https://ukraina.ru/20250320/1061920857.html

Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет

Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет - 20.03.2025 Украина.ру

Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет

Украину нужно "милитаризовать Украину до зубов", потому что это один из способов "сдерживания" Москвы наряду с приемом Киева в ряды членов Евросоюза и НАТО. Такое заявление в интервью американскому изданию Politico сделал президент Финляндии Александер Стубб

2025-03-20T11:12

2025-03-20T11:12

2025-03-20T11:12

новости

украина

сша

европа

дональд трамп

кир стармер

эммануэль макрон

ес

нато

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054324649_0:1:878:495_1920x0_80_0_0_21eb60888737b3e447d845e0fc76e112.jpg

Интересно, что Хельсинки - не самый активный спонсор ВСУ, несмотря на то, что буквально неделю назад Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 200 миллионов евро.На четверг, 20 марта, лидеры ЕС обсудят стратегию по еврообороне в рамках проекта "Белая книга". Она предполагает милитаризацию субконтинента до 2030 года. Входит в программу также долгосрочный план вооружения Украины.Несколько дней назад издание Politico уточнило, что "восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода", именно поэтому и появилась "Белая книга". Еще одной причиной активизации милитаризации ЕС стала приостановка военной помощи США. В ЕС заявили, что теперь "не могут воспринимать" гарантии безопасности от Вашингтона "как должное и обязаны существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО". Основание было указано традиционное."Россия представляет собой экзистенциальную угрозу Европейскому союзу", - отмечено в документе.Между тем, Европа очевидно не справляется с военной нагрузкой. В частности, в 2024 году только 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО. Президенту США Дональду Трампу это кажется несправедливым и он требует от государств ЕС взносов в размере 5% от их ВВП.Историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру отметил и другую проблему ЕС на пути вооружения ВСУ: большая часть оружия производится не в Европе. И даже при наличии денег его нужно где-то брать."Теоретически Европа может договориться с теми же США о том, что она будет выкупать у них ту же американскую технику. Или искать это оружие за бешеные деньги на международных рынках, в той же Южной Корее. Но, опять же, эти поставки будут зависеть от политического решения Вашингтона", - отметил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Ранее премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пообещали "выступить единым фронтом" в защите Киева и пригласили в свой милитари-клуб под названием "Европа-плюс" другие западные государства.Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны и добавил, что Европа - соучастница геноцида украинского народа.Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, европа, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон, ес, нато, politico