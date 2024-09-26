https://ukraina.ru/20240926/1057705887.html

Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок

Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок - 26.09.2024 Украина.ру

Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок

Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, о поддержке Израиля со... Украина.ру, 26.09.2024

2024-09-26T15:27

2024-09-26T15:27

2024-09-26T15:27

израиль

сша

ближний восток

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ливан

терроризм

ядерное оружие

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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, о поддержке Израиля со стороны США, о давлении международного сообщества и о вероятности ядерной угрозы с учётом неизбирательности методов войны Израиля с арабскими странами. 00:26 – Об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и о целях Израиля; 03:41 – о вероятности наземной операции; 6:11 – о подрыве пейджеров и о других терактах; 9:52 – о рычагах давления на Израиль; 15:40 – о влиянии выборов США на поддержку Израиля; 18:10 – о ядерном оружии у Израиля. ТГ-канал Артёма Кирпичёнка: https://t.me/artkirpich

израиль

сша

ближний восток

ливан

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израиль, сша, ближний восток, оон, хамас, эксперты, видео, ливан, терроризм, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, арабский мир, видео