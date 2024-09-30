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Победа близко или всё только начинается? Наш опрос на улицах Москвы

Победа близко или всё только начинается? Наш опрос на улицах Москвы - 30.09.2024 Украина.ру

Победа близко или всё только начинается? Наш опрос на улицах Москвы

Сколько ещё продлится специальная военная операция России на Украине? Есть ли повод полагать, что конфликт завершится уже до конца 2024 года? Журналисты... Украина.ру, 30.09.2024

2024-09-30T13:33

2024-09-30T13:33

2024-09-30T13:36

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Сколько ещё продлится специальная военная операция России на Украине? Есть ли повод полагать, что конфликт завершится уже до конца 2024 года? Журналисты мультимедийного издания Украина.ру вышли на улицы Москвы, чтобы узнать, что думают по этому поводу жители и гости столицы. Предлагаем и Вам выразить своё мнение по срокам завершения СВО. Пишите в комментариях под этим видео.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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