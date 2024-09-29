Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского - 29.09.2024 Украина.ру
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Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского
Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского - 29.09.2024 Украина.ру
Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского
В том, как в США восприняли убийство Израилем лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы в Ливане, прозвучал очередной очень нехороший звоночек для просроченного главы Украины Владимира Зеленского.
2024-09-29T12:28
2024-09-29T12:28
украина
россия
владимир зеленский
джо байден
сергей лавров
хезболла
the economist
впк
мнения
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Когда 80 американсикх же противобункерных бомб сделали свое дело и в пригороде Бейрута вогнали в землю помещения, в которых были оборудованы штабы и склады движения "Хезболла", вместе с людьми, там находившимися, президент США Джо Байден, который до этого производил впечатление человека, не вполне адекватного действительности, высказался очень определенно. Даже по-американски предельно ясно. "Это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана", — заявил он.В этой фразе прекрасно все, потому что там содержится суть того, что нужно знать об американских подходах к политике и политикам, касающихся отношений с США и их союзниками (тут конкретно – Израилем). Во-первых, если политика или политики не нравятся американцам, это плохо, а значит, с такими фактами, явлениями и людьми можно делать все, что угодно. Но лучше – убрать, ликвидировать, уничтожить вовсе. Как помеху и препятствие. Сразу и безапелляционно. Всеми доступными способами.Во-вторых, это, конечно же, высшей пробы фарисейство, ложь и подтасовки, которые переворачивают с головы на ноги, перевирают и меняют местами суть, мотивы, причины и следствия. А также – подменяют понятия и смыслы происходящего.Байден назвал убийство Насраллы справедливой платой за отнятые "Хезболлой" жизни американцев и израильтян, абсолютно игнорируя несколько групп самых простых, я бы даже сказал, банальных и примитивных, но очень важных вопросов:- что делают американцы на Ближнем Востоке, если они там гибнут тысячами? Одно дело, если они туристы, ставшие жертвами исламских фундаменталистов-террористов, и другое – если солдаты, непонятно что делающие в чужой земле вдали, в тысячах километров от родины. И вообще – где это американцы гибнут там тысячами?- кто первый начал эту войну в Ливане и кто на кого первым напал? Кто и чьи земли готовится оккупировать, в Израиле подготавливаясь к наземной операции именно в Ливане?- на каком основании и по какому принципу не просто оправдываются политический террор и убийства неугодных лидеров, но и вообще все политики на планете делятся на угодных и неугодных, достойных жизни или смерти, и по какому критерию?- кто и по какому праву присвоил себе право судей, вершащих судьбы и определяющих, что хорошо, а что нет, что демократично, а значит, должно жить, а что не отвечает стандартам демократии, и, следовательно, его нужно уничтожать бомбовыми ударами? Кто вообще дал право устанавливать демократию именно бомбовую – приходящую на "осчастливленные" земли из люков западных бомбардировщиков и истребителей?- понимают ли американцы и их союзники израильтяне, что убийством Насраллы они еще больше сдвинули крышку с ящика Пандоры, из которого полезут, может, и не вполне оправданные, но понятные месть и стремление расплаты? И что убийство лидера движения совсем не означает разгром самого движения, а наоборот – на место убитого может прийти еще более жестокий и изощренный руководитель?- доходит ли до США что мир меняется с монопорлярного, где господствовали дипломатия и правота силы при односторонней гегемонии США, на многополярный, предполагающий учет интересов всех – и сильных, которых стало больше (Россия, Китай, Индия, Бразилия), и слабых, ищущих и находящих и защиту, и союзников среди новых сильных?- вообще, чисто по-философски в том числе, знают ли вершители судеб на Западе, что такое австралийский бумеранг, который однозначно прилетит и вернется к бросающему?- позволитльно ли, разжигая, поддерживая и масштабируя конфликты, медленно, но неотвратимо подвоить всю планету к суициду всего человечества – к Третьей мировой войне, которая однозначно может быть ядерной и в которой, следовательно, не будет победителей?И таких впросов великое множество.Но есть и другая точка зрения, высказанная в заявлении МИД России: "Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг – на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию. Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. Это позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования".Определенно высказался и глава МИД России Сергей Лавров, напомнив давнюю практику американцев в уничтожении свих оппонентов: "…Это очередное политическое убийство​​​. И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться. Помните, как Хиллари Клинтон, когда показывали в прямом эфире окровавленного Муаммара Каддафи, как она восхищалась и хохотала, глядя на экран. Или Мадлен Олбрайт, которая, комментируя процессы, начатые американской агрессией против Ирака, сказала: ну да, 400 тысяч погибло, но это стоило того, демократия стоила того".