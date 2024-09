https://ukraina.ru/20240929/1057757666.html

Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского

В том, как в США восприняли убийство Израилем лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы в Ливане, прозвучал очередной очень нехороший звоночек для просроченного главы Украины Владимира Зеленского.

Когда 80 американсикх же противобункерных бомб сделали свое дело и в пригороде Бейрута вогнали в землю помещения, в которых были оборудованы штабы и склады движения "Хезболла", вместе с людьми, там находившимися, президент США Джо Байден, который до этого производил впечатление человека, не вполне адекватного действительности, высказался очень определенно. Даже по-американски предельно ясно. "Это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана", — заявил он.В этой фразе прекрасно все, потому что там содержится суть того, что нужно знать об американских подходах к политике и политикам, касающихся отношений с США и их союзниками (тут конкретно – Израилем). Во-первых, если политика или политики не нравятся американцам, это плохо, а значит, с такими фактами, явлениями и людьми можно делать все, что угодно. Но лучше – убрать, ликвидировать, уничтожить вовсе. Как помеху и препятствие. Сразу и безапелляционно. Всеми доступными способами.Во-вторых, это, конечно же, высшей пробы фарисейство, ложь и подтасовки, которые переворачивают с головы на ноги, перевирают и меняют местами суть, мотивы, причины и следствия. А также – подменяют понятия и смыслы происходящего.Байден назвал убийство Насраллы справедливой платой за отнятые "Хезболлой" жизни американцев и израильтян, абсолютно игнорируя несколько групп самых простых, я бы даже сказал, банальных и примитивных, но очень важных вопросов:- что делают американцы на Ближнем Востоке, если они там гибнут тысячами? Одно дело, если они туристы, ставшие жертвами исламских фундаменталистов-террористов, и другое – если солдаты, непонятно что делающие в чужой земле вдали, в тысячах километров от родины. И вообще – где это американцы гибнут там тысячами?- кто первый начал эту войну в Ливане и кто на кого первым напал? Кто и чьи земли готовится оккупировать, в Израиле подготавливаясь к наземной операции именно в Ливане?- на каком основании и по какому принципу не просто оправдываются политический террор и убийства неугодных лидеров, но и вообще все политики на планете делятся на угодных и неугодных, достойных жизни или смерти, и по какому критерию?- кто и по какому праву присвоил себе право судей, вершащих судьбы и определяющих, что хорошо, а что нет, что демократично, а значит, должно жить, а что не отвечает стандартам демократии, и, следовательно, его нужно уничтожать бомбовыми ударами? Кто вообще дал право устанавливать демократию именно бомбовую – приходящую на "осчастливленные" земли из люков западных бомбардировщиков и истребителей?- понимают ли американцы и их союзники израильтяне, что убийством Насраллы они еще больше сдвинули крышку с ящика Пандоры, из которого полезут, может, и не вполне оправданные, но понятные месть и стремление расплаты? И что убийство лидера движения совсем не означает разгром самого движения, а наоборот – на место убитого может прийти еще более жестокий и изощренный руководитель?- доходит ли до США что мир меняется с монопорлярного, где господствовали дипломатия и правота силы при односторонней гегемонии США, на многополярный, предполагающий учет интересов всех – и сильных, которых стало больше (Россия, Китай, Индия, Бразилия), и слабых, ищущих и находящих и защиту, и союзников среди новых сильных?- вообще, чисто по-философски в том числе, знают ли вершители судеб на Западе, что такое австралийский бумеранг, который однозначно прилетит и вернется к бросающему?- позволитльно ли, разжигая, поддерживая и масштабируя конфликты, медленно, но неотвратимо подвоить всю планету к суициду всего человечества – к Третьей мировой войне, которая однозначно может быть ядерной и в которой, следовательно, не будет победителей?И таких впросов великое множество.Но есть и другая точка зрения, высказанная в заявлении МИД России: "Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг – на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию. Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. Это позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования".Определенно высказался и глава МИД России Сергей Лавров, напомнив давнюю практику американцев в уничтожении свих оппонентов: "…Это очередное политическое убийство​​​. И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться. Помните, как Хиллари Клинтон, когда показывали в прямом эфире окровавленного Муаммара Каддафи, как она восхищалась и хохотала, глядя на экран. Или Мадлен Олбрайт, которая, комментируя процессы, начатые американской агрессией против Ирака, сказала: ну да, 400 тысяч погибло, но это стоило того, демократия стоила того".