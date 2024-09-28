https://ukraina.ru/20240928/1057742473.html

Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским

Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским - 28.09.2024 Украина.ру

Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским

Политики, между которыми в бытность президентами были напряжённые отношения, встретились впервые за пять лет

2024-09-28T06:27

2024-09-28T06:27

2024-09-28T06:27

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джо байден

камала харрис

переговоры

эксклюзив

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Владимир Зеленский явился в назначенное место в назначенное время - в 9:45 в башню Trump Tower в Нью-Йорке - к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, принявшему его просьбу о встрече.Движение в том районе частично перекрыли, установили автоматические барьеры для проезда машин вдоль улицы, прилегающей к башне, бетонные и металлические ограждения. Кортеж украинской делегации прибыл под усиленной охраной спецслужб.На открытой части встречи Трамп подтвердил своё намерение как можно скорее положить конец украинскому конфликту."Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как всё получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться уладить это и разобраться. Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - заявил он.Не совсем ясно, говорил ли Трамп о готовности работать с Россией и Украиной как конфликтующими сторонами или речь шла ещё и о демократах, поскольку употреблённое им слово "parties" переводится и как "партии", и как "стороны, соперники".Зеленский в свою очередь сказал, что у них общий взгляд на то, что война должна закончиться. Не обошлось без дежурных лозунгов - "Путин не может победить, а Украина должна победить", добавил Зеленский.Трамп, как сам неоднократно делился, собирается незамедлительно после выигрыша на выборах позвонить президентам обеих стран и в перспективе организовать переговоры между ними."У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с Владимиром Путиным", - заявил бывший американский лидер.Такое сравнение явно не понравилось Зеленскому, и он не удержался от комментария."Надеюсь, у нас с Вами отношения лучше", - сказал он.Сложно, конечно, представить такое, учитывая, всю историю отношений американского и украинского политиков и в частности процедуру импичмента Трампа из-за Украинагейта, что нанесло удар по его репутации и помешало переизбраться на второй срок в 2020 году."Как вы знаете, для танго нужны двое", продолжил Трамп, тем самым фактически процитировав слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр неоднократно произносил эту фразу, в том числе комментируя в декабре 2023 года на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ начало политического процесса по Украине, а также о снижении ядерных рисков в мире в апреле того же года.Встреча политиков продлилась около часа, затем они выступили на совместной пресс-конференции. Началась она со слов Зеленского о необходимости справедливого мира, тогда журналисты поинтересовались уже у Трампа, а какой же он, этот справедливый мир?"Мы оба хотим увидеть этот конец, и мы оба хотим увидеть честное соглашение. И это должно быть справедливо. И я думаю, что это произойдёт в нужное время. Президент хочет, чтобы это закончилось, и чтобы закончилось как можно быстрее. Он хочет, чтобы состоялась честная сделка. И я говорил, что, по моему мнению, если я выиграю, у нас будет очень справедливая и довольно быстрая сделка. Президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошее сочетание. Поэтому мы хотим иметь справедливую сделку для всех", - заявил Трамп.Как может выглядеть эта сделка, американский политик предпочёл не отвечать, поскольку ещё слишком рано об этом говорить. Зато Зеленский отмалчиваться не собирался и вновь повторил, что сделка "должна быть справедливой", дав понять, что это понятие неприменимо к России."Мы должны сделать всё, чтобы надавить на [Путина], чтобы он прекратил эту войну", – сказал украинский президент.И это говорит человек, который всего пару дней назад на заседании Совета Безопасности ООН на весь мир отказался от переговоров с Россией? Российский же лидер неоднократно приглашал Украину к диалогу, но та делала выбор в пользу силового сценария.Зеленский передал Трампу свой "план победы", который накануне презентовал в Белом доме действующему президенту США Джо Байдену и вице-президенту, она же кандидат в президенты от Демократической партии, Камале Харрис. И который, если верить источникам, администрацию не впечатлил. Чиновники продолжат изучать его и представят свои предложения Байдену, своё мнение он озвучит украинскому коллеге в середине октября на встрече группы Рамштайн в Германии.Отвечая на вопросы журналистов, Трамп не исключил новой встречи с Зеленским и даже поездку на Украину в ближайшем будущем. Но пообещать не значит гарантированно приехать.Прилетев в Штаты, чтобы решить проблемы своей страны, Зеленский, сам того не желая, оказался втянутым в избирательную гонку. Что на встрече с Трампом, что на встрече с Харрис он стоял рядом для картинки, пока те толкали свои предвыборные речи в массы, и чувствовал себя явно не комфортно, разговоры не крутились вокруг громких тезисов о поддержке Киева, ещё и про Россию пришлось слушать. А что делать, нужно же наводить мосты с обоими кандидатами в президенты, ведь шансы на победу у них по-прежнему равны.Зеленский сам на пресс-подходе, отвечая на вопрос, почему захотел встретиться с Трампом, сказал: "В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина. <...> Мы понимаем, что после ноября нам придётся принимать решение, и мы надеемся, что сила Соединённых Штатов будет очень велика. <...> Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами".Трамп и дальше продолжил раскручивать украинскую карту в рамках предвыборной агитации. В соцсети Truth Social он написал, что провёл с Зеленским отличную встречу, а дальше пошло: если выберете меня, конфликт быстро закончится, в противном случае - он перерастёт в третью мировую войну, а Харрис закончить её не сможет.В итоге непродолжительный контакт без каких-либо договорённостей и громких объявлений всё-таки имел положительный эффект для обоих политиков. Прежде всего, все только и обсуждают сам факт их встречи, отодвинув на второй план и положение ВСУ на фронте, и провал республиканца на дебатах, и всё остальное. К тому же, как предположил в интервью изданию Украина.ру американист Грег Вайнер, за счёт такого пиара Трамп готовится к следующему раунду дебатов с Камалой, а Зеленский - к президентским выборам в 2025 году.Читайте также интервью главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Куба-1962 возвращается. Владимир Васильев о том, как Зеленский обидел Трампа и пошатнул неядерный мир

https://ukraina.ru/20240926/1057698241.html

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Евгения Кондакова

сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, камала харрис, переговоры, эксклюзив, президентские выборы