Но мы все же, как говорится, вернемся к нашим баранам – к судьбе просроченного недопрезидента Украины Зеленского, который недавно посетил США, куда однозначно ездил за "ярлыком на княжение". То есть доказывал, что он еще дееспособный. То есть готовый продолжать войну Украины с Россией так, чтобы нанести последней "стратегическое поражение". Причем на поле боя. Ради этого Зеленский и просил продления свого пребывания у власти в Украине, еще больше оружия и разрешения лупить им по "матреирковой" России – вглубь от границы с Украиной.Трудно ему было однозначно. Потому что, похоже, и он уже понимает, что Запад, конечно, не отказывается от идеи наказать и унизить Россию, но сейчас решает две другие главные проблемы, с этой задачей связанные.Первая: как преодолеть неготовность Запада к длительной и победной войне с Россией. Не готовы ВПК стран Запада, которым нужна элементраня временная передышка, чтобы все запустить, технологически перевооружить, и в достаточном количестве прозвести новое оружие. И поэтому изменилось отношение к войне между Украиной и Россией: Запад теперь хочет перемирия, заморозки конфликта, мира-симулякра, чтобы остановить войну, предотвратить окончательный разгром Украины и сокрушитеельную победу России над нею. С одной явной целью - и на будущее сохранить хоть какой-то плацдарм и полигон для все той же антироссйской войны на остатках Украины.Зеленский же прекрасно понимает, что только война – залог и условие его пребывания у руля Украины. Если он не способен вести войну и обеспечивать давление на Россию, то зачем он, скажите не милость, вообще нужен Западу, такой мерзкий, нахальный и бесполезно затратный проект?Вторая: как Западу добиться согласия России на переговоры о дипломатическом замирении, если сам Зеленский сделал все, чтобы в Москве с ним не желали говорить, и Москва уже заявила, что клика Зеленского недоговороспосбна и говорить с ней не о чем и не с кем. Во всяком случае, президент России Владимир Путин уже однозначно заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского.И вот в этом ключе, когда американцы разрешили израильтянам еще больше занизить планку допустимого в политике и уничтожить Насраллу вместе с сотнями ливанцеы, списанных в "сопутствующие потери" после неизбирательных ударов по жилым кварталам, очень интересен вопрос о жизни Зеленского. Точнее – о необходимости жизни Зеленского, который всем откровенно мешает. И в первую очередь – Западу.Впрос становится круто: если можно так легко и безответственно грохнуть Насраллу и приблизить мир к Третьей мировой, если вспыхнет весь Ближний Восток, то что можно сделать с бывшим клоуном, который возомнил себя Наполеоном, но на самом деле превращается в то, во что досадно наступают, неосторожно гуляя по парку с собачками?А Зеленский, повторяю, мешает, потому что цепляется за власть и не хочет уходить, узурпируя ее.И вот сучайно или не случайно, но так совпало: убийство Насраллы случилось параллельно с предположением на Западе того, что сам Зеленский не прочь провести выборы в Украине и либо укрепить свою власть, либо мирно ее уступить новым победителям. Зеленского как бы подталкивают к такой мысли, облекают желаемое в будущие шаги Зеленского, сделанный им как бы добровольно.Именно об этом и пишет британский журнал The Economist, утверждая, что Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти. То есть рассматривает возможность проведения выборов президента Украины в следующем году, И что самое главное – журнал уверяет, что:а) Зеленский готов пойти на это, несмотря на достигнутые в прошлом году договоренности основных политических сил Украины о переносе выборов до окончания боевых действий;б) Зеленского не пугает даже то, что согласно результатам опроса американского Национального демократического института международных отношений (его деятельность признана нежелательной на территории России), доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%. Об этом сейчас пишет The Economist, а ранее британская же газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского, ибо, по мнению жителей Украины, с которыми пообщались журналисты, он больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны;в) вскинулись все, кто хотел бы на место Зеленского любой ценой. А такие, несмотря на тотальную зачитску политического поля от недовльных, в Украине все еще есть. "Политический процесс определенно начался", – заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая однозначно знает, как сладка власть, дающая доступ к корыту с ништячками. И она в Украине не одна такая.Вот всем и следует сегодня думать, что имел в виду The Economist: выдавал желаемое Западу за действительное, посылал Зеленскому сигналы, чтобы тот не кочевряжился и уходил добровольно, без эксцессов, ибо противбункерные бомбы есть у многих, или же все же получил от самого Зеленского согласие на уход через выборы и под гарантии собственной безопасности?Согласитесь, это хорошие вопросы. Все может быть и ко всему нужно быть готовым. Зеленскому тоже – планка стоимости жизни неугодного политика упала еще ниже…О том, почему, не смотря на первоначальный отказ, кандидат в президенты США все жен встретился с Зеленским - в статье Евгении Кондаковой "Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, россия, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, хезболла, the economist, впк, мнения
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, Хезболла, The Economist, ВПК, Мнения

Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского

12:28 29.09.2024
 
Зеленский и Байден
Зеленский и Байден
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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В том, как в США восприняли убийство Израилем лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы в Ливане, прозвучал очередной очень нехороший звоночек для просроченного главы Украины Владимира Зеленского.
