https://ukraina.ru/20250320/1061908280.html

Трампу не удалось ни обхитрить Путина, ни уговорить Европу. Украина в международном контексте

Трампу не удалось ни обхитрить Путина, ни уговорить Европу. Украина в международном контексте - 20.03.2025 Украина.ру

Трампу не удалось ни обхитрить Путина, ни уговорить Европу. Украина в международном контексте

Итоги телефонного разговора, состоявшегося между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 18 марта, уже на следующее утро стали одной из главных тем мировой прессы

2025-03-20T05:53

2025-03-20T05:53

2025-03-20T05:53

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Хорошее началоЛёд тронулся и серьезные и предметные переговоры между США и Россией по мирному соглашению по Украине начались, пишет американская газета Responsible Statecraft.По мнению авторов издания, частичное прекращение огня в виде отказа от ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре, о котором договорились президенты, является первой попыткой разрешить украинский конфликт. Переговоры о полном прекращении огня продолжатся в ближайшие дни и недели, сообщает Белый дом.Этот однозначно положительный импульс стал возможен благодаря тому, что Белый дом не стал использовать ситуацию для разрядки конфликта, а продемонстрировал готовность вовлечь Россию в более обширный двусторонний дипломатический процесс, подчёркивает издание."Дискуссия Трампа и Путина вышла далеко за рамки Украины, затронув широкий спектр вопросов, включая сотрудничество на Ближнем Востоке, перспективы экономической нормализации, контроль над ядерным оружием и даже серию хоккейных матчей между США и Россией", – пишет Responsible Statecraft.Эта стратегия – расширение перечня тем для обсуждения – не только позволит укрепить доверие для соблюдения потенциального мирного соглашения, но и даст Вашингтону рычаг, который позволит смягчить часть "максималистских условий России", говорится в статье."Разумеется, крайне важно заручиться одобрением украинской и европейской сторон в ходе всего процесса, что само по себе задача непростая и потребует постоянной координации", – подчёркивают авторы публикации.Приоритетная задача – вовлечь Россию в "откровенный и прагматичный" диалог о том, какими будут контуры окончательного мирного урегулирования. Надо отдавать себе отчёт в том, Москва "вряд ли согласится на первое без рабочей дорожной карты ко второму", предупреждает Responsible Statecraft."Главное – победа, а не дружба с Трампом"Тем временем американский телеканал CNN считает состоявшиеся телефонные переговоры очевидной победой российской дипломатии. Администрации Трампа 18 марта русские преподнесли "болезненно предсказуемый урок", а её блеф раскусили, не оставив никаких надежд, утверждают журналисты телеканала."Администрация запрашивала тридцатидневное прекращение огня по всей линии фронта без каких-либо предварительных условий. Однако во вторник — после театрального недельного ожидания и сотен погибших — получила относительно скромный обмен пленными, хоккейные матчи, новые переговоры и, согласно стенограмме Кремля, взаимную паузу в атаках по "энергетической инфраструктуре" сроком на месяц", – обращает внимание CNN.При этом телеканал отмечает, что Москва заявила лишь о том, что не будет атаковать электросети и газоснабжение Украины, что не является большой уступкой с её стороны, учитывая приближение лета. С другой стороны, отказ от ударов по энергетической инфраструктуре России лишает Киев одного из главных козырей, пишут американские журналисты.Также они подчёркивают, что одним из требований России является прекращение всей иностранной помощи и обмена разведданными в обмен на создание ряда рабочих групп по Украине и российско-американским отношениям."Рабочие группы" на языке российских дипломатов эвфемизм для деятельного безразличия. Путин наглядно его продемонстрировал, немедленно согласившись прекратить атаки по энергетике и отложив всё нежелательное на следующие встречи, которые состоятся неизвестно когда", – пояснили авторы телеканала, заметив, что тема полной остановки военной помощи Украине, вероятно, всплывёт на переговорах снова.CNN также обращает внимание на то, что Кремль даже не пытался обсуждать более тонкие вопросы, например, контроль за линией разграничения в ходе возможного прекращения огня. Напротив, Москва пошла на минимум уступок, не отвечая при этом Трампу категорически "нет". "Но именно категорическое "нет" Трамп в итоге и получил. Оно упаковано в фантик "частичного прекращения огня", но это лишь первый этап возобновления Россией своей многолетней обманчивой дипломатии. Русские согласились поставить атаки на паузу, но в противном случае они бы подорвали репутацию Москвы в данный момент", – подчеркивают американские журналисты.