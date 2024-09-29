"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием" - Фененко - 29.09.2024 Украина.ру
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"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием" - Фененко
"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием" - Фененко - 29.09.2024 Украина.ру
"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием" - Фененко
Военно-политический блок НАТО навязывает России привыкание к нанесению ударов по ней без применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
2024-09-29T08:40
2024-09-29T08:40
новости
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финский залив
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ядерное оружие
ядерная война
ядерная угроза
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"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием, - уверен профессор. - Нам хотят устроить что-то типа Халхин-Гола или Зимней войны. Например, заблокировать Финский залив и заставить убрать "Искандеры" из Калининградской области".При таком развитии ситуации, по словам Фененко, возникает вопрос: если они нанесут удар по Калининградской области, но не ракетами, а средствами РЭБ, это будет означать ядерную войну?"То есть нам хотят создать серию пограничных ситуаций между миром и войной, - констатировал Фененко. - Это уже было во время Боснийской войны с 1992 по 1995 год. Никто уже точно не вспомнит, когда в нее вступило НАТО. То ли в 1992-м, когда они начали проводить эмбарго сербам, то ли в 1993 году, когда стали создавать бесполетные зоны. А, возможно, в 1994-м, когда стали точечно поражать сербские командные пункты, или в 1995-м, когда из зоны конфликта вывели миротворцев ООН".Профессор отметил также, что Запад давно разработал концепцию серой зоны "между войной и миром"."У нас в начале 2000-х многие говорили: "Разве возможно, чтобы это использовалось против России? Этого не может быть, потому что не может быть никогда". Как видите, возможно все", - резюмировал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руМнение эксперта об угрозе применения ядерного оружия в другом регионе: Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
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новости, россия, финский залив, калининградская область, владимир путин, нато, оон, ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза
Новости, Россия, Финский залив, Калининградская область, Владимир Путин, НАТО, ООН, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза

"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием" - Фененко

08:40 29.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Военно-политический блок НАТО навязывает России привыкание к нанесению ударов по ней без применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием, - уверен профессор. - Нам хотят устроить что-то типа Халхин-Гола или Зимней войны. Например, заблокировать Финский залив и заставить убрать "Искандеры" из Калининградской области".
При таком развитии ситуации, по словам Фененко, возникает вопрос: если они нанесут удар по Калининградской области, но не ракетами, а средствами РЭБ, это будет означать ядерную войну?
"То есть нам хотят создать серию пограничных ситуаций между миром и войной, - констатировал Фененко. - Это уже было во время Боснийской войны с 1992 по 1995 год. Никто уже точно не вспомнит, когда в нее вступило НАТО. То ли в 1992-м, когда они начали проводить эмбарго сербам, то ли в 1993 году, когда стали создавать бесполетные зоны. А, возможно, в 1994-м, когда стали точечно поражать сербские командные пункты, или в 1995-м, когда из зоны конфликта вывели миротворцев ООН".
Профессор отметил также, что Запад давно разработал концепцию серой зоны "между войной и миром".
"У нас в начале 2000-х многие говорили: "Разве возможно, чтобы это использовалось против России? Этого не может быть, потому что не может быть никогда". Как видите, возможно все", - резюмировал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.
Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру
Мнение эксперта об угрозе применения ядерного оружия в другом регионе: Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
 
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