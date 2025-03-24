Пока в США ждали, что Украина "возьмет под козырек", Британия перехватила управление Зеленским – эксперт
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза
Известно, что Великобритания контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ. Британцев очень раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
Ранее Минобороны РФ выпустило подробный пресс-релиз, в котором сообщается, что через несколько часов после решения Владимира Путина и Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим нанес удар по объекту в Краснодарском крае.
По мнению политолога, Москва сознательно согласилась прекратить взаимное нанесение ударов по энергетике, понимая, что через пару часов все это возобновится. Потому что противник – это "альтернативная форма жизни, живущая в другой реальности", указал он.
Просто надо было это продемонстрировать Трампу, который до сих пор "испытывает иллюзии", что "американцы на Украине чем-то и кем-то управляют", уточнил Кочетков.
"Он же думал, что достаточно сказать: "не надо", и на Украине это сразу возьмут под козырек. Этого не произошло, потому что Великобритания полностью перехватила управление не только самим Зеленским, но и исполнителями на местах", — подчеркнул эксперт.
Даже если Зеленский не отдавал приказа ударить по нефтебазе, кто-то же его отдал. Известно, что Британия контролирует значительную часть украинских спецслужб и командования ВСУ, указал Кочетков.
И Лондон сегодня является "главным локомотивом" продолжения конфликта с Россией. Британцев очень раздражают мирные инициативы Трампа и попытки установить диалог с Москвой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в авторской статье Владимира Скачко "Как из "не лоха" не стать "не котлетой по-киевски". Зеленского в войне против России бросают ва-банк" на сайте Украина.ру.