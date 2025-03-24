https://ukraina.ru/20250324/1061986919.html

Тяжелые бои в Гуево и Юнаковке: Алехин рассказал, как ВС РФ добивают последние части ВСУ под Суджей

Тяжелые бои в Гуево и Юнаковке: Алехин рассказал, как ВС РФ добивают последние части ВСУ под Суджей - 24.03.2025 Украина.ру

Тяжелые бои в Гуево и Юнаковке: Алехин рассказал, как ВС РФ добивают последние части ВСУ под Суджей

Основные бои на Курском направлении идут в районах Олешневского и Горнальского выступов, где украинские войска несут потери, но еще продолжают сопротивление. Ключевой узел обороны противника — таможенный пост МАПП "Суджа". Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-24T06:00

2025-03-24T06:00

2025-03-24T06:00

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юнаковка

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суджа

геннадий алехин

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курская область

наступление

освобождение

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В Курской области ВСУ продолжают попытки удержать оставшиеся позиции, создавая "эффект стабильности в медийном пространстве", сообщил эксперт. Основные бои идут в районах Олешневского и Горнальского выступов, где украинские войска несут потери, но еще продолжают сопротивление, указал он.Ключевой узел украинской обороны — таможенный пост МАПП "Суджа", где ВСУ теряют личный состав и технику под ударами FPV-дронов, артиллерии и танков, уточнил Алехин.Алехин отметил, что на Горнальском выступе особенности рельефа усложняют зачистку. Основные бои идут на южных окраинах Гуево, в районе бывшей усадьбы Петра Долгорукого, возле урочища Семёновское и Глубокое.Здесь ВСУ из 116-й и 129-й бригад территориальной обороны, пользуясь поддержкой из Сумской области, используя дороги в Мирополье, Великой Рыбице и Садках, оборудовали дзоты, которые уничтожаются российскими дронами и артиллерией, добавил он."Активизировался Запорожский участок фронта. Наши подразделения после взятия Стопового (Степного) продолжили продвигаться севернее в посадках, заняли позиции на господствующих высотах", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250322/1061973013.html

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