По их словам, Трамп полагал, что сможет убедить, уговорить или обхитрить Путина, но ему это явно не удалось."Важно помнить, что его противник нацелен не на улучшение отношений с давним врагом, США, или их нынешним президентом Дональдом Трампом, а на победу в важнейшем для своей страны конфликте со времен Второй мировой", – справедливо заметили журналисты CNN.Со своей стороны добавим, что Дональду Трампу пока не удалось убедить не только Москву, но и Европу. Министр обороны Германии Борис Писториус 19 марта назвал неприемлемым условия России для урегулирования украинского конфликта. По его словам, прекращение огня – это не заключение мира."Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого. Сейчас речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия", – заявил Писториус в эфире немецкого телеканала ZDF.Писториус уверен, что цель России – прекратить иностранную поддержку Украины и помешать ей "защищаться в случае нового нападения во время перемирия".Германия, между прочим, является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля Берлин заявил, что с начала СВО Германия выделила Украине помощи на сумму около 44 млрд евро.Немецкий оружейный концерн Rheinmetall недавно сообщил о росте общего объема продаж в 2024 финансовом году на 36% до 9,751 миллиарда евро. Этому способствовали поставки вооружений для ВСУ, включая произведённые концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.Без шансов на победуНо, несмотря на все успехи немецкой военной промышленности, едва ли Германия, да и Европа в целом может обеспечить Украине должный уровень военной поддержки, если США прекратят её выделять.Ещё более бесперспективна уверенность некоторых европейских экспертов в способности ЕС воскресить собственную экономику и перевооружиться, пишет норвежский политолог Пол Сейган в своём авторском блоге.Он приводит мнение одной из таких "экспертов по России" Карен Анны Эгген, которая полагает, что преимущество Европы заключается в том, что её население гораздо больше, а экономика сильнее. Поэтому Европа должна безотлагательно наращивать производственные мощности, чтобы перевооружиться, считает Эгген."Нарастить производственные мощности"! Интересно, эксперт Эгген хоть немного себе представляет ситуацию в европейской промышленности?! Она вообще в курсе, что отрасль лежит с перебитым хребтом после двадцати лет "зелёных" реформ и планомерного отказа от стабильной энергетики? (…) Неужели она думает, что изменить эту тенденцию удастся по щелчку пальцев? И где она собирается взять необходимую для этого энергию, если на помощь не придут ни США, ни Россия?", – заочно возражает ей Пол Сейган.Он напоминает, что основная часть европейской военной продукции производится по лицензии США, полностью или частично. Множество систем вооружений, которые дорого обошлись европейским налогоплательщикам, превратятся в металлолом, стоит только США щелкнуть "выключателем", утверждает Сейган.Такая же участь ждёт истребители F-35, беспилотники американского производства, закупленные европейскими державами, включая вездесущий MQ-9 Reaper, использующие американскую спутниковую связь и программное обеспечение, ракеты Trident ("Трезубец") американского производства, комплексы ПВО Patriot и многие другие виды вооружений, перечисляет норвежский политолог."Поэтому, когда Макрон в своем обращении к нации на этой неделе отверг прекращение огня на Украине и заявил, что "мир в Европе возможен лишь с ослабленной Россией", назвав при этом Москву прямой угрозой Франции и континенту, многие в кругах Трампа истолковали это вызывающее заявление ("победа Украины предпочтительнее мира") как чревовещание "глубинного метагосударства" о своих целях устами европейских лидеров", – отметил Сейган.Европа грезит о войне, не имея никаких предпосылок к победе, резюмирует норвежский политолог.О реакции на телефонные переговоры Путина и Трампа в материале Павла Котова Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа

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эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, борис писториус, cnn, обсе, оон, f-35, переговоры, перемирие