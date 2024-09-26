https://ukraina.ru/20240926/1057705887.html
Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок - 26.09.2024 Украина.ру
Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, о поддержке Израиля со... Украина.ру, 26.09.2024
2024-09-26T15:27
2024-09-26T15:27
2024-09-26T15:27
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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, о поддержке Израиля со стороны США, о давлении международного сообщества и о вероятности ядерной угрозы с учётом неизбирательности методов войны Израиля с арабскими странами. 00:26 – Об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и о целях Израиля; 03:41 – о вероятности наземной операции; 6:11 – о подрыве пейджеров и о других терактах; 9:52 – о рычагах давления на Израиль; 15:40 – о влиянии выборов США на поддержку Израиля; 18:10 – о ядерном оружии у Израиля. ТГ-канал Артёма Кирпичёнка: https://t.me/artkirpich
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Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, о поддержке Израиля со стороны США, о давлении международного сообщества и о вероятности ядерной угрозы с учётом неизбирательности методов войны Израиля с арабскими странами.
00:26 – Об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и о целях Израиля;
03:41 – о вероятности наземной операции;
6:11 – о подрыве пейджеров и о других терактах;
9:52 – о рычагах давления на Израиль;
15:40 – о влиянии выборов США на поддержку Израиля;
18:10 – о ядерном оружии у Израиля.
ТГ-канал Артёма Кирпичёнка: https://t.me/artkirpich