Когда 80 американсикх же противобункерных бомб сделали свое дело и в пригороде Бейрута вогнали в землю помещения, в которых были оборудованы штабы и склады движения "Хезболла", вместе с людьми, там находившимися, президент США Джо Байден, который до этого производил впечатление человека, не вполне адекватного действительности, высказался очень определенно. Даже по-американски предельно ясно. "Это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана", — заявил он.
В этой фразе прекрасно все, потому что там содержится суть того, что нужно знать об американских подходах к политике и политикам, касающихся отношений с США и их союзниками (тут конкретно – Израилем). Во-первых, если политика или политики не нравятся американцам, это плохо, а значит, с такими фактами, явлениями и людьми можно делать все, что угодно. Но лучше – убрать, ликвидировать, уничтожить вовсе. Как помеху и препятствие. Сразу и безапелляционно. Всеми доступными способами.
Во-вторых, это, конечно же, высшей пробы фарисейство, ложь и подтасовки, которые переворачивают с головы на ноги, перевирают и меняют местами суть, мотивы, причины и следствия. А также – подменяют понятия и смыслы происходящего.
Байден назвал убийство Насраллы справедливой платой за отнятые "Хезболлой" жизни американцев и израильтян, абсолютно игнорируя несколько групп самых простых, я бы даже сказал, банальных и примитивных, но очень важных вопросов:
- что делают американцы на Ближнем Востоке, если они там гибнут тысячами? Одно дело, если они туристы, ставшие жертвами исламских фундаменталистов-террористов, и другое – если солдаты, непонятно что делающие в чужой земле вдали, в тысячах километров от родины. И вообще – где это американцы гибнут там тысячами?
- кто первый начал эту войну в Ливане и кто на кого первым напал? Кто и чьи земли готовится оккупировать, в Израиле подготавливаясь к наземной операции именно в Ливане?
- на каком основании и по какому принципу не просто оправдываются политический террор и убийства неугодных лидеров, но и вообще все политики на планете делятся на угодных и неугодных, достойных жизни или смерти, и по какому критерию?
- кто и по какому праву присвоил себе право судей, вершащих судьбы и определяющих, что хорошо, а что нет, что демократично, а значит, должно жить, а что не отвечает стандартам демократии, и, следовательно, его нужно уничтожать бомбовыми ударами? Кто вообще дал право устанавливать демократию именно бомбовую – приходящую на "осчастливленные" земли из люков западных бомбардировщиков и истребителей?
- понимают ли американцы и их союзники израильтяне, что убийством Насраллы они еще больше сдвинули крышку с ящика Пандоры, из которого полезут, может, и не вполне оправданные, но понятные месть и стремление расплаты? И что убийство лидера движения совсем не означает разгром самого движения, а наоборот – на место убитого может прийти еще более жестокий и изощренный руководитель?
- доходит ли до США что мир меняется с монопорлярного, где господствовали дипломатия и правота силы при односторонней гегемонии США, на многополярный, предполагающий учет интересов всех – и сильных, которых стало больше (Россия, Китай, Индия, Бразилия), и слабых, ищущих и находящих и защиту, и союзников среди новых сильных?
- вообще, чисто по-философски в том числе, знают ли вершители судеб на Западе, что такое австралийский бумеранг, который однозначно прилетит и вернется к бросающему?
- позволитльно ли, разжигая, поддерживая и масштабируя конфликты, медленно, но неотвратимо подвоить всю планету к суициду всего человечества – к Третьей мировой войне, которая однозначно может быть ядерной и в которой, следовательно, не будет победителей?
И таких впросов великое множество.
Но есть и другая точка зрения, высказанная в заявлении МИД России: "Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг – на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию. Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. Это позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования".
Определенно высказался и глава МИД России Сергей Лавров, напомнив давнюю практику американцев в уничтожении свих оппонентов: "…Это очередное политическое убийство​​​. И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться. Помните, как Хиллари Клинтон, когда показывали в прямом эфире окровавленного Муаммара Каддафи, как она восхищалась и хохотала, глядя на экран. Или Мадлен Олбрайт, которая, комментируя процессы, начатые американской агрессией против Ирака, сказала: ну да, 400 тысяч погибло, но это стоило того, демократия стоила того".
