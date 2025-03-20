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Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь Зеленскому

Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь Зеленскому - 20.03.2025 Украина.ру

Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон объединяет сторонников продолжения поддержки руководства Украины готовится к столкновению с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

2025-03-20T12:03

2025-03-20T12:03

2025-03-20T12:03

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По мнению информагентства, Дональд Трамп пугает союзников США своими геополитическими маневрами. Такая ситуация помогла Эммануэлю Макрону вновь оказаться в центре внимания.Макрон объединяет союзников, готовых поддержать Киев. Обсуждение поддержки состоится 20 марта на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.По информации информагентства, некий неназванный высокопоставленный чиновник из другой крупной державы ЕС во вторник настоял на том, чтобы европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполняли условия России. Накануне, 19 марта официальный представитель французского правительства Софи Прима заявила в среду, что эти условия "нереалистичны", и Макрон ежедневно общается с Трампом и Зеленским.Инициатива Макрона-Стармера предполагает, что европейские армии при участии партнёров предоставят финансирование, войска, самолёты или военно-морские корабли, чтобы помочь защитить Украину от возможных дальнейших атак России.Актуальное интервью на эту тему: Алексей Кочетков: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, bloomberg, сво, переговоры, перемирие, международные отношения, нато