Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области - 20.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250320/1061921057.html
Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области
Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области - 20.03.2025 Украина.ру
Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области
Ленинский районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. Об этом 20 марта в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
2025-03-20T11:26
2025-03-20T12:02
новости
курская область
россия
хинштейн
генпрокуратура
кто
укрепления
коррупция
уголовное дело
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/14/1061921885_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_fd78b6ffdd4f325d76b7cdb9078755df.jpg
Правительство области полностью поддерживало и поддерживает позицию надзорного ведомства, подчеркнул врио губернатора. Он счёл вынесенное решение абсолютно законным и справедливым.Несомненно, по его мнению, что ответчики, большинство из которых уже арестованы, будут обжаловать это решение. Руководство региона вместе с прокуратурой намерено отстаивать прежнюю позицию: все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды - вернуться в федеральный бюджет.Он также заверил, что позиция региональной власти всегда будет неизменной в отношении преступивших закон, а тем более совершил коррупционные преступления – они должны отвечать по всей строгости.Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/14/1061921885_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_e5433dcc000788eea048e155fb1e7f43.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, хинштейн, генпрокуратура, кто, укрепления, коррупция, уголовное дело, криминал, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, генпрокуратура, КТО, укрепления, коррупция, уголовное дело, криминал, Минобороны РФ

Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области

11:26 20.03.2025 (обновлено: 12:02 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ленинский районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. Об этом 20 марта в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
Правительство области полностью поддерживало и поддерживает позицию надзорного ведомства, подчеркнул врио губернатора. Он счёл вынесенное решение абсолютно законным и справедливым.
"Изначально сумма для взыскания была заявлена в 3,2 млрд рублей, однако суд согласился с Генпрокуратурой, что полученные из федерального бюджета средства не были направлены на строительство оборонительных сооружений. Это позволило увеличить сумму требований до 4,1 млрд рублей", - отметил Хинштейн.
Несомненно, по его мнению, что ответчики, большинство из которых уже арестованы, будут обжаловать это решение. Руководство региона вместе с прокуратурой намерено отстаивать прежнюю позицию: все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды - вернуться в федеральный бюджет.
"Если апелляционная инстанция оставит решение в силе, это станет преюдицией. Положенные в основу вердикта факты незаконного присвоения средств, выделенных из федерального бюджета, будут иметь доказательную силу уже для уголовного расследования", - заявил врио губернатора.
Он также заверил, что позиция региональной власти всегда будет неизменной в отношении преступивших закон, а тем более совершил коррупционные преступления – они должны отвечать по всей строгости.
Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке
 
НовостиКурская областьРоссияХинштейнгенпрокуратураКТОукреплениякоррупцияуголовное делокриминалМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области"
13:04"Извини, Эммануэль", обстрелы, налёты и террор гражданских объектов. Главное на Украине на 13:00 20 марта
12:44Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
12:18Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу
12:03Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь Зеленскому
11:26Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области
11:12Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет
10:08Массированная атака Киева: под прицелом оказались больница, школа и детские сады
09:59Европа развяжет войну? Ордуханян о планах Запада и главном в разговоре Путина с Трампом
09:23США получат украинские АЭС. Главное на Украине на утро 20 марта
08:03Осень гегемона. Как предреволюционная Франция признала российский протекторат над Крымом
07:07Китайская карта в Большой игре. Утонченная хитрость на службе геополитических интересов
07:00Алексей Кочетков: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России
06:36Зеленского оставили на ночевку в Финляндии. Власти Европы в обход США ищут план "Б"
06:30Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска
06:10Мир против перемирия. Почему СВО продолжится несмотря на усилия Трампа
05:53Трампу не удалось ни обхитрить Путина, ни уговорить Европу. Украина в международном контексте
05:45Забеременеть и "соскочить" со службы: Алехин рассказал, как украинские "селфистки" воюют в рядах ВСУ
05:30Чтобы обеспечить санитарную зону на 1500 километров, в нее нужно включить всю Украину — Подлесный
05:00США не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует — политолог
Лента новостейМолния