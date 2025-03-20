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Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области"

Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области" - 20.03.2025 Украина.ру

Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области"

Медали "Защитник Курской области" вручил 20 марта врио губернатора области Александр Хинштейн во время посещения города-спутника АЭС. Об этом чиновник сообщил в своём телеграм-канале.

2025-03-20T13:10

2025-03-20T13:10

2025-03-20T13:10

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Хинштейн в Курчатове побывал на командном пункте, где осуществляется контроль защитой города и мониторинг за ситуацией на территории всего региона.Росгвардия круглосуточно охраняет один из критически важных объектов региона — Курскую АЭС. Росгвардейцы несут находятся в полной боевой готовности.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на тему атомной энергетики в условиях СВО и КТО высказался автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич в публикации Разведать о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу

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