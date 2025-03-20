России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа - 20.03.2025 Украина.ру
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России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа
России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа - 20.03.2025 Украина.ру
России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал, сколько оружия нужно Украине для удержания фронта,... Украина.ру, 20.03.2025
2025-03-20T13:41
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видео
россия
сша
украина
дональд трамп
станислав крапивник
владимир путин
"талибан"
ес
международные отношения
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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал, сколько оружия нужно Украине для удержания фронта, объяснил, как Россия будет бороться с Польшей и Литвой, если начнутся бои за Калининград, а также проанализировал эффективность перевооружения Европы. 00:36 – Когда станет понятно будущее переговоров и сможет ли Россия договориться с Трампом в сфере экономики? 11:33 – Как сделать экономическое сотрудничество России с США выгодным? 13:43 – Насколько эффективно перевооружается Европа? 18:54 – Как Россия сможет защитить Калининград, если на него нападут Литва и Польша? 26:12 – Сколько оружия нужно Украине, чтобы удерживать фронт? *В интервью упоминаются движение "Талибан" и Исламское государство (ИГ). Они признаны в России террористическими и запрещены. ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, сша, украина, дональд трамп, станислав крапивник, владимир путин, "талибан", ес, международные отношения, международная политика, милитаризация, венгрия, бпла, сво, кнр (китай), фрг, финляндия, оружие, прибалтика, польша, видео
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России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа

13:41 20.03.2025
 
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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал, сколько оружия нужно Украине для удержания фронта, объяснил, как Россия будет бороться с Польшей и Литвой, если начнутся бои за Калининград, а также проанализировал эффективность перевооружения Европы.
00:36 – Когда станет понятно будущее переговоров и сможет ли Россия договориться с Трампом в сфере экономики?
11:33 – Как сделать экономическое сотрудничество России с США выгодным?
13:43 – Насколько эффективно перевооружается Европа?
18:54 – Как Россия сможет защитить Калининград, если на него нападут Литва и Польша?
26:12 – Сколько оружия нужно Украине, чтобы удерживать фронт?
*В интервью упоминаются движение "Талибан" и Исламское государство (ИГ). Они признаны в России террористическими и запрещены.
ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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