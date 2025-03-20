https://ukraina.ru/20250320/1061917451.html

Китайская карта в Большой игре. Утонченная хитрость на службе геополитических интересов

Китайская карта в Большой игре. Утонченная хитрость на службе геополитических интересов - 20.03.2025 Украина.ру

Китайская карта в Большой игре. Утонченная хитрость на службе геополитических интересов

О Китае редко встретишь критическую заметку. Но вот, только что такого рода материал опубликован не где-нибудь, а на платформе "Военного обозрения" (12 марта), за авторством Виктора Бирюкова, под красноречивым названием: "Китай готов вступить в союз с ЕС, направленный против России и США"[1].

2025-03-20T07:07

2025-03-20T07:07

2025-03-20T07:07

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Автор пишет:"Китай фактически в открытую предлагает Европе союз, направленный против США. Мнение России в данном случае китайцев не волнует – им невыгодно прекращение военного конфликта на Украине, поскольку в таком случае главным объектом внимания со стороны США станет Китай. А если американцам удастся "прогнуть" Европу, то против Китая выступит уже коллективный Запад, что ему объективно невыгодно".Мнение интересное, но не бесспорное. Например, известный специалист по Катаю Николай Вавилов считает, что Китай уже принял окончательное и бесповоротное решение вытеснить Америку с позиции глобального лидера и перепрошить весь мир под себя. Но сделать этого самостоятельно он не сможет, ему нужны стратегические помощники. И здесь наилучшим вариантом объективно будет Россия, "в руках которой находятся ключи от глобального китайского доминирования"[2]. Поэтому, если Россия сейчас однозначно выступит как геополитический партнер Китая, то "они завалят США к 2040-45 году". А если Москва, по какой-либо причине, вступит в ситуативный альянс с Вашингтоном, то доверие китайских товарищей будет утеряно навсегда, и случись что – помощи от них не жди. При этом Вавилов предостерегает от слепого доверия китайцам, чуть ли не главной чертой характера которых является утонченная хитрость.О прагматической двойственности отношения китайцев к России говорит китаист и автор "Украины.ру" Ольга Бонч-Осмоловская: "Если при социализме СССР показал свои сильные стороны, то при капитализме Россия себя никаким выдающимся образом не проявила". Получается, что китайским товарищам, тоже перешедшим на капиталистические рельсы, тут и учиться-то нечему! В самом деле, чем, кроме дешевых ресурсов Россия может быть полезна Китаю? Не удивительно, что на долю РФ приходится менее 4% от всех китайских иностранных инвестиций. А большую часть инновационных технологий Китай до недавнего времени получал из государств западного блока. Однако, военный и геополитический ресурс России таков, что без него Китаю схватки с Западом не выиграть. О чем и говорит Вавилов.Но не Москвой единой! Москва, даже при всем желании, не сможет обеспечить в обозримом будущем запросы Пекина на энергоносители, львиную долю которых он импортирует из региона Персидского залива, и прежде всего – Ирана. Не этим ли фактом, хотя бы отчасти, продиктовано желание Соединенных Штатов разобраться с Ираном? А заодно и с Панамой, через территорию которой идет другой, существенный для Китая, поток энергоресурсов, в данном случае – из Венесуэлы? Похоже, Дональд Трамп осведомлен о геополитических планах Китая не меньше Николая Вавилова. Отсюда – его игра на опережение. Сюда, помимо блокады Панамского канала и осложнения жизни Ирану, входит долгосрочная стратегия удушения Европы как "финансовой трубы", через которую осуществляется систематическая перекачка денег из США в Китай.Согласно статистике за 2024 год, США имеет дефицит торгового баланса с Евросоюзом в 236 млрд. долларов, при этом ЕС обладает дефицитом в торговле с Китаем в 305 млрд. долларов. Дефицит же США в торговле с Китаем составил 295 млрд. долларов. Не удивительно, что Поднебесная в последние годы превратилась в главного бенефициара процесса неолиберальной глобализации, в котором долгое время первенствовали американцы. Но времена меняются. Как неоднократно повторяли европейские лидеры (Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен и др.), благосостояние Европы было основано на дешевых российских энергоресурсах и дешевой китайской рабочей силе. А теперь и трубопроводы с востока отключаются, и коммуникация по маршруту "Один пояс, один путь" тоже существенно притормозилась. Европе такая ситуация явно не нравится, и надо что-то делать.В торговле Китая с Евросоюзом ($785,8 млрд) первое место занимает Германия ($201,8 млрд). Напомним, что Германия, являлась одним из главных торговых партнеров Китая в период между двумя мировыми войнами, пока в 1938 году Берлин не переориентировался на Токио как своего военного союзника. Германия поставляла в гоминьдановский Китай продукты машиностроения, химической промышленности, оружие. Немецкие военные специалисты модернизировали китайскую армию. Особенно интенсивным это сотрудничество стало после прихода к власти НСДАП. Один из сыновей Чан Кайши, Чан Вэйго, даже служил офицером в рейхсвере, и в качестве командира танка участвовал в аншлюсе Австрии. Другой сын генералиссимуса, Чан Цзинго, учился в Военно-политической академии РККА. Такова диалектика китайской власти. Ее мы можем наблюдать и сегодня.