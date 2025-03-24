Пока в США ждали, что Украина "возьмет под козырек", Британия перехватила управление Зеленским – эксперт - 24.03.2025 Украина.ру
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Пока в США ждали, что Украина "возьмет под козырек", Британия перехватила управление Зеленским – эксперт
Пока в США ждали, что Украина "возьмет под козырек", Британия перехватила управление Зеленским – эксперт - 24.03.2025 Украина.ру
Пока в США ждали, что Украина "возьмет под козырек", Британия перехватила управление Зеленским – эксперт
Известно, что Великобритания контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ. Британцев очень раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
2025-03-24T05:30
2025-03-24T05:30
новости
дипломатия
россия
украина
британия
дональд трамп
алексей кочетков
владимир зеленский
спецслужба
управление
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Ранее Минобороны РФ выпустило подробный пресс-релиз, в котором сообщается, что через несколько часов после решения Владимира Путина и Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим нанес удар по объекту в Краснодарском крае.По мнению политолога, Москва сознательно согласилась прекратить взаимное нанесение ударов по энергетике, понимая, что через пару часов все это возобновится. Потому что противник – это "альтернативная форма жизни, живущая в другой реальности", указал он.Просто надо было это продемонстрировать Трампу, который до сих пор "испытывает иллюзии", что "американцы на Украине чем-то и кем-то управляют", уточнил Кочетков."Он же думал, что достаточно сказать: "не надо", и на Украине это сразу возьмут под козырек. Этого не произошло, потому что Великобритания полностью перехватила управление не только самим Зеленским, но и исполнителями на местах", — подчеркнул эксперт.Даже если Зеленский не отдавал приказа ударить по нефтебазе, кто-то же его отдал. Известно, что Британия контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ, указал Кочетков.И Лондон сегодня является "главным локомотивом" продолжения конфликта с Россией. Британцев очень раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в авторской статье Владимира Скачко "Как из "не лоха" не стать "не котлетой по-киевски". Зеленского в войне против России бросают ва-банк" на сайте Украина.ру.
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новости, дипломатия, россия, украина, британия, дональд трамп, алексей кочетков, владимир зеленский, спецслужба, управление, энергетика, владимир путин, всу, великобритания
Новости, дипломатия, Россия, Украина, Британия, Дональд Трамп, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, спецслужба, управление, энергетика, Владимир Путин, ВСУ, Великобритания

Пока в США ждали, что Украина "возьмет под козырек", Британия перехватила управление Зеленским – эксперт

05:30 24.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза
В Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Известно, что Великобритания контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ. Британцев очень раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
Ранее Минобороны РФ выпустило подробный пресс-релиз, в котором сообщается, что через несколько часов после решения Владимира Путина и Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим нанес удар по объекту в Краснодарском крае.
По мнению политолога, Москва сознательно согласилась прекратить взаимное нанесение ударов по энергетике, понимая, что через пару часов все это возобновится. Потому что противник – это "альтернативная форма жизни, живущая в другой реальности", указал он.
Просто надо было это продемонстрировать Трампу, который до сих пор "испытывает иллюзии", что "американцы на Украине чем-то и кем-то управляют", уточнил Кочетков.
"Он же думал, что достаточно сказать: "не надо", и на Украине это сразу возьмут под козырек. Этого не произошло, потому что Великобритания полностью перехватила управление не только самим Зеленским, но и исполнителями на местах", — подчеркнул эксперт.
Даже если Зеленский не отдавал приказа ударить по нефтебазе, кто-то же его отдал. Известно, что Британия контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ, указал Кочетков.
И Лондон сегодня является "главным локомотивом" продолжения конфликта с Россией. Британцев очень раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в авторской статье Владимира Скачко "Как из "не лоха" не стать "не котлетой по-киевски". Зеленского в войне против России бросают ва-банк" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
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НовостидипломатияРоссияУкраинаБританияДональд ТрампАлексей КочетковВладимир ЗеленскийспецслужбауправлениеэнергетикаВладимир ПутинВСУВеликобритания
 
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