Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским - 28.09.2024 Украина.ру
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Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским
Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским - 28.09.2024 Украина.ру
Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским
Политики, между которыми в бытность президентами были напряжённые отношения, встретились впервые за пять лет
2024-09-28T06:27
2024-09-28T06:27
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
джо байден
камала харрис
переговоры
эксклюзив
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Владимир Зеленский явился в назначенное место в назначенное время - в 9:45 в башню Trump Tower в Нью-Йорке - к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, принявшему его просьбу о встрече.Движение в том районе частично перекрыли, установили автоматические барьеры для проезда машин вдоль улицы, прилегающей к башне, бетонные и металлические ограждения. Кортеж украинской делегации прибыл под усиленной охраной спецслужб.На открытой части встречи Трамп подтвердил своё намерение как можно скорее положить конец украинскому конфликту."Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как всё получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться уладить это и разобраться. Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - заявил он.Не совсем ясно, говорил ли Трамп о готовности работать с Россией и Украиной как конфликтующими сторонами или речь шла ещё и о демократах, поскольку употреблённое им слово "parties" переводится и как "партии", и как "стороны, соперники".Зеленский в свою очередь сказал, что у них общий взгляд на то, что война должна закончиться. Не обошлось без дежурных лозунгов - "Путин не может победить, а Украина должна победить", добавил Зеленский.Трамп, как сам неоднократно делился, собирается незамедлительно после выигрыша на выборах позвонить президентам обеих стран и в перспективе организовать переговоры между ними."У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с Владимиром Путиным", - заявил бывший американский лидер.Такое сравнение явно не понравилось Зеленскому, и он не удержался от комментария."Надеюсь, у нас с Вами отношения лучше", - сказал он.Сложно, конечно, представить такое, учитывая, всю историю отношений американского и украинского политиков и в частности процедуру импичмента Трампа из-за Украинагейта, что нанесло удар по его репутации и помешало переизбраться на второй срок в 2020 году."Как вы знаете, для танго нужны двое", продолжил Трамп, тем самым фактически процитировав слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр неоднократно произносил эту фразу, в том числе комментируя в декабре 2023 года на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ начало политического процесса по Украине, а также о снижении ядерных рисков в мире в апреле того же года.Встреча политиков продлилась около часа, затем они выступили на совместной пресс-конференции. Началась она со слов Зеленского о необходимости справедливого мира, тогда журналисты поинтересовались уже у Трампа, а какой же он, этот справедливый мир?"Мы оба хотим увидеть этот конец, и мы оба хотим увидеть честное соглашение. И это должно быть справедливо. И я думаю, что это произойдёт в нужное время. Президент хочет, чтобы это закончилось, и чтобы закончилось как можно быстрее. Он хочет, чтобы состоялась честная сделка. И я говорил, что, по моему мнению, если я выиграю, у нас будет очень справедливая и довольно быстрая сделка. Президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошее сочетание. Поэтому мы хотим иметь справедливую сделку для всех", - заявил Трамп.Как может выглядеть эта сделка, американский политик предпочёл не отвечать, поскольку ещё слишком рано об этом говорить. Зато Зеленский отмалчиваться не собирался и вновь повторил, что сделка "должна быть справедливой", дав понять, что это понятие неприменимо к России."Мы должны сделать всё, чтобы надавить на [Путина], чтобы он прекратил эту войну", – сказал украинский президент.И это говорит человек, который всего пару дней назад на заседании Совета Безопасности ООН на весь мир отказался от переговоров с Россией? Российский же лидер неоднократно приглашал Украину к диалогу, но та делала выбор в пользу силового сценария.Зеленский передал Трампу свой "план победы", который накануне презентовал в Белом доме действующему президенту США Джо Байдену и вице-президенту, она же кандидат в президенты от Демократической партии, Камале Харрис. И который, если верить источникам, администрацию не впечатлил. Чиновники продолжат изучать его и представят свои предложения Байдену, своё мнение он озвучит украинскому коллеге в середине октября на встрече группы Рамштайн в Германии.