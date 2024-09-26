Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок - 26.09.2024 Украина.ру
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Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок - 26.09.2024 Украина.ру
Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, о поддержке Израиля со... Украина.ру, 26.09.2024
2024-09-26T15:27
2024-09-26T15:27
израиль
сша
ближний восток
оон
хамас
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ливан
терроризм
ядерное оружие
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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, о поддержке Израиля со стороны США, о давлении международного сообщества и о вероятности ядерной угрозы с учётом неизбирательности методов войны Израиля с арабскими странами. 00:26 – Об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и о целях Израиля; 03:41 – о вероятности наземной операции; 6:11 – о подрыве пейджеров и о других терактах; 9:52 – о рычагах давления на Израиль; 15:40 – о влиянии выборов США на поддержку Израиля; 18:10 – о ядерном оружии у Израиля. ТГ-канал Артёма Кирпичёнка: https://t.me/artkirpich
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израиль, сша, ближний восток, оон, хамас, эксперты, видео, ливан, терроризм, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, арабский мир, видео
Израиль, США, Ближний Восток, ООН, ХАМАС, эксперты, Видео, Ливан, терроризм, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, Арабский мир

Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок

15:27 26.09.2024
 
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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, о поддержке Израиля со стороны США, о давлении международного сообщества и о вероятности ядерной угрозы с учётом неизбирательности методов войны Израиля с арабскими странами.
00:26 – Об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и о целях Израиля;
03:41 – о вероятности наземной операции;
6:11 – о подрыве пейджеров и о других терактах;
9:52 – о рычагах давления на Израиль;
15:40 – о влиянии выборов США на поддержку Израиля;
18:10 – о ядерном оружии у Израиля.
ТГ-канал Артёма Кирпичёнка: https://t.me/artkirpich
 
ИзраильСШАБлижний ВостокООНХАМАСэкспертыВидеоЛивантерроризмЯдерное оружиеядерная угрозаядерная безопасностьАрабский мир
 
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Заголовок открываемого материала
15:27Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
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