Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7 - 20.03.2025 Украина.ру
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Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7 - 20.03.2025 Украина.ру
Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
Еврокомиссия выделила властям Украины дополнительно миллиард евро в рамках кредита "Большой семёрки" (G7) с погашением из доходов от заблокированных в ЕС российских суверенных активов. Об этом сказано в опубликованном 20 марта пресс-релизе ЕК.
2025-03-20T12:44
2025-03-20T13:04
новости
украина
киев
россия
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
еврокомиссия
ес
замороженные активы
антироссийские санкции
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"Еврокомиссия выделяет Украине еще 1 млрд евро в рамках своей части кредита G7, который будет погашен за счет доходов от иммобилизованных российских активов", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что кредит Еврокомиссии в рамках макрофинансовой помощи Киеву будет погашен за счет средств российских государственных активов в ЕС и это "усилит роль ЕС как крупнейшего донора" нынешнего руководства Украины с начала СВО.В общей сложности макрофинансовая помощь Киеву составит 18,1 млрд евро. Она является частью согласованного G7 кредита на 45 млрд евро финансовой поддержки украинских властей. Нынешний платёж доводит вклад ЕК в поддержку Киева по этой линии до 4 млрд евро.В комментарии для пресс-релиза председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила, что в ЕС будут "продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".Еврокомиссия отметила, что благодаря финансовой поддержке в размере 18,1 млрд евро власти Украины смогут поддержать свои текущие и будущие военные, бюджетные и восстановительные потребности, в частности – восстановление критически важной инфраструктуры.ЕК отметила также, что выделяемый кредит имеет высокую гибкость и очень выгодные условия с очень длительными сроками погашения, которые могут составлять до 45 лет."Важно отметить, что Украина не должна напрямую погашать кредит из собственных ресурсов. Вместо этого погашение будет обеспечено за счет чрезвычайной прибыли от иммобилизованных российских активов, собранных из Механизма кредитного сотрудничества Украины (ULCM), что посылает четкий сигнал о том, что бремя восстановления Украины ляжет на плечи тех, кто несет ответственность за ее разрушение", - сообщили еврочиновники.По их подсчётам, с начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины власти Евросоюза поддержали Киев на почти 140 млрд евро, включая: 71,3 млрд евро в виде финансовой и бюджетной поддержки и гуманитарной помощи; 49,3 млрд евро в виде военной помощи Украине в рамках "Европейского фонда мира" и государствами-членами по отдельности; 17 млрд евро, предоставленных государствам-членам для удовлетворения потребностей людей, спасающихся от необъявленной войны; 1,5 млрд евро, полученные из доходов, связанных с замороженными и обездвиженными российскими суверенными активами (непредвиденная прибыль).Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииРанее на эту тему: Нацсобрание Франции проголосовало за отъём российских активов
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новости, украина, киев, россия, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, ес, замороженные активы, антироссийские санкции, финансирование, финансовая помощь
Новости, Украина, Киев, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Еврокомиссия, ЕС, замороженные активы, антироссийские санкции, финансирование, финансовая помощь

Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7

12:44 20.03.2025 (обновлено: 13:04 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
Европарламент - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия выделила властям Украины дополнительно миллиард евро в рамках кредита "Большой семёрки" (G7) с погашением из доходов от заблокированных в ЕС российских суверенных активов. Об этом сказано в опубликованном 20 марта пресс-релизе ЕК.
"Еврокомиссия выделяет Украине еще 1 млрд евро в рамках своей части кредита G7, который будет погашен за счет доходов от иммобилизованных российских активов", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что кредит Еврокомиссии в рамках макрофинансовой помощи Киеву будет погашен за счет средств российских государственных активов в ЕС и это "усилит роль ЕС как крупнейшего донора" нынешнего руководства Украины с начала СВО.
В общей сложности макрофинансовая помощь Киеву составит 18,1 млрд евро. Она является частью согласованного G7 кредита на 45 млрд евро финансовой поддержки украинских властей. Нынешний платёж доводит вклад ЕК в поддержку Киева по этой линии до 4 млрд евро.
В комментарии для пресс-релиза председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила, что в ЕС будут "продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
1 марта, 15:31
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Еврокомиссия отметила, что благодаря финансовой поддержке в размере 18,1 млрд евро власти Украины смогут поддержать свои текущие и будущие военные, бюджетные и восстановительные потребности, в частности – восстановление критически важной инфраструктуры.
ЕК отметила также, что выделяемый кредит имеет высокую гибкость и очень выгодные условия с очень длительными сроками погашения, которые могут составлять до 45 лет.
"Важно отметить, что Украина не должна напрямую погашать кредит из собственных ресурсов. Вместо этого погашение будет обеспечено за счет чрезвычайной прибыли от иммобилизованных российских активов, собранных из Механизма кредитного сотрудничества Украины (ULCM), что посылает четкий сигнал о том, что бремя восстановления Украины ляжет на плечи тех, кто несет ответственность за ее разрушение", - сообщили еврочиновники.
По их подсчётам, с начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины власти Евросоюза поддержали Киев на почти 140 млрд евро, включая: 71,3 млрд евро в виде финансовой и бюджетной поддержки и гуманитарной помощи; 49,3 млрд евро в виде военной помощи Украине в рамках "Европейского фонда мира" и государствами-членами по отдельности; 17 млрд евро, предоставленных государствам-членам для удовлетворения потребностей людей, спасающихся от необъявленной войны; 1,5 млрд евро, полученные из доходов, связанных с замороженными и обездвиженными российскими суверенными активами (непредвиденная прибыль).
Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
Ранее на эту тему: Нацсобрание Франции проголосовало за отъём российских активов
 
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