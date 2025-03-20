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России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа

России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа - 20.03.2025 Украина.ру

России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал, сколько оружия нужно Украине для удержания фронта,... Украина.ру, 20.03.2025

2025-03-20T13:41

2025-03-20T13:41

2025-03-20T13:41

видео

россия

сша

украина

дональд трамп

станислав крапивник

владимир путин

"талибан"

ес

международные отношения

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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал, сколько оружия нужно Украине для удержания фронта, объяснил, как Россия будет бороться с Польшей и Литвой, если начнутся бои за Калининград, а также проанализировал эффективность перевооружения Европы. 00:36 – Когда станет понятно будущее переговоров и сможет ли Россия договориться с Трампом в сфере экономики? 11:33 – Как сделать экономическое сотрудничество России с США выгодным? 13:43 – Насколько эффективно перевооружается Европа? 18:54 – Как Россия сможет защитить Калининград, если на него нападут Литва и Польша? 26:12 – Сколько оружия нужно Украине, чтобы удерживать фронт? *В интервью упоминаются движение "Талибан" и Исламское государство (ИГ). Они признаны в России террористическими и запрещены. ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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