Отвечая на вопросы журналистов, Трамп не исключил новой встречи с Зеленским и даже поездку на Украину в ближайшем будущем. Но пообещать не значит гарантированно приехать.Прилетев в Штаты, чтобы решить проблемы своей страны, Зеленский, сам того не желая, оказался втянутым в избирательную гонку. Что на встрече с Трампом, что на встрече с Харрис он стоял рядом для картинки, пока те толкали свои предвыборные речи в массы, и чувствовал себя явно не комфортно, разговоры не крутились вокруг громких тезисов о поддержке Киева, ещё и про Россию пришлось слушать. А что делать, нужно же наводить мосты с обоими кандидатами в президенты, ведь шансы на победу у них по-прежнему равны.Зеленский сам на пресс-подходе, отвечая на вопрос, почему захотел встретиться с Трампом, сказал: "В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина. &lt;...&gt; Мы понимаем, что после ноября нам придётся принимать решение, и мы надеемся, что сила Соединённых Штатов будет очень велика. &lt;...&gt; Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами".Трамп и дальше продолжил раскручивать украинскую карту в рамках предвыборной агитации. В соцсети Truth Social он написал, что провёл с Зеленским отличную встречу, а дальше пошло: если выберете меня, конфликт быстро закончится, в противном случае - он перерастёт в третью мировую войну, а Харрис закончить её не сможет.В итоге непродолжительный контакт без каких-либо договорённостей и громких объявлений всё-таки имел положительный эффект для обоих политиков. Прежде всего, все только и обсуждают сам факт их встречи, отодвинув на второй план и положение ВСУ на фронте, и провал республиканца на дебатах, и всё остальное. К тому же, как предположил в интервью изданию Украина.ру американист Грег Вайнер, за счёт такого пиара Трамп готовится к следующему раунду дебатов с Камалой, а Зеленский - к президентским выборам в 2025 году.Читайте также интервью главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Куба-1962 возвращается. Владимир Васильев о том, как Зеленский обидел Трампа и пошатнул неядерный мир
https://ukraina.ru/20240926/1057698241.html
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Евгения Кондакова
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, камала харрис, переговоры, эксклюзив, президентские выборы
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден, Камала Харрис, переговоры, Эксклюзив, президентские выборы

Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским

06:27 28.09.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Политики, между которыми в бытность президентами были напряжённые отношения, встретились впервые за пять лет
Владимир Зеленский явился в назначенное место в назначенное время - в 9:45 в башню Trump Tower в Нью-Йорке - к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, принявшему его просьбу о встрече.
Движение в том районе частично перекрыли, установили автоматические барьеры для проезда машин вдоль улицы, прилегающей к башне, бетонные и металлические ограждения. Кортеж украинской делегации прибыл под усиленной охраной спецслужб.
На открытой части встречи Трамп подтвердил своё намерение как можно скорее положить конец украинскому конфликту.
"Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как всё получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться уладить это и разобраться. Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - заявил он.
Не совсем ясно, говорил ли Трамп о готовности работать с Россией и Украиной как конфликтующими сторонами или речь шла ещё и о демократах, поскольку употреблённое им слово "parties" переводится и как "партии", и как "стороны, соперники".
Зеленский в свою очередь сказал, что у них общий взгляд на то, что война должна закончиться. Не обошлось без дежурных лозунгов - "Путин не может победить, а Украина должна победить", добавил Зеленский.
Трамп, как сам неоднократно делился, собирается незамедлительно после выигрыша на выборах позвонить президентам обеих стран и в перспективе организовать переговоры между ними.
"У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с Владимиром Путиным", - заявил бывший американский лидер.
Такое сравнение явно не понравилось Зеленскому, и он не удержался от комментария.
"Надеюсь, у нас с Вами отношения лучше", - сказал он.
Сложно, конечно, представить такое, учитывая, всю историю отношений американского и украинского политиков и в частности процедуру импичмента Трампа из-за Украинагейта, что нанесло удар по его репутации и помешало переизбраться на второй срок в 2020 году.
