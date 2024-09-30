Победа близко или всё только начинается? Наш опрос на улицах Москвы - 30.09.2024 Украина.ру
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Победа близко или всё только начинается? Наш опрос на улицах Москвы
Победа близко или всё только начинается? Наш опрос на улицах Москвы - 30.09.2024 Украина.ру
Победа близко или всё только начинается? Наш опрос на улицах Москвы
Сколько ещё продлится специальная военная операция России на Украине? Есть ли повод полагать, что конфликт завершится уже до конца 2024 года? Журналисты... Украина.ру, 30.09.2024
2024-09-30T13:33
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москва
россия
украина
вооруженные силы украины
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опрос
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Сколько ещё продлится специальная военная операция России на Украине? Есть ли повод полагать, что конфликт завершится уже до конца 2024 года? Журналисты мультимедийного издания Украина.ру вышли на улицы Москвы, чтобы узнать, что думают по этому поводу жители и гости столицы. Предлагаем и Вам выразить своё мнение по срокам завершения СВО. Пишите в комментариях под этим видео.
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Москва, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Видео, СВО, опрос

Победа близко или всё только начинается? Наш опрос на улицах Москвы

13:33 30.09.2024 (обновлено: 13:36 30.09.2024)
 
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Сколько ещё продлится специальная военная операция России на Украине? Есть ли повод полагать, что конфликт завершится уже до конца 2024 года? Журналисты мультимедийного издания Украина.ру вышли на улицы Москвы, чтобы узнать, что думают по этому поводу жители и гости столицы.
Предлагаем и Вам выразить своё мнение по срокам завершения СВО.
Пишите в комментариях под этим видео.
 
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