https://ukraina.ru/20250324/1061986259.html

Пока в США ждали, что Украина "возьмет под козырек", Британия перехватила управление Зеленским – эксперт

Пока в США ждали, что Украина "возьмет под козырек", Британия перехватила управление Зеленским – эксперт - 24.03.2025 Украина.ру

Пока в США ждали, что Украина "возьмет под козырек", Британия перехватила управление Зеленским – эксперт

Известно, что Великобритания контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ. Британцев очень раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков

2025-03-24T05:30

2025-03-24T05:30

2025-03-24T05:30

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Ранее Минобороны РФ выпустило подробный пресс-релиз, в котором сообщается, что через несколько часов после решения Владимира Путина и Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим нанес удар по объекту в Краснодарском крае.По мнению политолога, Москва сознательно согласилась прекратить взаимное нанесение ударов по энергетике, понимая, что через пару часов все это возобновится. Потому что противник – это "альтернативная форма жизни, живущая в другой реальности", указал он.Просто надо было это продемонстрировать Трампу, который до сих пор "испытывает иллюзии", что "американцы на Украине чем-то и кем-то управляют", уточнил Кочетков."Он же думал, что достаточно сказать: "не надо", и на Украине это сразу возьмут под козырек. Этого не произошло, потому что Великобритания полностью перехватила управление не только самим Зеленским, но и исполнителями на местах", — подчеркнул эксперт.Даже если Зеленский не отдавал приказа ударить по нефтебазе, кто-то же его отдал. Известно, что Британия контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ, указал Кочетков.И Лондон сегодня является "главным локомотивом" продолжения конфликта с Россией. Британцев очень раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в авторской статье Владимира Скачко "Как из "не лоха" не стать "не котлетой по-киевски". Зеленского в войне против России бросают ва-банк" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250321/1061960563.html

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новости, дипломатия, россия, украина, британия, дональд трамп, алексей кочетков, владимир зеленский, спецслужба, управление, энергетика, владимир путин, всу, великобритания