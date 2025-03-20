https://ukraina.ru/20250320/1061914888.html

Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска

Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска - 20.03.2025 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска

В Донбассе нет такого быстрого продвижения наших войск, как в Курской области. Идут упорные бои чуть западнее окраин Константинополя, в который противник пытается заходить. Наше наступление от Великой Новоселки дошло до линии обороны у Шевченко, где находится знаменитое литиевое месторождение, недалеко от границы с Днепропетровской областью.

2025-03-20T06:30

2025-03-20T06:30

2025-03-20T06:30

интервью

курская область

россия

харьков

михаил онуфриенко

дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

генштаб

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059599792_119:25:830:425_1920x0_80_0_0_f7fd482abb70c485b66074d49bae91be.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.- Михаил Борисович, как вы в целом оцениваете ситуацию в Курской области, где противник еще удерживает приграничные поселки Гуево и Горналь?- Насколько я знаю, из Гуево противника выбили. Он отступает в Горналь. Видео дороги из Суджи из Гуево на Горналь уже появилось в открытом доступе. Там много сгоревшей техники. Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там можно исключительно по политическим причинам. Никакого военного значения после потери Суджи эти несколько сел не имеют.Тем более что идут бои уже в Сумской области, непосредственно в Басовке тяжелые бои, Новенькое уже под нашим контролем.- Пути отхода из Курской области у украинских частей еще сохраняются?- Олешня и Горналь это поселки на самой границе. У этой группировки противника пути отхода есть. А у еще нескольких сотен бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю. Перемирие, которое было объявлено для сдачи их в плен, истекло.- Видимо, этих военнослужащих украинской армии имел в виду Трамп, когда говорил о 2,5 тысячи бойцов ВСУ, окруженных в Курской области?- Скорее всего, он говорил о них, но это количество снижается. Все крупные группировки уничтожаются дистанционно, зачистка малых групп и одиночек будет длиться еще долго. Как минимум, еще две недели.- Насколько глубоким должно быть вклинение наших войск на территорию Сумской области, чтобы создать зону безопасности, о которой говорил наш президент во время визита в Курскую группировку ВС России?- Не берусь интерпретировать слова Верховного главнокомандующего, потому что на сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. На столько бьют чешские РСЗО "Вампир". Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков. Из этих городов можно обстреливать на очень солидную глубину нашу территорию. Из Харькова можно обстреливать Белгород.- Для группировки ВС РФ в Курской области по силам задача занять еще и Сумы, или это потребует дополнительного усиления?- Я вижу, что по характеру боевых действий это не предполагается. Есть задача выбить противника из Курской области и занять относительно небольшую зону безопасности. На фоне идущих переговоров контроль над областными центрами важная тема, которая еще будет обсуждаться.- Как складывается ситуация в Краснояружском районе Белгородской области, где противник пытался прорваться через границу?- Они были безуспешны уже на момент третьей атаки. Когда небольшие силы, которые смогли занять лесопосадки на глубину до километра от линии госграницы были выбиты на исходные рубежи, по которым наносились мощные ракетно-артиллерийские и авиационные удары. Тем не менее было предпринято еще три безуспешные атаки.Судя по тому, что вблизи границы противник продолжает сосредоточивать свои силы, видимо, они опять полезут в атаку. Шансы на успех нулевые. Но абсолютно правильно из окрестных сел эвакуировали население, потому что противник активно обстреливает эту территорию.Для него здесь сложилась неудобная ситуация. С нашей стороны находятся преобладающие над местностью высоты. Их перепад составляет до 50 метров. Это дает преимущество нашим дронщикам. Чем больше зона свободного покрытия, тем дальше они летают и тем устойчивее связь.- За событиями в Курской области в тени оказались действия наших войск в Донбассе. Насколько успешно идет продвижение ВС России под Покровском (Красноармейском)?- Такого быстрого продвижения, как в Курской области здесь нет. Идут упорные бои чуть западнее окраин Константинополя, в который противник пытается заходить. Наше наступление от Великой Новоселки дошло до линии обороны у Шевченко, где находится знаменитое литиевое месторождение, недалеко от границы с Днепропетровской областью.Сейчас идут упорные бои за Веселое, взятие которого позволяет выйти во фланг обустроенным укрепрайонам противника на этом участке фронта. Успешно идет наступление в Харьковской области, хотя этому мало внимания уделяется. Плацдарм севернее Купянска на западном берегу Оскола постоянно расширяется. Скорее всего, в течение недели будут объединены основной плацдарм в районе Двуречной и полудюжины окрестных сел с плацдармом у населенного пункта Тополя севернее, что позволит снабжать эту группировку по суше без преодоления реки Оскол.У противника здесь ситуация печальная. На западном берегу Оскола наши находятся в Голубовке, это пригород Купянска, и в районе Толкачевки, до окраин города здесь порядка пяти километров. То есть противник должен сосредоточиться как на создании обороны Купянска, так и не может исключить того, что наши ударят на запад, выходя к Северскому Донцу. Это большая операция, которая позволит освободить несколько тысяч квадратных километров Харьковской области. Серьезных укрепрайонов противника здесь нет.- Тогда Купянск противнику придется оставить?- Купянск им в любом случае придется оставить, но направление нашего главного удара под вопросом: может быть, на Купянск, а может быть, и нет. Все зависит от решения Генштаба.- На днях стало известно об освобождении села Степовое в Запорожской области. Это предвестник крупного наступления на этом направлении?- Нет, это локальное наступление южнее Запорожья. Наши войска находятся в 40 километрах от города. Там решается локальная задача. Мы освободили Пятихатки, которые утратили летом 2023 года и сейчас продвинулись в Степовое, Лобковое, бои идут в Малых Щербаках и Щербаках. Эти четыре села расположены между Каменским, которое мы безуспешно пытались освободить несколько месяцев назад, теперь противнику придется его оставить, отойдя ближе к Запорожью, и Ореховым.Цель этих действий простая. Противник регулярно снимал с Запорожского фронта подразделения для усиления курской группировки, Покровско-Мирноградской агломерации. Теперь он не будет расслабляться и вернет войска сюда.- Слова Зеленского о "максимальном наступлении" ВС России в ближайшие месяцы это политическая риторика для западных партнеров и внутреннего потребителя?- Возможность сохраняется, потому что в отличие от противника у нас резервы есть. Решения их задействовать ждут давно. Непонятно, будет ли оно на фоне разговоров о перемирии. Гадать здесь бессмысленно.О переговорах президентов России и США Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа

https://ukraina.ru/20250319/1061900631.html

https://ukraina.ru/20250319/1061914179.html

https://ukraina.ru/20250319/1061880340.html

курская область

россия

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, россия, харьков, михаил онуфриенко, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, генштаб, всу