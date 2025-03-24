Демонстрация доброй воли: эксперт объяснил, насколько для России выгодно "энергетическое перемирие"
Договоренность об энергетическом перемирии может быть как первым шагом к мирному урегулированию, так и демонстрацией добрых намерений России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
"Энергетическое перемирие", о котором договорились президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп — это больше политический вопрос, чем энергетический, считает эксперт, отмечая, что "не всегда предложения, которые выдвигаются, соответствует целям".
"Мы говорим, что мы за и даже сбиваем семь "Гераней", которые шли на цель, показывая свою добрую волю. Но договоренность носит предварительный характер, пока она не закреплена на бумаге или на ином носителе, к которому всегда можно отослать в случае нарушения или двойной трактовки", — подчеркнул Фролов.
Поскольку устойчивость российской энергосистемы и профицит производства всех энергоносителей несравнимо выше, чем на Украине, Россия может позволить себе такой жест доброй воли для демонстрации своей готовности к мирному урегулированию, указал собеседник Украина.ру.
"Это не снижает нашей энерговооруженности, не ставит под угрозу снабжения энергоносителями всех потребителей, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. А при этом сам по себе жест выглядит красиво", — отметил Фролов.
Такого рода договоренность может быть как первым шагом к мирному урегулированию, так и демонстрацией добрых намерений России, которые "не обязательно приведут к немедленному урегулированию", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.
Также на тему энергетики — в материале Дмитрия Ковалевича "Отдать американцам что-нибудь российское. Как в Запорожье планируют обмануть Трампа" на сайте Украина.ру.
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