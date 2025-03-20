Европа развяжет войну? Ордуханян о планах Запада и главном в разговоре Путина с Трампом - 20.03.2025 Украина.ру
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Европа развяжет войну? Ордуханян о планах Запада и главном в разговоре Путина с Трампом
Европа развяжет войну? Ордуханян о планах Запада и главном в разговоре Путина с Трампом - 20.03.2025 Украина.ру
Европа развяжет войну? Ордуханян о планах Запада и главном в разговоре Путина с Трампом
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, есть ли будущее у Украины и назвал три центра силы, которые станут решать судьбу мира. Кроме того он проанализировал, почему Европа потеряла свою субъектность и рассказал, как это было
2025-03-20T09:59
2025-03-20T09:59
видео
украина
европа
россия
рафаэль ордуханян
дональд трамп
владимир путин
ес
хуситы
ближний восток
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00:28 – Что было главным на переговорах Путина и Трампа? 02:57 – В чём опасность потепления отношений между Россией и США? 07:51 – На какие уступки будут продавливать Украину? 09:31 – Насколько опасна позиция Европы для установления мира? 16:25 – Несубъектность правительства Украины; *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. ** В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. #Ордуханян #Трамп #Путин #хуситы #БлижнийВосток #Европа #глобалисты #ЕС #Минск #Стамбул #Китай #история #переговоры #Зеленский #Стармер #Макрон #президент #Россия #Украина #США #война ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light": https://t.me/AmericaLight Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, европа, россия, рафаэль ордуханян, дональд трамп, владимир путин, ес, хуситы, ближний восток, глобализм, минск, стамбул, китай, кнр (китай), история, переговоры, кир стармер, эммануэль макрон, петр порошенко, война, сша, видео
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Европа развяжет войну? Ордуханян о планах Запада и главном в разговоре Путина с Трампом

09:59 20.03.2025
 
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, есть ли будущее у Украины и назвал три центра силы, которые станут решать судьбу мира. Кроме того он проанализировал, почему Европа потеряла свою субъектность и рассказал, как это было
00:28 – Что было главным на переговорах Путина и Трампа?
02:57 – В чём опасность потепления отношений между Россией и США?
07:51 – На какие уступки будут продавливать Украину?
09:31 – Насколько опасна позиция Европы для установления мира?
16:25 – Несубъектность правительства Украины;
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
** В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
#Ордуханян #Трамп #Путин #хуситы #БлижнийВосток #Европа #глобалисты #ЕС #Минск #Стамбул #Китай #история #переговоры #Зеленский #Стармер #Макрон #президент #Россия #Украина #США #война
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ВидеоУкраинаЕвропаРоссияРафаэль ОрдуханянДональд ТрампВладимир ПутинЕСхуситыБлижний ВостокглобализмМинскСтамбулКитайКНР (Китай)ИсторияпереговорыКир СтармерЭммануэль МакронПетр ПорошенковойнаСША
 
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