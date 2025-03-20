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Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу

Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу - 20.03.2025 Украина.ру

Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу

В среду 19 марта Зеленский все-таки навязал переговоры президенту США сразу же после разговора с российским президентом. Ранее Зеленский выражал крайнюю степень тревоги по поводу переговоров Трампа с Путиным, требуя, чтобы там были также он и все его европейские союзники.

2025-03-20T12:18

2025-03-20T12:18

2025-03-20T13:03

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"Мы с ним проговорим детали следующих шагов, ну и, я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным", - рассказывал Зеленский накануне звонка Трампу.Ранее украинские политологи допускали, что Зеленский – это просто уши британской МИ-6, поэтому он и старается быть в каждой бочке затычкой и постоянно колесит по другим странам, навязываясь даже на конференции, куда его не приглашали.В своей речи накануне разговора с Трампом Зеленский высказал все те же тезисы о "вине России", о необходимости дать ему гарантии безопасности, чтобы не начался новый конфликт с РФ. Все эти тезисы ранее стали причиной его конфликта с Трампом в Овальном кабинете.Однако после этого во время телефонного разговора Зеленский был крайне любезен, выразив несколько раз благодарность Трампу.Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что Зеленский жаловался на Путина, а также просил гарантий безопасности для себя лично. В целом же диалог был сдержанный, так как Трамп знал, что Зеленский о нем доложит, сообщает "Легитимный".В Белом доме после часового разговора с Зеленским действительно сообщили, что основная часть беседы касалась предыдущего разговора Трампа с Владимиром Путиным. Параллельно, заявляя о стремлении к миру, Зеленский попросил Трампа передать ракеты к ЗРК Patriot, но тот сослался на Европу, где можно еще, дескать, поискать такие ракеты.В интервью Breitbart News по поводу телефонных переговоров Трамп заявил, что его цель — сблизить две страны (Россию и Украину), а также сократить расходы США на поддержку Киева. Проще говоря, на новые поставки и продолжение финансирования Зеленский может не рассчитывать.По словам пресс-секретаря Белого дома, обсуждался также "вопрос украинских атомных электростанций", то есть, Зеленский снова требовал ЗАЭС, на которую ранее хотел обменять плацдарм в Курской области. Однако Трамп захотел электростанции себе, заявив, что будет лучше, если США будут ими управлять (и продавать электроэнергию украинцам).Тем не менее, Зеленский пытается вывести за скобки все прочие станции, сконцентрировавшись только на ЗАЭС, чтобы всучить Трампу "мертвый актив". Пока что он пытается сосватать Трампу следующий план: Россия передает ЗАЭС, США вкладываются в ее модернизацию, которая должна занять 2-2,5 года, а там – видно будет."Передача США украинских атомных электростанций не обсуждалась в ходе разговора с Трампом, речь шла лишь о ситуации на ЗАЭС", - заявил Зеленский по итогам переговоров.Сделка с Украиной по минералам остается в планах, но США сконцентрированы теперь на мирном урегулировании, говорит пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. И это в принципе закономерно, так как американские компании не будут добывать украинские полезные ископаемые под угрозой обстрела и уничтожения оборудования.По сути, Белый дом предлагает Киеву, условно говоря, схему "прочный мир в обмен на контроль США над украинскими активами", резюмирует переговоры украинское издание "Страна".Трамп также попросил своего государственного секретаря Марко Рубио и Советника по национальной безопасности Майкла Уолтца предоставить точное описание обсужденных вопросов. Проще говоря, дал подчиненным указание как-то оформить содержание разговора.Одесский анархист Вячеслав Азаров отмечает также, что в разговоре с Зеленским Трамп должен был сообщить ему про трек переговоров с Путиным по безопасности судоходства, хотя официальных упоминаний об этом нет. Он допускает, что для Одесской области может наступить 30-дневнй мораторий на удары, но власти Украины могут им воспользоваться им для поставок вооружений. Издание Bloomberg сообщило сразу же, что Зеленский по предложению Трампа согласился прекратить удары по российской энергетике. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский посчитал это удачным ходом для РФ, словно пауза в ответных ударах по украинской энергетике его никак не волнует.Однако Sky News со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщает, что, несмотря на заявление Белого дома о том, что Киев и Москва договорились прекратить взаимные атаки на объекты энергоинфраструктуры, это не значит, что договорённости уже вступили в силу - стороны лишь "принципиально согласовали" этот шаг. Проще говоря, пока только договорились договариваться.Более подробно об интересах США на Украине и в связи с этим о том, что обсуждали Путин и Трамп во время последнего разговора по телефону - в статье Михаила Павлива "Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует"

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