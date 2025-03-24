Как только Одесса станет частью России, для Лондона сразу же обесценится Украина — Кочетков - 24.03.2025 Украина.ру
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Как только Одесса станет частью России, для Лондона сразу же обесценится Украина — Кочетков
Как только Одесса станет частью России, для Лондона сразу же обесценится Украина — Кочетков - 24.03.2025 Украина.ру
Как только Одесса станет частью России, для Лондона сразу же обесценится Украина — Кочетков
Если администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры "немного угомонились" и чтобы в Европе установился прочный мир, они должны "максимально быстро" удалить Лондон из конфликта на Украине. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
2025-03-24T05:45
2025-03-24T05:45
новости
украина
россия
одесса
дональд трамп
алексей кочетков
румыния
граница
логистика
британцы
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Для британцев контроль над черноморский побережьем, которое пока еще остается за Украиной, имеет очень большое значение, отметил эксперт. Но как только Одесса станет частью России и мы выйдем на границу Румынии, Украина для Великобритании просто обесценится, добавил политолог.Более того, если у России будет общая граница с Румынией, там на выборах начнут побеждать здоровые силы, это вернет Бухаресту суверенитет, указал собеседник издания.По его словам, изменение этой конфигурации будет означать для Британии, что "овчинка выделки не стоит". Слишком многих им придется столкнуть лбами ради какой-то логистики. Это не значит, что британцы окончательно отстанут от России, но на этом театре военных действий нас трогать не будут, указал политолог."И если Трамп примет решение вернуть Одессу России, он сделает важный шаг для достижения мира в регионе и обеспечит себе Нобелевскую премию мира за 2026 год", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России на сайте Украина.ру.О том, к чему привела Украину ее "борьба за независимость" — в материале Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, одесса, дональд трамп, алексей кочетков, румыния, граница, логистика, британцы, конфликт, сво, спецоперация, война
Новости, Украина, Россия, Одесса, Дональд Трамп, Алексей Кочетков, Румыния, граница, логистика, британцы, конфликт, СВО, Спецоперация, война

Как только Одесса станет частью России, для Лондона сразу же обесценится Украина — Кочетков

05:45 24.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры "немного угомонились" и чтобы в Европе установился прочный мир, они должны "максимально быстро" удалить Лондон из конфликта на Украине. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
Для британцев контроль над черноморский побережьем, которое пока еще остается за Украиной, имеет очень большое значение, отметил эксперт. Но как только Одесса станет частью России и мы выйдем на границу Румынии, Украина для Великобритании просто обесценится, добавил политолог.
Более того, если у России будет общая граница с Румынией, там на выборах начнут побеждать здоровые силы, это вернет Бухаресту суверенитет, указал собеседник издания.
"Потому что только проплаченные румынские политики верят, что Россия запланировала какой-то поход на Европу и что Украина – единственный их атлантический вал на пути орд с востока. А если мы выйдем к ним на границу, эти политики вынуждены будут замолчать", — подчеркнул Кочетков.
По его словам, изменение этой конфигурации будет означать для Британии, что "овчинка выделки не стоит". Слишком многих им придется столкнуть лбами ради какой-то логистики. Это не значит, что британцы окончательно отстанут от России, но на этом театре военных действий нас трогать не будут, указал политолог.
"И если Трамп примет решение вернуть Одессу России, он сделает важный шаг для достижения мира в регионе и обеспечит себе Нобелевскую премию мира за 2026 год", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России на сайте Украина.ру.
О том, к чему привела Украину ее "борьба за независимость" — в материале Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бавырин интервью
Вчера, 07:00
Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на УкраинеТы перестаешь платить, когда ты окончательно победил, а не когда ты начинаешь побеждать. А достижение победы, даже когда ситуация переломилась в твою сторону, может потребовать от тебя гораздо больше жертв, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
 
НовостиУкраинаРоссияОдессаДональд ТрампАлексей КочетковРумынияграницалогистикабританцыконфликтСВОСпецоперациявойна
 
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