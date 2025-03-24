https://ukraina.ru/20250324/1061986746.html

Как только Одесса станет частью России, для Лондона сразу же обесценится Украина — Кочетков

Как только Одесса станет частью России, для Лондона сразу же обесценится Украина — Кочетков - 24.03.2025 Украина.ру

Как только Одесса станет частью России, для Лондона сразу же обесценится Украина — Кочетков

Если администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры "немного угомонились" и чтобы в Европе установился прочный мир, они должны "максимально быстро" удалить Лондон из конфликта на Украине. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков

2025-03-24T05:45

2025-03-24T05:45

2025-03-24T05:45

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Для британцев контроль над черноморский побережьем, которое пока еще остается за Украиной, имеет очень большое значение, отметил эксперт. Но как только Одесса станет частью России и мы выйдем на границу Румынии, Украина для Великобритании просто обесценится, добавил политолог.Более того, если у России будет общая граница с Румынией, там на выборах начнут побеждать здоровые силы, это вернет Бухаресту суверенитет, указал собеседник издания.По его словам, изменение этой конфигурации будет означать для Британии, что "овчинка выделки не стоит". Слишком многих им придется столкнуть лбами ради какой-то логистики. Это не значит, что британцы окончательно отстанут от России, но на этом театре военных действий нас трогать не будут, указал политолог."И если Трамп примет решение вернуть Одессу России, он сделает важный шаг для достижения мира в регионе и обеспечит себе Нобелевскую премию мира за 2026 год", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России на сайте Украина.ру.О том, к чему привела Украину ее "борьба за независимость" — в материале Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250323/1061964617.html

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