достаточно, что Украина оттягивает туда свои войска от направления нашего главного удара (Угледар, Торецк, Покровск).В Курской области противостояние тоже перешло в позиционную стадию. Мы же с вами еще год назад по этому поводу приводили одну кровавую метафору.- Бои в рамках СВО не просто так называют мясорубкой, потому что кухонная мясорубка в прямом смысле никуда не движется. Она просто перекручивает кусок мяса, который в нее засовывают.- Это не стратегия, это тактика. И эта тактика работает.У нас под Курском налажена логистика и разведка. У нас пристреляны основные пути снабжения противника. Нам никуда двигаться не надо. ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем. Потери у врага там просто ужасные.- Вы еще когда-то говорили, что наше майское наступление на Липцы и Волчанск сорвало готовящееся наступление ВСУ на Белгородскую область. Почему вы сделали такой вывод?- В свое время Украина получила огромное количество минно-взрывных средств. Она создала серьезные минные заграждения вдоль границы. Если бы мы хотели куда-то наступать, нам бы пришлось искать в них проходы или разминировать, а это всегда сложно. Тем более, что сегодняшние средства воздушного и дистанционного минирования позволяют их быстро восстанавливать. И вдруг минные поля в этих местах были сняты.По другим каналам тоже стали поступать сведения, что Украина планирует агрессивные действия в отношении Белгородской области. Поэтому мы нанесли упреждающий удар.Мы не пошли до Харькова, потому что это потребовало бы много сил и средств, а также подставило бы под угрозу наши фланги и тыл. Харьков – это тяжелый город. Там полно воинских подразделений. Это большой центр подготовки и мобилизации ВСУ. Спланировать быстрый удар было сложно. Поэтому мы и под Липцами, и под Волчанском наступали несколькими БТГ (около тысячи человек).Противник к этому оказался не готов. Мы прошли по разблокированным минным полям и создали плацдармы, которые теперь нависают над Харьковом. Основные дороги возле Харькова мы держим под огневым контролем. У Украины запал пропал, и она была вынуждена сосредоточить силы и средства в Волчанске.Это была очень удачная операция, которая связала противника.- Как раз появилось видео из Волчанска, где мы якобы применили ФАБ-9000. Потом оказалось, что это была полуторатонная бомба с термобарическим зарядом. Удался этот эксперимент?- Официальных сведений на эту тему нет. Это и правильно.Мне часто приходится слышать критику: "Почему Минобороны ничего не рассказывает населению? Этим же пользуется вражеская пропаганда и проталкивает свои нарративы". Да, враг имеет опыт информационно-психологических операций, которые строятся на тотальной лжи. Но у этого же есть и обратный эффект: от "Единого телемарафона" плюются сами вменяемые украинцы.У нас есть вооружения, которые экономически выгодно производить и которые эффективно в плане поражения противника. Если к ФАБу с УМПК добавить реактивный двигатель, то он фактически работает как ракета. Сами украинцы признают, что это очень большая проблема. Когда тонна взрывчатки падает с неба, она имеет не только огромный поражающий эффект, но и серьезно бьет по моральному духу.Украинские военные заявляют, что у бойцов, которые попадают под такие системные удары, нарушается психика и возникает сотрясение мозга.- Вы сказали, что с точки зрения тактики мы на Украине работаем по принципу мясорубки. А какова наша стратегия?- Ответ на этот вопрос ищут все разведки мира.Мне очень часто приходится слышать рассуждения коллег: "Вот, у нас нет стратегии, а Путин склонен к ситуативным реакциям". Ребята, вы же повторяете нарративы украинской пропаганды. Кроме как дятлами я вас назвать не могу. Или вы в прямом смысле дятлы, или вы работаете на врага. Я внимательно наблюдаю за военными действиями нашей страны еще со времен Афганистана и Чечни. Я прекрасно понимаю, что у нас есть не просто стратегия, но и геостратегия.Наше руководство прекрасно знает, какое геостратегическое состояние мира в военном, политическом и экономическом плане нам выгодно, к чему мы должны прийти и какими методами мы будем этого добиваться.Владимир Путин еще несколько лет назад, когда он пытался достучаться до мозгов западных лидеров, четко объяснил, что наша главная задача – безопасность России, а только потом уже денацификации и демилитаризации. Причем эта безопасность должна быть не на десятилетия, а на столетия. Об этом наш верховный главнокомандующий говорит достаточно четко.Что касается стратегии по Украине, то наше руководство неоднократно объясняло следующее:Первое. Государства Украина уже нет. Там остались лишь система, которая нацелена не на мирное развитие, а на работу в качестве военного механизма Запада. Поэтому ее территория должна быть под полным контролем России.Второе. Должен быть завершен процесс демилитаризации – исключение из органов на этой территории любой военной составляющей. Там не должно быть никакого военного производства и военных баз. Вся эта инфраструктура должна не просто куда-то деться, а быть полностью уничтожена.Третье. Должен быть завершен процесс денацификации, поскольку на основе нацистской идеологии, ставшей государственной политикой, Украина мобилизует население на войну. А мы пока не видим просветления у большинства населения: оно не пытается массово сдаться в плен или делегитемизировать власть.Нацизм должен быть уничтожен в его же логове. У нашей страны уже есть такой опыт. Да, он был тяжелый и кровавый, но мы потом обеспечили себе спокойную жизнь на 70 лет. А сейчас речь идет о безопасности на столетия. Нам нужен совершенно иной миропорядок. И мы его выстроим.О других аспектах международной политики - в интервью Дмитрия Выдрина: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке
https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html
https://ukraina.ru/20241004/1057877861.html
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Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, рютте, харьков, волчанск, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сво, курская область, угледар, нацизм, безопасность, авиабомбы
Интервью, Рютте, Харьков, Волчанск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, Курская область, Угледар, нацизм, безопасность, авиабомбы

Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет

06:03 05.10.2024
 
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Украина – это государственная машина, которая все еще работает. У нее бывают недостатки и сбои, но пытаться закидать ее шапками не стоит. Это серьезный враг с серьезными ресурсами. Причем свой военный ресурс киевский режим пытается увеличить. Поддержка этого режима так или иначе будет продолжаться
Эти солдаты и оружие будут стрелять по нашим бойцам. К ним надо относиться очень серьезно, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Алексей Николаевич, новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев. Что именно Альянс (а не отдельные его страны) как военно-политическая структура сможет сейчас предпринять, чтобы Украина продолжала сопротивление? Помимо того, что они делают и так.
- Сам по себе блок НАТО оказывает Украине только информационную и консультационную помощь. Конкретную помощь, которая измеряется в тоннах и в долларах, Альянс не оказывает и оказывать не собирается. Визит этого голландца (а до него норвежца) – не более чем сеанс психотерапии для киевского режима.
Алексей Самойлов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 15:35
Алексей Самойлов: кто онПрофессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков). Член экспертной группы по Украине при РИСИ (Российском институте стратегических исследований). Заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Во-первых, Рютте прибыл лично посмотреть на Зеленского и его окружение: что это за продукт и какие у него настроения. Рютте прекрасно знает, что они ему скажут (он же читал их доклады). И Рютте знает, что он им скажет. Он может что-то пообещать Украине, но при этом отметит, что для прыжков выше пятой точки нет никаких оснований. Муссировать тему вступления Украины в ЕС и НАТО нет смысла. Особенно сейчас, когда приближаются президентские выборы в США.
Во-вторых, Рютте нужно получить какую-то конкретную информацию, чтобы использовать его в Германии на заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 10-12 октября.
Короче говоря, Рютте приехал в Киев в качестве журналиста и психотерапевта.
- Насчет того, что за продукт представляет собой Украина. Я бы сказал, что это смесь вороватой шайки и серьезной структуры, которая продолжает оказывать нам серьезное сопротивление.
- Украина – это государственная машина, которая все еще работает. У нее бывают недостатки и сбои, но пытаться закидать ее шапками не стоит. Это серьезный враг с серьезными ресурсами. Причем свой военный ресурс киевский режим пытается увеличить. Поддержка этого режима так или иначе будет продолжаться. Эти солдаты и оружие будут стрелять по нашим бойцам. К ним надо относиться очень серьезно.
- По поводу увеличения военного ресурса в последнее время говорят о мобилизационном ресурсе Украины в 500 тысяч молодых людей, которых еще не отправляли на фронт.
- Киевский режим официально сообщил, что передал различными способами около 900 тысяч повесток. Это вполне реальная цифра. Сейчас на Украине проживает около 20 миллионов человек. Как правило в армию можно набрать до 10% населения. Мы получаем два миллиона, а это – серьезно. Собрать из них 500 тысяч человек возможно.
Мы не обсуждаем качество этих будущих бойцов. Главное, что они могут нажимать на спусковой крючок, приводить в действие механизмы военной техники и пытаться уничтожить наших бойцов.
Вы спросили, как Украина может усилить свой военный ресурс. А она уже его усилила. Киевский режим собрал от 10 до 15 бригад. Да, не все из них оснащены и обучены в полном формате. Но около пяти – семи бригад у них готовы. Штатная численность украинской бригады – 4,5 тысячи человек. Не думаю, что они собраны по штату. Но даже если их численность составляет 3 тысячи, то группировка в 15-21 тысячу человек у противника есть.
