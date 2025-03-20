Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет - 20.03.2025 Украина.ру
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Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет
Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет - 20.03.2025 Украина.ру
Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет
Украину нужно "милитаризовать Украину до зубов", потому что это один из способов "сдерживания" Москвы наряду с приемом Киева в ряды членов Евросоюза и НАТО. Такое заявление в интервью американскому изданию Politico сделал президент Финляндии Александер Стубб
2025-03-20T11:12
2025-03-20T11:12
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Интересно, что Хельсинки - не самый активный спонсор ВСУ, несмотря на то, что буквально неделю назад Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 200 миллионов евро.На четверг, 20 марта, лидеры ЕС обсудят стратегию по еврообороне в рамках проекта "Белая книга". Она предполагает милитаризацию субконтинента до 2030 года. Входит в программу также долгосрочный план вооружения Украины.Несколько дней назад издание Politico уточнило, что "восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода", именно поэтому и появилась "Белая книга". Еще одной причиной активизации милитаризации ЕС стала приостановка военной помощи США. В ЕС заявили, что теперь "не могут воспринимать" гарантии безопасности от Вашингтона "как должное и обязаны существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО". Основание было указано традиционное."Россия представляет собой экзистенциальную угрозу Европейскому союзу", - отмечено в документе.Между тем, Европа очевидно не справляется с военной нагрузкой. В частности, в 2024 году только 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО. Президенту США Дональду Трампу это кажется несправедливым и он требует от государств ЕС взносов в размере 5% от их ВВП.Историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру отметил и другую проблему ЕС на пути вооружения ВСУ: большая часть оружия производится не в Европе. И даже при наличии денег его нужно где-то брать."Теоретически Европа может договориться с теми же США о том, что она будет выкупать у них ту же американскую технику. Или искать это оружие за бешеные деньги на международных рынках, в той же Южной Корее. Но, опять же, эти поставки будут зависеть от политического решения Вашингтона", - отметил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Ранее премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пообещали "выступить единым фронтом" в защите Киева и пригласили в свой милитари-клуб под названием "Европа-плюс" другие западные государства.Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны и добавил, что Европа - соучастница геноцида украинского народа.Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.
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новости, украина, сша, европа, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон, ес, нато, politico
Новости, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ЕС, НАТО, Politico

Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет

11:12 20.03.2025
 
© РадиусАлександер Стубб
Александер Стубб
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Украину нужно "милитаризовать Украину до зубов", потому что это один из способов "сдерживания" Москвы наряду с приемом Киева в ряды членов Евросоюза и НАТО. Такое заявление в интервью американскому изданию Politico сделал президент Финляндии Александер Стубб
Интересно, что Хельсинки - не самый активный спонсор ВСУ, несмотря на то, что буквально неделю назад Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 200 миллионов евро.
На четверг, 20 марта, лидеры ЕС обсудят стратегию по еврообороне в рамках проекта "Белая книга". Она предполагает милитаризацию субконтинента до 2030 года. Входит в программу также долгосрочный план вооружения Украины.
Несколько дней назад издание Politico уточнило, что "восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода", именно поэтому и появилась "Белая книга". Еще одной причиной активизации милитаризации ЕС стала приостановка военной помощи США. В ЕС заявили, что теперь "не могут воспринимать" гарантии безопасности от Вашингтона "как должное и обязаны существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО". Основание было указано традиционное.
"Россия представляет собой экзистенциальную угрозу Европейскому союзу", - отмечено в документе.
Между тем, Европа очевидно не справляется с военной нагрузкой. В частности, в 2024 году только 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО. Президенту США Дональду Трампу это кажется несправедливым и он требует от государств ЕС взносов в размере 5% от их ВВП.
И это не всё. Неделю назад Кильский институт мировой экономики (IfW) опубликовал свежее исследование, согласно которому европейские правительства в настоящее время тратят в среднем только 0,1% своего ВВП в год на помощь Украине. Чтобы компенсировать возможный выход США из программ помощи, заключили исследователи, взнос для всех государств и институтов ЕС должен увеличиться до 0,21%, то есть с нынешних 44 до 82 млрд евро в год.
Историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру отметил и другую проблему ЕС на пути вооружения ВСУ: большая часть оружия производится не в Европе. И даже при наличии денег его нужно где-то брать.
"Теоретически Европа может договориться с теми же США о том, что она будет выкупать у них ту же американскую технику. Или искать это оружие за бешеные деньги на международных рынках, в той же Южной Корее. Но, опять же, эти поставки будут зависеть от политического решения Вашингтона", - отметил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Ранее премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пообещали "выступить единым фронтом" в защите Киева и пригласили в свой милитари-клуб под названием "Европа-плюс" другие западные государства.
Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны и добавил, что Европа - соучастница геноцида украинского народа.
Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.
 
НовостиУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампКир СтармерЭммануэль МакронЕСНАТОPolitico
 
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