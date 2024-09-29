"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием" - Фененко
Военно-политический блок НАТО навязывает России привыкание к нанесению ударов по ней без применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием, - уверен профессор. - Нам хотят устроить что-то типа Халхин-Гола или Зимней войны. Например, заблокировать Финский залив и заставить убрать "Искандеры" из Калининградской области".
При таком развитии ситуации, по словам Фененко, возникает вопрос: если они нанесут удар по Калининградской области, но не ракетами, а средствами РЭБ, это будет означать ядерную войну?
"То есть нам хотят создать серию пограничных ситуаций между миром и войной, - констатировал Фененко. - Это уже было во время Боснийской войны с 1992 по 1995 год. Никто уже точно не вспомнит, когда в нее вступило НАТО. То ли в 1992-м, когда они начали проводить эмбарго сербам, то ли в 1993 году, когда стали создавать бесполетные зоны. А, возможно, в 1994-м, когда стали точечно поражать сербские командные пункты, или в 1995-м, когда из зоны конфликта вывели миротворцев ООН".
Профессор отметил также, что Запад давно разработал концепцию серой зоны "между войной и миром".
"У нас в начале 2000-х многие говорили: "Разве возможно, чтобы это использовалось против России? Этого не может быть, потому что не может быть никогда". Как видите, возможно все", - резюмировал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.
Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру
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