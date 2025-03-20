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Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области
Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области - 20.03.2025 Украина.ру
Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области
Ленинский районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. Об этом 20 марта в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
2025-03-20T11:26
2025-03-20T11:26
2025-03-20T12:02
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курская область
россия
хинштейн
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Правительство области полностью поддерживало и поддерживает позицию надзорного ведомства, подчеркнул врио губернатора. Он счёл вынесенное решение абсолютно законным и справедливым.Несомненно, по его мнению, что ответчики, большинство из которых уже арестованы, будут обжаловать это решение. Руководство региона вместе с прокуратурой намерено отстаивать прежнюю позицию: все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды - вернуться в федеральный бюджет.Он также заверил, что позиция региональной власти всегда будет неизменной в отношении преступивших закон, а тем более совершил коррупционные преступления – они должны отвечать по всей строгости.Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке
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новости, курская область, россия, хинштейн, генпрокуратура, кто, укрепления, коррупция, уголовное дело, криминал, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, генпрокуратура, КТО, укрепления, коррупция, уголовное дело, криминал, Минобороны РФ
Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области
11:26 20.03.2025 (обновлено: 12:02 20.03.2025)
Ленинский районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. Об этом 20 марта в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
Правительство области полностью поддерживало и поддерживает позицию надзорного ведомства, подчеркнул врио губернатора. Он счёл вынесенное решение абсолютно законным и справедливым.
"Изначально сумма для взыскания была заявлена в 3,2 млрд рублей, однако суд согласился с Генпрокуратурой, что полученные из федерального бюджета средства не были направлены на строительство оборонительных сооружений. Это позволило увеличить сумму требований до 4,1 млрд рублей", - отметил Хинштейн.
Несомненно, по его мнению, что ответчики, большинство из которых уже арестованы, будут обжаловать это решение. Руководство региона вместе с прокуратурой намерено отстаивать прежнюю позицию: все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды - вернуться в федеральный бюджет.
"Если апелляционная инстанция оставит решение в силе, это станет преюдицией. Положенные в основу вердикта факты незаконного присвоения средств, выделенных из федерального бюджета, будут иметь доказательную силу уже для уголовного расследования", - заявил врио губернатора.
Он также заверил, что позиция региональной власти всегда будет неизменной в отношении преступивших закон, а тем более совершил коррупционные преступления – они должны отвечать по всей строгости.