"Как вы знаете, для танго нужны двое", продолжил Трамп, тем самым фактически процитировав слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр неоднократно произносил эту фразу, в том числе комментируя в декабре 2023 года на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ начало политического процесса по Украине, а также о снижении ядерных рисков в мире в апреле того же года.
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Встреча политиков продлилась около часа, затем они выступили на совместной пресс-конференции. Началась она со слов Зеленского о необходимости справедливого мира, тогда журналисты поинтересовались уже у Трампа, а какой же он, этот справедливый мир?
"Мы оба хотим увидеть этот конец, и мы оба хотим увидеть честное соглашение. И это должно быть справедливо. И я думаю, что это произойдёт в нужное время. Президент хочет, чтобы это закончилось, и чтобы закончилось как можно быстрее. Он хочет, чтобы состоялась честная сделка. И я говорил, что, по моему мнению, если я выиграю, у нас будет очень справедливая и довольно быстрая сделка. Президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошее сочетание. Поэтому мы хотим иметь справедливую сделку для всех", - заявил Трамп.
Как может выглядеть эта сделка, американский политик предпочёл не отвечать, поскольку ещё слишком рано об этом говорить. Зато Зеленский отмалчиваться не собирался и вновь повторил, что сделка "должна быть справедливой", дав понять, что это понятие неприменимо к России.
"Мы должны сделать всё, чтобы надавить на [Путина], чтобы он прекратил эту войну", – сказал украинский президент.
И это говорит человек, который всего пару дней назад на заседании Совета Безопасности ООН на весь мир отказался от переговоров с Россией? Российский же лидер неоднократно приглашал Украину к диалогу, но та делала выбор в пользу силового сценария.
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Зеленский передал Трампу свой "план победы", который накануне презентовал в Белом доме действующему президенту США Джо Байдену и вице-президенту, она же кандидат в президенты от Демократической партии, Камале Харрис. И который, если верить источникам, администрацию не впечатлил. Чиновники продолжат изучать его и представят свои предложения Байдену, своё мнение он озвучит украинскому коллеге в середине октября на встрече группы Рамштайн в Германии.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп не исключил новой встречи с Зеленским и даже поездку на Украину в ближайшем будущем. Но пообещать не значит гарантированно приехать.
Прилетев в Штаты, чтобы решить проблемы своей страны, Зеленский, сам того не желая, оказался втянутым в избирательную гонку. Что на встрече с Трампом, что на встрече с Харрис он стоял рядом для картинки, пока те толкали свои предвыборные речи в массы, и чувствовал себя явно не комфортно, разговоры не крутились вокруг громких тезисов о поддержке Киева, ещё и про Россию пришлось слушать. А что делать, нужно же наводить мосты с обоими кандидатами в президенты, ведь шансы на победу у них по-прежнему равны.
Зеленский сам на пресс-подходе, отвечая на вопрос, почему захотел встретиться с Трампом, сказал: "В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина. <...> Мы понимаем, что после ноября нам придётся принимать решение, и мы надеемся, что сила Соединённых Штатов будет очень велика. <...> Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами".
Трамп и дальше продолжил раскручивать украинскую карту в рамках предвыборной агитации. В соцсети Truth Social он написал, что провёл с Зеленским отличную встречу, а дальше пошло: если выберете меня, конфликт быстро закончится, в противном случае - он перерастёт в третью мировую войну, а Харрис закончить её не сможет.
В итоге непродолжительный контакт без каких-либо договорённостей и громких объявлений всё-таки имел положительный эффект для обоих политиков. Прежде всего, все только и обсуждают сам факт их встречи, отодвинув на второй план и положение ВСУ на фронте, и провал республиканца на дебатах, и всё остальное. К тому же, как предположил в интервью изданию Украина.ру американист Грег Вайнер, за счёт такого пиара Трамп готовится к следующему раунду дебатов с Камалой, а Зеленский - к президентским выборам в 2025 году.
Читайте также интервью главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Куба-1962 возвращается. Владимир Васильев о том, как Зеленский обидел Трампа и пошатнул неядерный мир
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДжо БайденКамала ХарриспереговорыЭксклюзивпрезидентские выборы
 
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