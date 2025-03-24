Тяжелые бои в Гуево и Юнаковке: Алехин рассказал, как ВС РФ добивают последние части ВСУ под Суджей - 24.03.2025 Украина.ру
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Тяжелые бои в Гуево и Юнаковке: Алехин рассказал, как ВС РФ добивают последние части ВСУ под Суджей
Тяжелые бои в Гуево и Юнаковке: Алехин рассказал, как ВС РФ добивают последние части ВСУ под Суджей - 24.03.2025 Украина.ру
Тяжелые бои в Гуево и Юнаковке: Алехин рассказал, как ВС РФ добивают последние части ВСУ под Суджей
Основные бои на Курском направлении идут в районах Олешневского и Горнальского выступов, где украинские войска несут потери, но еще продолжают сопротивление. Ключевой узел обороны противника — таможенный пост МАПП "Суджа". Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-24T06:00
2025-03-24T06:00
новости
юнаковка
россия
суджа
геннадий алехин
вс рф
курск
курская область
наступление
освобождение
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В Курской области ВСУ продолжают попытки удержать оставшиеся позиции, создавая "эффект стабильности в медийном пространстве", сообщил эксперт. Основные бои идут в районах Олешневского и Горнальского выступов, где украинские войска несут потери, но еще продолжают сопротивление, указал он.Ключевой узел украинской обороны — таможенный пост МАПП "Суджа", где ВСУ теряют личный состав и технику под ударами FPV-дронов, артиллерии и танков, уточнил Алехин.Алехин отметил, что на Горнальском выступе особенности рельефа усложняют зачистку. Основные бои идут на южных окраинах Гуево, в районе бывшей усадьбы Петра Долгорукого, возле урочища Семёновское и Глубокое.Здесь ВСУ из 116-й и 129-й бригад территориальной обороны, пользуясь поддержкой из Сумской области, используя дороги в Мирополье, Великой Рыбице и Садках, оборудовали дзоты, которые уничтожаются российскими дронами и артиллерией, добавил он."Активизировался Запорожский участок фронта. Наши подразделения после взятия Стопового (Степного) продолжили продвигаться севернее в посадках, заняли позиции на господствующих высотах", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
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россия
суджа
курск
курская область
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Новости
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новости, юнаковка, россия, суджа, геннадий алехин, вс рф, курск, курская область, наступление, освобождение, всу, сумская область, сво, спецоперация, война, бои
Новости, Юнаковка, Россия, Суджа, Геннадий Алехин, ВС РФ, Курск, Курская область, наступление, освобождение, ВСУ, Сумская область, СВО, Спецоперация, война, бои

Тяжелые бои в Гуево и Юнаковке: Алехин рассказал, как ВС РФ добивают последние части ВСУ под Суджей

06:00 24.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр"
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Основные бои на Курском направлении идут в районах Олешневского и Горнальского выступов, где украинские войска несут потери, но еще продолжают сопротивление. Ключевой узел обороны противника — таможенный пост МАПП "Суджа". Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В Курской области ВСУ продолжают попытки удержать оставшиеся позиции, создавая "эффект стабильности в медийном пространстве", сообщил эксперт. Основные бои идут в районах Олешневского и Горнальского выступов, где украинские войска несут потери, но еще продолжают сопротивление, указал он.
Ключевой узел украинской обороны — таможенный пост МАПП "Суджа", где ВСУ теряют личный состав и технику под ударами FPV-дронов, артиллерии и танков, уточнил Алехин.

"Продолжаются столкновения в Басовке (Сумская область. — Ред.) вдоль реки Локня, где ВСУ пытаются удержаться. Второй рубеж обороны — район Юнаковки, который удерживают остатки 22, 36, 92 и 116-й бригад, тогда как основные силы отведены в Сумы", — подчеркнул автор.

Алехин отметил, что на Горнальском выступе особенности рельефа усложняют зачистку. Основные бои идут на южных окраинах Гуево, в районе бывшей усадьбы Петра Долгорукого, возле урочища Семёновское и Глубокое.
Здесь ВСУ из 116-й и 129-й бригад территориальной обороны, пользуясь поддержкой из Сумской области, используя дороги в Мирополье, Великой Рыбице и Садках, оборудовали дзоты, которые уничтожаются российскими дронами и артиллерией, добавил он.
"Активизировался Запорожский участок фронта. Наши подразделения после взятия Стопового (Степного) продолжили продвигаться севернее в посадках, заняли позиции на господствующих высотах", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
22 марта, 17:42
Российские военные поразили шесть украинских бригад в Курской областиРоссийские военные нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах четырех населенных пунктов Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
 
НовостиЮнаковкаРоссияСуджаГеннадий АлехинВС РФКурскКурская областьнаступлениеосвобождениеВСУСумская областьСВОСпецоперациявойнабои
 
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