Но мы все же, как говорится, вернемся к нашим баранам – к судьбе просроченного недопрезидента Украины Зеленского, который недавно посетил США, куда однозначно ездил за "ярлыком на княжение". То есть доказывал, что он еще дееспособный. То есть готовый продолжать войну Украины с Россией так, чтобы нанести последней "стратегическое поражение". Причем на поле боя. Ради этого Зеленский и просил продления свого пребывания у власти в Украине, еще больше оружия и разрешения лупить им по "матреирковой" России – вглубь от границы с Украиной.
Трудно ему было однозначно. Потому что, похоже, и он уже понимает, что Запад, конечно, не отказывается от идеи наказать и унизить Россию, но сейчас решает две другие главные проблемы, с этой задачей связанные.
Первая: как преодолеть неготовность Запада к длительной и победной войне с Россией. Не готовы ВПК стран Запада, которым нужна элементраня временная передышка, чтобы все запустить, технологически перевооружить, и в достаточном количестве прозвести новое оружие. И поэтому изменилось отношение к войне между Украиной и Россией: Запад теперь хочет перемирия, заморозки конфликта, мира-симулякра, чтобы остановить войну, предотвратить окончательный разгром Украины и сокрушитеельную победу России над нею. С одной явной целью - и на будущее сохранить хоть какой-то плацдарм и полигон для все той же антироссйской войны на остатках Украины.
Зеленский же прекрасно понимает, что только война – залог и условие его пребывания у руля Украины. Если он не способен вести войну и обеспечивать давление на Россию, то зачем он, скажите не милость, вообще нужен Западу, такой мерзкий, нахальный и бесполезно затратный проект?
Вторая: как Западу добиться согласия России на переговоры о дипломатическом замирении, если сам Зеленский сделал все, чтобы в Москве с ним не желали говорить, и Москва уже заявила, что клика Зеленского недоговороспосбна и говорить с ней не о чем и не с кем. Во всяком случае, президент России Владимир Путин уже однозначно заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского.
И вот в этом ключе, когда американцы разрешили израильтянам еще больше занизить планку допустимого в политике и уничтожить Насраллу вместе с сотнями ливанцеы, списанных в "сопутствующие потери" после неизбирательных ударов по жилым кварталам, очень интересен вопрос о жизни Зеленского. Точнее – о необходимости жизни Зеленского, который всем откровенно мешает. И в первую очередь – Западу.
Впрос становится круто: если можно так легко и безответственно грохнуть Насраллу и приблизить мир к Третьей мировой, если вспыхнет весь Ближний Восток, то что можно сделать с бывшим клоуном, который возомнил себя Наполеоном, но на самом деле превращается в то, во что досадно наступают, неосторожно гуляя по парку с собачками?
А Зеленский, повторяю, мешает, потому что цепляется за власть и не хочет уходить, узурпируя ее.
И вот сучайно или не случайно, но так совпало: убийство Насраллы случилось параллельно с предположением на Западе того, что сам Зеленский не прочь провести выборы в Украине и либо укрепить свою власть, либо мирно ее уступить новым победителям. Зеленского как бы подталкивают к такой мысли, облекают желаемое в будущие шаги Зеленского, сделанный им как бы добровольно.
Именно об этом и пишет британский журнал The Economist, утверждая, что Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти. То есть рассматривает возможность проведения выборов президента Украины в следующем году, И что самое главное – журнал уверяет, что:
а) Зеленский готов пойти на это, несмотря на достигнутые в прошлом году договоренности основных политических сил Украины о переносе выборов до окончания боевых действий;
б) Зеленского не пугает даже то, что согласно результатам опроса американского Национального демократического института международных отношений (его деятельность признана нежелательной на территории России), доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%. Об этом сейчас пишет The Economist, а ранее британская же газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского, ибо, по мнению жителей Украины, с которыми пообщались журналисты, он больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны;
в) вскинулись все, кто хотел бы на место Зеленского любой ценой. А такие, несмотря на тотальную зачитску политического поля от недовльных, в Украине все еще есть. "Политический процесс определенно начался", – заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая однозначно знает, как сладка власть, дающая доступ к корыту с ништячками. И она в Украине не одна такая.
Вот всем и следует сегодня думать, что имел в виду The Economist: выдавал желаемое Западу за действительное, посылал Зеленскому сигналы, чтобы тот не кочевряжился и уходил добровольно, без эксцессов, ибо противбункерные бомбы есть у многих, или же все же получил от самого Зеленского согласие на уход через выборы и под гарантии собственной безопасности?
Согласитесь, это хорошие вопросы. Все может быть и ко всему нужно быть готовым. Зеленскому тоже – планка стоимости жизни неугодного политика упала еще ниже…
О том, почему, не смотря на первоначальный отказ, кандидат в президенты США все жен встретился с Зеленским - в статье Евгении Кондаковой "Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским"
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденСергей ЛавровХезболлаThe EconomistВПКМнения
 
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12:35Конгресс США рассматривает санкции против российского гелия
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