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Взялись за яйца. Как Трамп начал мстить Байдену

Взялись за яйца. Как Трамп начал мстить Байдену - 20.03.2025 Украина.ру

Взялись за яйца. Как Трамп начал мстить Байдену

Джо Байден ровно 2 месяца как перестал спать, то есть пребывать в должности президента США, однако аукаться эти прошедшие четыре года будут еще долго. Хуже всего приходится администрации Дональда Трампа, в наследство от Сонного Джо им достался мир на грани третьей мировой и неоплаченные счета на сотни миллиардов долларов впридачу

2025-03-20T13:29

2025-03-20T13:29

2025-03-20T13:29

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хантер байден

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джо байден

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Во сне и наявуПосле победы Трампа на выборах и полного политического банкротства тандема Байден-Харрис многие заговорили о скорой мести, которую учинит новый президент своим предшественникам.И не то, чтобы было не за что: здесь и украденный второй срок в 2020-м, и попытки засадить республиканца за решетку посредством нескольких уголовных дел, а также откровенные подстрекательства к расправе над Трампом с апофеозом в виде едва не стоившей ему жизни пули сумасшедшего стрелка в прошлом году.Пока новый глава государства демонстрирует великодушие и не спешит с места в карьер прессовать своих оппонентов. Возможно, таковы были гарантии мирного транзита власти, а возможно, что прошло пока слишком мало времени, чтобы в полной мере оценить весь масштаб того, что наворотил Байден за время своего пребывания на высшей государственной должности.Тем не менее, команда нынешнего президента, да и сам президент, не упускают возможности публично вспомнить предшественника отнюдь не добрым словом.Он заверил американцев, что правящая команда не превратится в администрацию, где "президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает"."Медленное моргание" Байдена неоднократно оказывалось в фокусе внимания СМИ и давно стало притчей во языцех и поводом для мемов. Но нынешним властям США не до шуток. Вэнс утверждает, что такой весьма своеобразный стиль управления предыдущей администрации привел к катастрофе в экономике и дефициту бюджета, который приближается к отметке в 2 трлн долларов.Судя по всему, экс-глава государства и его окружение действительно предпочитали особо не переживать за казенные траты. Газета New York Post пишет, что сейчас власти вынуждены разгребать неоплаченные счета на огромные суммы, которые остались в Белом доме со времен Байдена."Число находится между 300 и 250 млрд, в зависимости от способа измерения и классификации", - говорится в материале. Журналисты не уточняют, о чем именно идет речь, отмечается лишь, что эти траты имели отношение к попытке добиться победы на президентских выборах Камалы Харрис.На чтобы ни шли эти суммы, цифры впечатляют. Не исключено, что ушедший на пенсию Байден вскоре услышит от наделенных соответствующими полномочиями лиц сакраментальный вопрос: где деньги?"Золотые" яйцаЕще один пристрелочный удар по Байдену был нанесен откуда не ждали - не пожалел, дескать, президент-демократ 8 млн кур-несушек и отправил их к праотцам специально перед инаугурацией Трампа.Тут необходимо пояснение. В прошлом году в США случилась эпидемия птичьего гриппа, из-за чего пришлось умерщвлять миллионы кур. Нынешняя администрация предъявила график, по которому резкий скачок по числу отбракованной птицы пришелся на декабрь и январь, как раз перед вступлением республиканца в должность главы государства.Всего было умерщвлено 20 млн кур, из которых 8 млн пришлись именно на два обозначенных временных отрезка. То есть все было сделано, чтобы спровоцировать рост цен и "яичные бунты" прямо в первые месяцы пребывания Трампа у власти."Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен", - заявила 20 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.А цены-то действительно кусаются. В конце февраля профильные ведомства констатировали, что средняя цена на 12 яиц в регионах Среднего Запада поднялась до 8,41 доллара, что неслыханное дело и вообще рекорд за все почти 250 лет американской независимости.Время просыпатьсяГоворят, что сын за отца не отвечает. А отец за сына? А если у обоих - рыльца в пушку?Крик стоит над демократическими штатами - Трамп лишил госохраны детей Байдена. Какова же нелюбовь нынешнего президента к президенту прошлому, что он готов ради мести поставить под угрозу жизни бедных отпрысков последнего. Действительно, слышать такое - сжимаются в праведном демократическом гневе кулаки.Но лучше привести руки обратно в спокойное положение и полистать американские законы. А по ним детям бывших президентов государственная охрана положена лишь до достижения ими 16 лет. Эшли Байден же, на секундочку, 43, а Хантеру Байдену - 55.До настоящего времени первую неотлучно всюду и везде сопровождали 13 сотрудников Секретной службы, а второго охраняли и того больше, а именно 18 человек.Все это, конечно же, оплачивалось из кармана государства, в который семья Байденов видимо уже давно повадилась залезать в аки собственный.Хантер Байден - это вообще отдельная, и весьма постыдная, глава в американской современной истории. Сколько копий было сломано вокруг деятельности этого высокородного повесы на Украине: взятки, отмывание денег, секс-скандалы, политические разборки. Кончилось все уголовными делами на родине, правда за другое: налоговые преступления, а также незаконное хранение оружия.Тут в дело вступил Байден старший, который незадолго до своего ухода с поста главы государства подписал помилование своему сыну, хотя ранее клялся и божился, что делать этого не будет. Хантер был не единственный, кто таким образом ушел от наказания. Всего его отец помиловал порядка 2,5 тыс. осужденных. Также превентивно, то есть на всякий случай были помилованы некоторые сотрудники администрации Байдена, а также другие члены его семьи.Трамп считает, что это было сделано незаконно, а именно при помощи устройства для автоматической подписи. Иными словами, президент страны мог не знать о существовании документов, которые он "подписывал", что, разумеется, тянет на серьезное разбирательство."Помилования", который предоставил Сонный Джо..., настоящим объявляются недействительными и не имеющими силы в дальнейшем в силу того факта, что они были подписаны автопером", - заявил нынешний президент.Возможно, это первый шаг к тому, чтобы привлечь к ответственности если уж не самого Джо Байдена, то тех людей, которые проделывали от имени престарелого и явно потерявшегося в реальности главы государства свои дела. А по сему, сонному Джо Байдену пока еще рано окончательно впадать в спячку.Интересные факты о предыдущем американском президенте - в материале издания Украина.ру Джо Байден. Биография.

https://ukraina.ru/20250320/1061912825.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, сша, хантер байден, дональд трамп, джей ди вэнс, джо байден