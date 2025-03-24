https://ukraina.ru/20250324/1061964132.html

Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег

Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег - 24.03.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег

Украина продолжает атаки на российские города, в приоритете - нефтебазы и другие объекты топливно-энергетического сектора. Такие действия предпринимаются несмотря на поддержку на словах Владимиром Зеленским идеи об отказе от таких ударов

2025-03-24T06:15

2025-03-24T06:15

2025-03-24T06:15

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россия

сша

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ес

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Переговоры лидеров России и СШАГлавным событием недели для Украины и не только нее стал телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вечером 18 марта. Это были уже вторые переговоры лидеров двух стран за последние полтора месяца.Принцип "ничего об Украине без Украины" снова был публично подвергнут сомнению Вашингтоном, однако Киев не в той ситуации, чтобы возмущаться. Впрочем, Трамп Владимиру Зеленскому тоже позвонил, правда, на следующий день, чем еще раз подчеркнул порядок согласования всех важнейших решений, где Киев пока просто ставится в известность.Кремль и Белый дом высоко оценили итоги разговора, по итогам которого стороны опубликовали соответствующие сообщения для прессы. Главным результатом беседы стало общее понимание Москвы и Вашингтона необходимости первых шагов по деэскалации конфликта.Стороны высказались в пользу моратория на взаимные с украинцами удары по объектам энергетики сроком на 30 дней. Такое предложение сделал Трамп, Путин его поддержал и отдал соответствующую команду войскам.Как сообщило на следующий день Министерство обороны РФ, на момент поступления приказа верховного главнокомандующего в небе находились семь ударных БПЛА, нацеленных на энергетические объекты в Николаевской области Украины, российскими же силами они были оперативно сбиты.В ходе телефонного разговора Путин также проинформировал своего собеседника о готовящемся обмене военнопленными, который прошел на следующий день. Он был проведен по формуле 175 на 175. Помимо этого, украинской стороне Россия передала в качестве жеста доброй воли 22 тяжело раненных военнослужащих ВСУ.Украина продолжает обстрелыПредставители Украины начали комментировать разговор президентов РФ и США еще до того, как американская сторона уведомила Киев об итогах беседы. Так, Зеленский поддержал месячную паузу в ударах по энергетике, но обозначил при этом свои нюансы."Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", - заявил он.Готовность срывать любые договоренности правящий в Киеве режим продемонстрировал практически сразу же, обвинив РФ в ударах БПЛА по украинским городам в тот же день, хотя они и не были направлены на объекты энергетики.Более того, всю неделю ВСУ проводили атаки на российские города, где главными целями являлись нефтебазы и склады с топливом.В ночь на 19 марта беспилотниками была атакована нефтебаза рядом со станицей Кавказская Краснодарского края, сгорело два резервуара с нефтью."Речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе, выдвинутых президентом США", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Потерявший "всякую связь с реальностью террористический режим на Банковой" продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, подчеркнула она.На следующие сутки удары со стороны ВСУ продолжились. В ночь на 20 марта российской армией было сбито 132 украинских БПЛА. Несколько объектов были атакованы в Саратовской области: военный аэродром в Энгельсе и нефтебаза под Саратовом. Всего над регионом было сбито 54 беспилотника. В ту же ночь еще 40 дронов сбили над Воронежской областью, 22 – над Белгородской, 9 – над Ростовской, по 3 – над Курской и Крымом, один – над Липецкой областью.Та же картина наблюдалась и в последующем. Массированный налет дронов, в частности, был предпринят на Калачевский район Волгоградской области. Этим дело не ограничилось.В ночь на 21 марта стало известно о взрыве и сильном пожаре на газоизмерительной станции "Суджа" на границе Украины с Курской областью. Москва обвинила Киев в обстреле станции с целью сорвать переговорный процесс, Украина же ответила в известном стиле, что это Россия сама будто бы обстреляла "Суджу".