А их остальные бригады неполной численности – это еще более 20 тысяч человек. Пока они находятся на полигонах, но эти люди тоже готовятся взять оружие в руки. Так что ресурсы у них есть.
Но мы с этой задачей справимся. Наши военные показывают, что когда нет никаких политических тормозов, они прекрасно работают. Наша разведка предполагает направления возможных ударов ВСУ: те же Курская или Запорожская области. Посмотрим.
- То есть то, что ВСУ сейчас увязли в Курской области, не помешает противнику попытаться нанести еще какой-то удар?
- Все эти наступления на Белгородскую, Курскую и Брянскую области никаких военных задач не решают. Военная задача – нанесение потерь личного состава и техники противнику, когда он оказывается неспособным вести боевые действия на каком-то участке, а также критическое нарушение логистики. Нападение на "старые" российские территории ни одной из этих задач решить не могут. Они могут быть исключительно с пропагандистской целью.
Более того, наши войска сейчас наступают медленно и правильно. Мы не совершаем глубоких вклинений в оборону противника. Мы не подвергаем передовые части фланговых ударов. Если ВСУ попытаются перейти в контратаку, мы будем избегать котлов и окружений.
Повторюсь, противник может что-то сделать на Запорожском направлении, где у него и так были запланированы решения "стратегических задач по прорыву в Крым". Но там мы еще полтора года назад выстроили соответствующие линии обороны. Я сам там был и все это видел. В прошлом наступлении Украина сожгла там огромное количество своих сил и средств. Но поскольку киевский режим подвержен психо-политическим реакциям, можно ожидать, что он этот маневр попытается повторить.
На Харьковском направлении в районе Липцев и Волчанска мы тоже неплохо закрепились за эти полгода. Мы создали там линии обороны и серьезные опорные пункты. Украина не может вести там полномасштабные наступления. Там сейчас идут позиционные бои: заняли небольшой участок, остановились. Если противник подтянул туда силы, отошли, авиация и артиллерия отработала, отошли. Качели продолжаются.
У нас ресурс побольше и помощнее. Российское руководство пока не ставит задач по глубоким прорывам в Харьковскую область. Нам пока достаточно, что Украина оттягивает туда свои войска от направления нашего главного удара (Угледар, Торецк, Покровск).
В Курской области противостояние тоже перешло в позиционную стадию. Мы же с вами еще год назад по этому поводу приводили одну кровавую метафору.
- Бои в рамках СВО не просто так называют мясорубкой, потому что кухонная мясорубка в прямом смысле никуда не движется. Она просто перекручивает кусок мяса, который в нее засовывают.
- Это не стратегия, это тактика. И эта тактика работает.
У нас под Курском налажена логистика и разведка. У нас пристреляны основные пути снабжения противника. Нам никуда двигаться не надо. ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем. Потери у врага там просто ужасные.
- Вы еще когда-то говорили, что наше майское наступление на Липцы и Волчанск сорвало готовящееся наступление ВСУ на Белгородскую область. Почему вы сделали такой вывод?
- В свое время Украина получила огромное количество минно-взрывных средств. Она создала серьезные минные заграждения вдоль границы. Если бы мы хотели куда-то наступать, нам бы пришлось искать в них проходы или разминировать, а это всегда сложно. Тем более, что сегодняшние средства воздушного и дистанционного минирования позволяют их быстро восстанавливать. И вдруг минные поля в этих местах были сняты.
По другим каналам тоже стали поступать сведения, что Украина планирует агрессивные действия в отношении Белгородской области. Поэтому мы нанесли упреждающий удар.
Мы не пошли до Харькова, потому что это потребовало бы много сил и средств, а также подставило бы под угрозу наши фланги и тыл. Харьков – это тяжелый город. Там полно воинских подразделений. Это большой центр подготовки и мобилизации ВСУ. Спланировать быстрый удар было сложно. Поэтому мы и под Липцами, и под Волчанском наступали несколькими БТГ (около тысячи человек).
Противник к этому оказался не готов. Мы прошли по разблокированным минным полям и создали плацдармы, которые теперь нависают над Харьковом. Основные дороги возле Харькова мы держим под огневым контролем. У Украины запал пропал, и она была вынуждена сосредоточить силы и средства в Волчанске.
Это была очень удачная операция, которая связала противника.
- Как раз появилось видео из Волчанска, где мы якобы применили ФАБ-9000. Потом оказалось, что это была полуторатонная бомба с термобарическим зарядом. Удался этот эксперимент?
