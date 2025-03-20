https://ukraina.ru/20250320/1061918774.html

Осень гегемона. Как предреволюционная Франция признала российский протекторат над Крымом

Осень гегемона. Как предреволюционная Франция признала российский протекторат над Крымом - 20.03.2025 Украина.ру

Осень гегемона. Как предреволюционная Франция признала российский протекторат над Крымом

В правление Людовика XV (1715-74 годы) вершивший европейскую политику Версаль расширению российского влияния энергично противодействовал. Поэтому то, что Франция будет приветствовать заключение 21 марта 1779 года Айналы-Кавакской конвенции, подтвердившей российский протекторат над Крымом, ещё за несколько лет до того казалось фантастикой

2025-03-20T08:03

2025-03-20T08:03

2025-03-20T08:03

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Многие внешнеполитические проблемы державы Романовых были обусловлены конфликтами с "историческими союзниками" Франции: Польшей, Швецией и Османской империей.Так, нападение Турции на Россию в 1768 году было спровоцировано французской дипломатией. В ходе начавшейся войны Франция даже при своих сильных финансовых затруднениях активно оказывала военно-техническую помощь Порте, направляла в состав османской армии волонтёров и военных советников, причём, даже в генеральском чине.В разгар "Румянцевской" войны Версаль помог совершить имевший антироссийскую направленность переворот шведского короля Густава III. Да и к разразившемуся в 1773 году восстанию Емельяна Пугачёва французы относилась весьма неоднозначно, вероятно, рассчитывая использовать его против набиравшей силу Российской империи.Заключение Кучук-Кайнарджийского мира России и Турции облегчилось приходом к власти весной 1774 года нового французского короля Людовика XVI. Доктор исторических наук Павел Черкасов характеризует внешнеполитический курс молодого монарха как "отказ от глобализма и непомерных обязательств (военно-политических и финансовых) перед союзниками, сбалансированная дипломатия, поиски компромиссов в возникающих кризисных ситуациях, миротворческие (посреднические) усилия..."Причиной столь резкой смены внешней политики европейского гегемона стал большой бюджетный дефицит. Французская экономика не справлялась с задачами мирового доминирования Бурбонов. Политика сокращения государственных расходов сказалась и на субсидиях французским союзникам.Именно в таких условиях султан Абдул Гамид I под влиянием русских военных побед был вынужден дать согласие на заключение очень невыгодного для османов мирного договора с Россией 21 июля 1774 года. Главнейшими его условиями являлось провозглашение независимости Крымского ханства под российским протекторатом, переход под власть Петербурга Керчи, Кинбурна, Еникале, Буго-Днепровского междуречья, Кабарды, долины Кубани и Терека.Вероятно надеясь, что международная политика Версаля переменится султан не торопился ратифицировать данный трактат. Сделал он это лишь в январе 1775 года, во многом из-за осложнений в отношениях с Австрией и Персией. Но уже в апреле поддерживаемый Портой Девлет-Гирей сверг с крымского престола российского ставленника Сахиб-Гирея.Протурецкий хан заявил о своей верности султану, а Абдул Гамид потребовал от Екатерины II возврата османских владений в Крыму и Тамани. Тем временем шло укрепление турецких пограничных крепостей Очаков, Хотин, Бендеры, к русским рубежам стягивались османские войска.Россия ответила военной операцией в декабре 1776 года и возведением на ханский престол Шагин-Гирея (брата ранее свергнутого Сахиба). Императрица официально признала его монархом в августе 1777 года. В то же время Екатерина II явно не стремилась развязывать новую войну с султаном. Это её стремление совпадало с новым международным курсом Людовика XVI.Французский посол в Константинополе получил указание умиротворяюще воздействовать на Порту. Королевский министр иностранных дел Вержен всерьёз опасался, что новое столкновение после недавних военных поражений турок чревато гибелью и расчленением Османской империи.