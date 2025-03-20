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Зеленского оставили на ночевку в Финляндии. Власти ищут план "Б"

Зеленского оставили на ночевку в Финляндии. Власти ищут план "Б" - 20.03.2025 Украина.ру

Зеленского оставили на ночевку в Финляндии. Власти ищут план "Б"

Владимир Зеленский с Украины задержался в Финляндии на одну ночь. Пока президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали мирный процесс, Зеленский выступал за милитаризацию Европы. Почему именно в Финляндии - в материале издания Украина.ру

2025-03-20T06:36

2025-03-20T06:36

2025-03-20T06:36

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Очередной саммит Евросоюза пройдет 20-21 марта в Брюсселе. Участники обсудят конкурентоспособность ЕС, а также рекомендательное коммюнике экстренного саммита 6 марта, посвященного Украине, миграцию, события на Ближнем Востоке и другие темы.Саммит 6 марта - следствие франко-британской инициативы по так называемым гарантиям безопасности для Украины. Под этим Лондон и Париж подразумевают ввод европейских войск на Украину под эгидой "коалиции желающих", а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - поиск денежных средств на проект перевооружения Европы (ReArm) в размере 800 млрд евро. Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине.Владимира Зеленского с Украины пригласили на заседание 20 марта. Накануне мероприятия он созвонился с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Собеседники обсудили участие Украины в программе перевооружения Европы, финансирование закупки боеприпасов, ускорение интеграции Украины в ЕС.Почему именно Финляндия. План АПричем с 18 марта Зеленский находится в Финляндии. Из Хельсинки он собирал "онлайн-брифинг" для журналистов о разговоре президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, разговаривал с Трампом, обвинял Москву в нарушении обещания не бить по энергообъектам Украины в течение 30 дней, и так далее.А официальный повод визита - обсуждение с президентом Финляндии Александром Стуббом вопросов военной поддержки Киева, инвестиции в украинский ОПК, усиление антироссийских санкций и координация действий Европы в рамках мирных инициатив президента США. Кроме этого, украинские представители даже подписали некий документ, который Зеленский назвал началом создания "коалиции гражданских убежищ". Вероятно, речь идет о намерениях осваивать денежные средства на строительство подземных убежищ на территории Украины."Европа должна быть за столом переговоров. И все, что касается безопасности Европы, должно решаться вместе с Европой", - заявил Зеленский.Но почему Финляндия, которая только два года как в НАТО, и теперь, после требований американской администрации, должна где-то искать от 3 до 5% ВВП на оборонные расходы в будущем?В 2024 году финны потратили на Североатлантический альянс 2,3% ВВП или 6,5 млрд евро. Для Хельсинки это много, и растраты вызваны только закупкой 64 истребителей F-35. В дальнейшем расходы, по данным Минобороны, должны сократиться, и к планке в 2% от ВВП (уже неактуальной) смогут выйти только к концу десятилетия. С другой стороны, ВВП Финляндии в два раза больше суммарного ВВП Латвии, Литвы и Эстонии.Плюс настроения в Финляндии стали упадническими после вызова, брошенного Трампом Европе его действиями по украинскому вопросу. В начале марта местные социологические конторы провели исследования. Результаты показали, что только 30% опрошенных доверяют США, как союзникам. Местные газеты, ссылаясь на источники в правительстве, сообщили, что финские власти готовятся к тому, что США не будут придерживаться статьи 5 устава НАТО (о коллективной обороне)."По данным источников, Финляндия сейчас оценивает, смогут ли финны использовать все приобретенные ими американские системы вооружения, чтобы остановить русских. В худшем случае Соединенные Штаты смогут предотвратить или затруднить использование против России самых мощных систем вооружения американского производства", - сообщили журналисты Iltalehti.Финны оценивают франко-британскую инициативу как сбор европейской версии НАТО, независимо от того, привержены ли этому процессу в администрации США. Финляндия, например, включена в британский экспедиционный корпус JEF, в который входят:страны Северной Европы (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция),страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва),Нидерланды.Численность корпуса - 10 тысяч военнослужащих. Изначально планировалось, что JEF может быть развернут в усиление НАТО, но цель - создание резерва сил для повышения возможностей Великобритании реагировать в любой точке мира. Или под эгидой ООН, или под эгидой НАТО, или от Лондона. Впервые проект представили в 2012 году в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI). То есть, Штатам даже нет смысла выходить из НАТО, если вдруг Вашингтон захочет ее развалить. Параллельная структура уже собрана, и ее могут развивать.Тем более, что учения JEF носят, мягко говоря, антироссийский характер, проводятся в Прибалтике, так как британский Интегрированный центр боевых действий (Integrated Warfare Centre) рассматривает этот регион как регион потенциального конфликта с… ну, уже не нужно продолжать, с Россией.План БАналитики RUSI предполагают, что Финляндия ищет план "Б", который, с большей долей вероятности, заключается в так называемом "Северном плюсе" (Nordic Plus). Что это значит?Членство в НАТО открыло новый потенциал для военного сотрудничества Финляндии с ее союзниками. Вероятно, финские власти обратятся к Швеции, Норвегии, Великобритании и Франции. С точки зрения логистики эти страны играют решающую роль в снабжении Финляндии в случае вооруженного конфликта. Великобритания может предложить военную поддержку, а также разведданные. Франция - внести вклад в сдерживание с помощью ядерного оружия."Не исключено, что финское небо вскоре может принять учебные миссии французских истребителей, способных нести ядерное оружие, если Париж действительно готов ввести европейское измерение в свое ядерное сдерживание", - предполагают аналитики.Однако Хельсинки не стремятся разрывать трансатлантические связи с Вашингтоном. Возможно, из-за надежды на перемены при следующей администрации США.А если Европа провалит мобилизацию сил коллективного сдерживания ради условно (такой терминологией оперируют в НАТО) прифронтовой Финляндии? Опыт Украины показал, что без внешней поддержки эта страна не сможет ответить на угрозу. Тогда Финляндия будет искать другой план - по сближению с Россией."Вполне вероятно, что Хельсинки будет стремиться сохранить свои возможности открытыми и, возможно, уже начал закладывать условия для всех случайностей. Хотя Финляндия, вероятно, все больше сосредотачивается на плане Б по содействию коллективному европейскому сдерживанию, она продолжит протягивать руку Америке и, если другие попытки потерпят неудачу, подготовит почву для возможного исследования разрядки с Россией", - считают аналитики.Пока что известно, что следующий саммит JEF запланирован на 24-25 июня в Осло (Норвегия). Но что произойдет хотя бы в следующем месяце - на такой горизонт планирования вряд ли кто может выйти из экспертов.А что Зеленский?В Финляндии устали принимать украинского гостя. Каждый его шаг освещали местные журналисты. И когда он выехал из отеля, многие подумали: неужели все, в аэропорт? Оказалось, нет. Тогда задались вопросом: а что он делать тут собрался? Официальная программа завершена, мероприятий больше нет.Итак, вторую ночь в Финляндии он провел "по трогательной причине" в буквальном смысле. "Причиной этого стала возможность для Зеленского провести редкую минуту отдыха с женой", сообщили журналисты. Хотя это было бы дорого и непрактично: лететь обратно в Варшаву, затем ехать во Львов, чтобы потом снова проделать такой же путь на саммит ЕС.Кроме этого, он получил шанс вместе с женой поразглядывать Большой крест ордена Белой розы Финляндии вместе с цепью, который накануне вечером ему вручил Стубб.А Стубб - изучить украинский опыт. Потому что есть план "Б".

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