- Официальных сведений на эту тему нет. Это и правильно.
Мне часто приходится слышать критику: "Почему Минобороны ничего не рассказывает населению? Этим же пользуется вражеская пропаганда и проталкивает свои нарративы". Да, враг имеет опыт информационно-психологических операций, которые строятся на тотальной лжи. Но у этого же есть и обратный эффект: от "Единого телемарафона" плюются сами вменяемые украинцы.
У нас есть вооружения, которые экономически выгодно производить и которые эффективно в плане поражения противника. Если к ФАБу с УМПК добавить реактивный двигатель, то он фактически работает как ракета. Сами украинцы признают, что это очень большая проблема. Когда тонна взрывчатки падает с неба, она имеет не только огромный поражающий эффект, но и серьезно бьет по моральному духу.
Украинские военные заявляют, что у бойцов, которые попадают под такие системные удары, нарушается психика и возникает сотрясение мозга.
- Вы сказали, что с точки зрения тактики мы на Украине работаем по принципу мясорубки. А какова наша стратегия?
- Ответ на этот вопрос ищут все разведки мира.
Мне очень часто приходится слышать рассуждения коллег: "Вот, у нас нет стратегии, а Путин склонен к ситуативным реакциям". Ребята, вы же повторяете нарративы украинской пропаганды. Кроме как дятлами я вас назвать не могу. Или вы в прямом смысле дятлы, или вы работаете на врага. Я внимательно наблюдаю за военными действиями нашей страны еще со времен Афганистана и Чечни. Я прекрасно понимаю, что у нас есть не просто стратегия, но и геостратегия.
Наше руководство прекрасно знает, какое геостратегическое состояние мира в военном, политическом и экономическом плане нам выгодно, к чему мы должны прийти и какими методами мы будем этого добиваться.
Владимир Путин еще несколько лет назад, когда он пытался достучаться до мозгов западных лидеров, четко объяснил, что наша главная задача – безопасность России, а только потом уже денацификации и демилитаризации. Причем эта безопасность должна быть не на десятилетия, а на столетия. Об этом наш верховный главнокомандующий говорит достаточно четко.
Что касается стратегии по Украине, то наше руководство неоднократно объясняло следующее:
Первое. Государства Украина уже нет. Там остались лишь система, которая нацелена не на мирное развитие, а на работу в качестве военного механизма Запада. Поэтому ее территория должна быть под полным контролем России.
Второе. Должен быть завершен процесс демилитаризации – исключение из органов на этой территории любой военной составляющей. Там не должно быть никакого военного производства и военных баз. Вся эта инфраструктура должна не просто куда-то деться, а быть полностью уничтожена.
Третье. Должен быть завершен процесс денацификации, поскольку на основе нацистской идеологии, ставшей государственной политикой, Украина мобилизует население на войну. А мы пока не видим просветления у большинства населения: оно не пытается массово сдаться в плен или делегитемизировать власть.
Коллаж: Генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Вчера, 10:40
Сергей Гриняев: СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль РоссииВместо ситуации нулевых годов, когда Арктика была регионом сотрудничества, сегодня мы имеем регион соперничества. В стратегическом масштабе потенциальная угроза с севера для России гораздо страшнее, чем конфликт с Украиной
Нацизм должен быть уничтожен в его же логове. У нашей страны уже есть такой опыт. Да, он был тяжелый и кровавый, но мы потом обеспечили себе спокойную жизнь на 70 лет. А сейчас речь идет о безопасности на столетия. Нам нужен совершенно иной миропорядок. И мы его выстроим.
О других аспектах международной политики - в интервью Дмитрия Выдрина: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке
 
ИнтервьюРюттеХарьковВолчанскВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОСВОКурская областьУгледарнацизмбезопасностьавиабомбы
 
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Заголовок открываемого материала
11:40Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ
11:22Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян
11:15Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"
10:40В Уганде послу США грозят выдворением из страны из-за его вмешательства в дела республики
10:13Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию
09:55Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года
09:33Тем, кто прячется в подвалах Угледара российские военные доставляют воду и продукты
09:27Фанаты за Буданова*, зловещий визит Зеленского. Главное на Украине на утро 5 октября
08:00"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России
07:45"Украинский тыл находится на Западе": эксперт оценил мобилизационный ресурс Украины
07:36Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго
07:30Эксперт рассказал, какую пользу принесёт Угледар в СВО
07:23Зеленский против Буданова: кто кого?
07:15"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар
07:02Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несет потери
07:00Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян"
06:45"Украинский рядовой Райан" не согласится с "перемогой" начальства: эксперт об участи ВСУ в Угледаре
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