Между тем в октябре 1777 года в Крыму вспыхнуло восстание против дружественного России хана. За мятежом явно стояли турки, их войска оперативно заняли крымские владения в Бессарабии (Каушаны) и Днестровско-Бугском междуречье. В ноябре Россия предъявила ультиматум Турции с требованием признать независимость Крымского ханства, а в качестве его главы – Шагин-Гирея.Именно в условиях такого балансирования на грани новой войны с Османской империей в 1778 году российскими властями была проведена знаменитая операция по переселению христианского населения с Крымского полуострова в Приазовье.Незаинтересованность Франции в русско-турецкой войне в 1778 году ещё больше усилилась, поскольку готовилось заключение франко-североамериканского союза против Англии. Субсидировать Турцию в войне с Россией Париж не мог. Коме того, существовала угроза, что на франко-османский альянс Петербург ответит военной помощью Великобритании.Ещё одним фактором, лишавшим европейской поддержки султана, являлось противостояние Австрии и Пруссии из-за спора о баварских территориях. Несмотря на формальный союз с Берлином Петербург не спешил оказывать тому военную помощь. Конфликтующие стороны были очень заинтересованы в благосклонности Екатерины II. Поэтому интриговать против России в Константинополе австрийцы и пруссаки, как и французы, не могли.В этих условиях на исходе января 1778 года французский представитель в Османской империи Ле Ба сделал официальное представление османскому правительству о желательности мирного разрешения "крымского вопроса", означавшее претворение в жизнь Кучук-Кайнарджийского договора.Тем не менее Порта продолжала играть на обострение. В войска был разослан фирман о передислокации большей части сухопутных сил на российскую границу. К берегам Крыма отправилась эскадра под командованием капудан-паши Хассана. Перед ней ставилась задача высадить крупный десант на полуострове.Россия ответила концентрацией в Новороссии 70-тысячной армии Петра Румянцева. Крымский корпус Александра Суворова смог воспрепятствовать вторжению османов в Крым. Не дав ни одного сражения, эскадра Хассана потеряла от сильного шторма три линейных корабля, в том числе и флагманский.Между тем силы Суворова и Шагин-Гирея утихомирили протурецкие волнения. Селим-Гирей бежал под защиту султана.Версаль усилил давление на Порту. Из продолжительного отпуска в Константинополь вернулся французский посол Сен-При, который в августе 1778 года смог добиться снятия с должности великого визиря Мехмет-паши. Последний считался главой "партии войны" в султанском дворе. А в конце 1778 года Сен-При вручил своему российскому коллеге официальное согласие турецкого правительства на признание Шагин-Гирея крымским ханом.21 марта 1779 года в султанском дворце Айналы-Кавак Россия и Османская империя заключили "разъяснительную" конвенцию к Кучук-Кайнарджийскому договору. В обмен на готовность турок соблюдать независимость Крыма Петербург соглашался с формальным утверждением ханов в Константинополе, аннексией Турцией Днестровско-Бугского междуречья, ранее принадлежавшего ханству.В конвенции особо оговаривалось, что за исключением Очаковского уезда Порта должна была оставить получаемые земли "под своим владением впусте", т.е. незаселёнными.Современники тех событий хорошо понимали, что эти территориальные приобретения Турции, как и занятие ею сразу после ратификации соглашения формально татарских Суджук-Кале (нынешнего Новороссийска) и Сухума являются слабой компенсацией за утрату Крыма.В самом же Крымском ханстве неотвратимо усиливалось влияние Российской империи. Шагин-Гирею было уготовано стать единственным ханом, признанным турецким султаном по условиям Айналы-Кавакской конвенции. В 1783 года он сложил с себя монаршие полномочия, открыв путь к массовому переходу в российское подданство своим соотечественникам и ликвидации крымской государственности.Во Франции такой ход событий оценивался негативно. Однако ослабленный противоборством с Британией, да ещё в условиях сближения России и Австрии старый европейский гегемон этому противопоставить мало что мог.

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https://ukraina.ru/20240721/1036409027.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, история новороссии, россия, крым, франция, екатерина ii, александр суворов, петр румянцев, xviii век, российская империя, османская империя, крымское ханство