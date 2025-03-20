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Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области

Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области - 20.03.2025 Украина.ру

Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области

Ленинский районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. Об этом 20 марта в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

2025-03-20T11:26

2025-03-20T11:26

2025-03-20T12:02

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Правительство области полностью поддерживало и поддерживает позицию надзорного ведомства, подчеркнул врио губернатора. Он счёл вынесенное решение абсолютно законным и справедливым.Несомненно, по его мнению, что ответчики, большинство из которых уже арестованы, будут обжаловать это решение. Руководство региона вместе с прокуратурой намерено отстаивать прежнюю позицию: все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды - вернуться в федеральный бюджет.Он также заверил, что позиция региональной власти всегда будет неизменной в отношении преступивших закон, а тем более совершил коррупционные преступления – они должны отвечать по всей строгости.Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке

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