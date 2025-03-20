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Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области"
Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области" - 20.03.2025 Украина.ру
Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области"
Медали "Защитник Курской области" вручил 20 марта врио губернатора области Александр Хинштейн во время посещения города-спутника АЭС. Об этом чиновник сообщил в своём телеграм-канале.
2025-03-20T13:10
2025-03-20T13:10
2025-03-20T13:10
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Хинштейн в Курчатове побывал на командном пункте, где осуществляется контроль защитой города и мониторинг за ситуацией на территории всего региона.Росгвардия круглосуточно охраняет один из критически важных объектов региона — Курскую АЭС. Росгвардейцы несут находятся в полной боевой готовности.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на тему атомной энергетики в условиях СВО и КТО высказался автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич в публикации Разведать о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу
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новости, курская область, россия, хинштейн, дмитрий ковалевич, владимир путин, росгвардия, минобороны рф, атомная энергетика, атомная электростанция, аэс, кто
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, Дмитрий Ковалевич, Владимир Путин, Росгвардия, Минобороны РФ, атомная энергетика, атомная электростанция, АЭС, КТО
Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области"
Медали "Защитник Курской области" вручил 20 марта врио губернатора области Александр Хинштейн во время посещения города-спутника АЭС. Об этом чиновник сообщил в своём телеграм-канале.
Хинштейн в Курчатове побывал на командном пункте, где осуществляется контроль защитой города и мониторинг за ситуацией на территории всего региона.
"Здесь совместную службу несут военнослужащие Росгвардии и Министерства обороны, - рассказах Хинштейн. - С самого начала СВО они на линии огня: отбивают накаты противника, обеспечивают охрану важных объектов и правопорядок на территории всей области. Во многом благодаря их желанию послужить своей стране и своему народу мы можем спокойно спать и знать, что эти парни нас оберегают".
Росгвардия круглосуточно охраняет один из критически важных объектов региона — Курскую АЭС. Росгвардейцы несут находятся в полной боевой готовности.
"В благодарность за непростой труд вручил отличившимся военнослужащим Росгвардии и Минобороны наши региональные медали "Защитник Курской области". Это исторические медали: пройдут годы, но их героизм никуда не уйдет, и они смогут рассказать детям и внукам, как в непростой для страны час они держали оборону на переднем крае!", - отметил врио губернатора.
Как сообщалось ранее, СК РФ
возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ
в Курскую область
, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).