Отдать АЭС под контроль американцевПродолжается эпопея с соглашением между Украиной и США по природным ресурсам, которое до сих пор пока так и не подписано. Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинские источники, Вашингтон хочет расширить сделку и включить в нее контроль над украинскими АЭС.Отмечается, что конкретных условий Соединенные Штаты пока не выдвигали, однако идея эта в американских политических кругах упорно циркулирует.Зеленский утверждает, что не обсуждал этот вопрос с Трампом, а лишь ответил ему, что он думает по поводу Запорожской АЭС, которая находится под контролем РФ."Все АЭС принадлежат народу Украины. Это государственные АЭС, это не частная собственность. Запорожская АЭС тоже. Если американцы хотят забрать ЗАЭС у россиян, инвестировать и модернизировать ее – мы можем об этом говорить, но вопрос собственности не обсуждали с Трампом", - отметил он.The New YorkTimes приводит мнение украинских экспертов, которые считают идею США неосуществимой, так как по закону страны все атомные станции не подлежат приватизации.Любопытную информацию у себя в соцсетях опубликовал близкий к Офису президента политолог Владимир Фесенко. По его словам, идею про АЭС американцам подкинул некий украинский депутат."Он решил предложить Трампу и Илону Маску идею совместного владения Запорожской АЭС, чтобы вернуть ее Украине, а затем использовать ее в американских и украинских интересах — либо для майнинга криптовалют, либо как мощный энергетический хаб для искусственного интеллекта. Похоже, идея все же дошла до Трампа", - написал Фесенко.Он отметил, что нынешний американский президент во всех таких предложениях ищет "свою долю", то есть перерабатывает их под себя и под нужды своей страны."Не предлагайте Трампу "пальчик", он откусит "под локоток"", - резюмировал политолог.Европа и миротворцыВ Европе продолжаются разброд и шатание в вопросе дальнейшей поддержки Украины. На прошедшей неделе пришли новости о том, что на саммите ЕС в Брюсселе так и не удалось договориться о выделении 5 млрд евро на закупку боеприпасов для украинской армии, сообщает Bloomberg."По словам европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров, на саммите ЕС в Брюсселе не удалось договориться о выделении 5 миллиардов евро на закупку боеприпасов для Украины в этом году, поскольку страны-члены, включая Францию и Италию, отказались взять на себя обязательства по конкретным финансовым объемам", - говорится в статье.Журналисты пишут, что лидеры Евросоюза все больше боятся того, что их не допускают к переговорам США с Россией, а также вероятности того, что они не смогут договориться о том, как помочь Украине обороняться.Параллельно с этим Зеленский, конечно же, хочет эти так и невыделенные 5 млрд "как можно скорее".Не клеится пока также и идея с европейскими миротворцами, которые могут зайти на территорию Украины. Ранее такое предложение неофициально делали Париж и Лондон, однако до сих пор нет даже примерного понимания, как это может быть осуществлено.Тем не менее, Украина утверждает, что не все так плохо и обсуждение этой темы продвигается.Спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что уже готов список стран, которые готовы послать своих военных в эту миротворческую миссию, начальники генштабов будто бы уже разрабатывают "конкретные количества, локации, модальности и различные другие моменты".Наиболее конкретно высказывается напрямую разве что Литва."Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать эту поддержку", - заявил на неделе президент страны Гитанас Науседа.Тем временем, более серьезные европейские игроки впереди паровоза бежать не спешат. Великобритания и Франция, которые еще совсем недавно громче всех ратовали за миротворцев, теперь если и не сдают назад, то корректируют свои изначальные инициативы.Французский президент Эммануэль Макрон, в частности, теперь предлагает подумать об отправке миротворцев, но под эгидой ООН (понимая, видимо, что для этого нужна санкция Совбеза ООН, а РФ этого не допустит), а британский премьер Кир Стармер стал смещать акцент с сухопутных миротворческих сил на обеспечение безопасности на море и в воздухе.Подробнее о ситуации с контролем над украинскими АЭС - в материале издания Украина.ру Киев слова Трампа об электростанциях понял как обещание вернуть ЗАЭС, но президент США имел в виду другое.

https://ukraina.ru/20250321/1061939979.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, ес