Современный Китай, безусловно, заинтересован в возобновлении полноценных торговых и научно-технических контактов как с Германией, так и со всем ЕС в целом. Но этому препятствует Новый курс президента Трампа, усматривающего в Поднебесной основного геополитического и экономического соперника Америки. Другим таким соперником для Вашингтона потенциально является Европа, ориентирующаяся на Китай и, потенциально, на Россию. Но Россия представляет для Америки только военную угрозу, но никак – не экономическую. Отсюда – намеки новой американской администрации на взаимовыгодную двустороннюю сделку, разумеется – за спиной как Пекина, так и Брюсселя.По всей вероятности, на нынешнем этапе российско-американских отношений говорить о стратегическом альянсе двух стран не приходится, зато вполне допустима политика российского невмешательства в американо-китайский военный конфликт, если таковой случится. Ведь и Китай до сих пор, фактически, соблюдал нейтралитет в конфликте России с коллективным Западом, несмотря на дипломатическую риторику. Для Вашингтона альянс Китая и Евросоюза представляется наихудшим сценарием, гораздо более чреватым последствиями, чем предполагаемый альянс Китая с Россией. Если, конечно, дело не дойдет до ядерной конфронтации в полную силу.Что касается Лондона, еще одного игрока на глобальной сцене, претендующего на место за столом переговоров в формате Новой Ялты, то его политика представляется сегодня крайне скользкой и туманной – прямо как улицы этого города в осенне-зимний период. С одной стороны, Великобритания официально является стратегическим партнером США, будучи членом НАТО и AUKUS, с другой – она замахивается на европейское лидерство, не будучи при этом связанной с брюссельской бюрократией. Кроме того, у Лондона есть традиционные и глубокие интересы на Ближнем Востоке, в Закавказье, Средней, Южной (Индия, Пакистан) и Юго-восточной (Малайзия, Сингапур) Азии. До сих пор существенно влияние Лондона также в Восточной и Южной Африке – то есть во всех регионах, в которые пытается активно внедриться Китай.Вместе с тем, нельзя сказать, что трамписты в восторге от такого союзника. По крайней мере, вашингтонские либертарианцы, группирующиеся вокруг Белого дома, одной из своих стратегических целей ставят уничтожение влияния в мире "старых денег" и поддерживающих их институтов, включая ФРС, Лондонский банк и, в перспективе, вообще всю систему центральных банков и офшоров как глобальную сеть коррумпированных и тормозящих развитие современного капитализма чинуш. Илон Маск разместил в своей сети "Х" от 6 января текущего года такой вопрос: "Должна ли Америка освободить народ Британии от их тиранического правительства"?[3] "Да" ответили 58% респондентов, "нет" – 42%. Общее число просмотров составило 51 млн. человек.Не случайно Трамп объявил Америку лидером мирового производства криптовалют как инструмента подрыва позиций центральных банков. С этой целью в США запланировано строительство новых мощных дата-банков, обеспечивающих интенсивный майнинг. Но об этой технологии не забывает и Китай. Тем более, что в случае обрушения долларовой системы (а Китай является одним из ее крупнейших в мире спонсоров), биткоин представляется эквивалентом "электронного золота", которое позволит сохранить капиталы. Кроме того, биткоины – это спасательный круг в случае обрушения любой национальной валюты, включая юань. Отсюда – бешеная активность китайских майнеров, размещающих свои фермы везде, где доступно относительно дешевое электричество или холодный климат способствуют естественному охлаждению аппаратуры.Одним из парадизов майнинга является Тибет, где высокогорные буддийские монастыри соседствуют с майнинговыми фермами китайских бизнесменов. На эту тему уже сняты документальные фильмы. Другим таким местом, как ни странно, является Иран, а фермы расположены в местах дислокации стражей исламской революции, одновременно выполняющих роль охраны. Об этом мы узнали от Николая Вавилова, но все выглядит весьма правдоподобным. Ведь деньги, тем более виртуальные, не пахнут.Ну и, наконец, в качестве вишенки на торте, приведем сообщение, российского блогера и прорицателя Артема Драгунова[4], распространенное 18 марта, в сети со ссылкой на инсайт "Тёмыча". Здесь речь идет о формировании стратегического альянса "Новая сила"[5]:"Король Карл Третий одобрил будущий экономический и военный Союз Стран Содружества и ЕС. По сути, Корона запускает новый проект нового глобального экономического, политического и военного Союза, членом которого может стать и Китай".Дальше следует перечень других стран, которые ожидаемо примкнут к проекту. Важное добавление:"Проект исключает на данный момент участие в нём США, РФ и некоторых стран, идущих в фарватере этих двух".Не утверждая подлинности приведенной информации, отметим, что тема Евро-китайского альянса, при участии Британии, висит в воздухе. И это, конечно, неспроста. В условиях глобальной нестабильности у людей включается эвристическое мышление. А тенденции, как говорят, важнее фактов.[1] См.: https://topwar.ru/260789-kitaj-gotov-vstupit-v-situativnyj-sojuz-s-es-napravlennyj-protiv-rossii-i-ssha.html[2] См. Господство Китая – неизбежное будущее: https://youtu.be/YpO7J-nvC7Q[3] Cм.: https://x.com/elonmusk/status/1876174862747930717?lang=en-GB[4] См. https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2[5] См. https://www.facebook.com/KomandorOS/posts/pfbid0H2UJfE3iRm5unWamvT271TeZtQR6i79dK17aQBs789pTthxcqmnepX4Az4wa8d8bl

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китай, россия, сша, николай вавилов, дональд трамп, жозеп боррель, ес, украина.ру, ркка, эксклюзив