Но мы все же, как говорится, вернемся к нашим баранам – к судьбе просроченного недопрезидента Украины Зеленского, который недавно посетил США, куда однозначно ездил за "ярлыком на княжение". То есть доказывал, что он еще дееспособный. То есть готовый продолжать войну Украины с Россией так, чтобы нанести последней "стратегическое поражение". Причем на поле боя. Ради этого Зеленский и просил продления свого пребывания у власти в Украине, еще больше оружия и разрешения лупить им по "матреирковой" России – вглубь от границы с Украиной.Трудно ему было однозначно. Потому что, похоже, и он уже понимает, что Запад, конечно, не отказывается от идеи наказать и унизить Россию, но сейчас решает две другие главные проблемы, с этой задачей связанные.Первая: как преодолеть неготовность Запада к длительной и победной войне с Россией. Не готовы ВПК стран Запада, которым нужна элементраня временная передышка, чтобы все запустить, технологически перевооружить, и в достаточном количестве прозвести новое оружие. И поэтому изменилось отношение к войне между Украиной и Россией: Запад теперь хочет перемирия, заморозки конфликта, мира-симулякра, чтобы остановить войну, предотвратить окончательный разгром Украины и сокрушитеельную победу России над нею. С одной явной целью - и на будущее сохранить хоть какой-то плацдарм и полигон для все той же антироссйской войны на остатках Украины.Зеленский же прекрасно понимает, что только война – залог и условие его пребывания у руля Украины. Если он не способен вести войну и обеспечивать давление на Россию, то зачем он, скажите не милость, вообще нужен Западу, такой мерзкий, нахальный и бесполезно затратный проект?Вторая: как Западу добиться согласия России на переговоры о дипломатическом замирении, если сам Зеленский сделал все, чтобы в Москве с ним не желали говорить, и Москва уже заявила, что клика Зеленского недоговороспосбна и говорить с ней не о чем и не с кем. Во всяком случае, президент России Владимир Путин уже однозначно заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского.И вот в этом ключе, когда американцы разрешили израильтянам еще больше занизить планку допустимого в политике и уничтожить Насраллу вместе с сотнями ливанцеы, списанных в "сопутствующие потери" после неизбирательных ударов по жилым кварталам, очень интересен вопрос о жизни Зеленского. Точнее – о необходимости жизни Зеленского, который всем откровенно мешает. И в первую очередь – Западу.Впрос становится круто: если можно так легко и безответственно грохнуть Насраллу и приблизить мир к Третьей мировой, если вспыхнет весь Ближний Восток, то что можно сделать с бывшим клоуном, который возомнил себя Наполеоном, но на самом деле превращается в то, во что досадно наступают, неосторожно гуляя по парку с собачками?А Зеленский, повторяю, мешает, потому что цепляется за власть и не хочет уходить, узурпируя ее.И вот сучайно или не случайно, но так совпало: убийство Насраллы случилось параллельно с предположением на Западе того, что сам Зеленский не прочь провести выборы в Украине и либо укрепить свою власть, либо мирно ее уступить новым победителям. Зеленского как бы подталкивают к такой мысли, облекают желаемое в будущие шаги Зеленского, сделанный им как бы добровольно.Именно об этом и пишет британский журнал The Economist, утверждая, что Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти. То есть рассматривает возможность проведения выборов президента Украины в следующем году, И что самое главное – журнал уверяет, что:а) Зеленский готов пойти на это, несмотря на достигнутые в прошлом году договоренности основных политических сил Украины о переносе выборов до окончания боевых действий;б) Зеленского не пугает даже то, что согласно результатам опроса американского Национального демократического института международных отношений (его деятельность признана нежелательной на территории России), доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%. Об этом сейчас пишет The Economist, а ранее британская же газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского, ибо, по мнению жителей Украины, с которыми пообщались журналисты, он больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны;в) вскинулись все, кто хотел бы на место Зеленского любой ценой. А такие, несмотря на тотальную зачитску политического поля от недовльных, в Украине все еще есть. "Политический процесс определенно начался", – заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая однозначно знает, как сладка власть, дающая доступ к корыту с ништячками. И она в Украине не одна такая.Вот всем и следует сегодня думать, что имел в виду The Economist: выдавал желаемое Западу за действительное, посылал Зеленскому сигналы, чтобы тот не кочевряжился и уходил добровольно, без эксцессов, ибо противбункерные бомбы есть у многих, или же все же получил от самого Зеленского согласие на уход через выборы и под гарантии собственной безопасности?Согласитесь, это хорошие вопросы. Все может быть и ко всему нужно быть готовым. Зеленскому тоже – планка стоимости жизни неугодного политика упала еще ниже…О том, почему, не смотря на первоначальный отказ, кандидат в президенты США все жен встретился с Зеленским - в статье Евгении Кондаковой "Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским"

