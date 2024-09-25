"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСредний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс»
Как только Финляндия вошла в НАТО в 2022 году, примерно раз в полгода в Эстонии раздаются соображения о том, что эти страны могут перекрыть Финский залив для России и заблокировать Калининградскую область с моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
Военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше сосредоточено на конкретных планах того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило.
Заявления про блокаду Финского залива это зондаж общественного мнения на Западе, как там отнесутся к эскалации такого уровня в отношениях с Россией, для которой это законное основание для войны с блоком НАТО, сообщил аналитик.
Это также и зондаж общественного мнения и политических кругов в России, как они будут реагировать на подобные провокации, отметил эксперт.
"Пока эти провокации чисто риторические, но от этого их исследовательская ценность для аналитиков НАТО меньше не становится. Сейчас острота реакции официальных лиц России на заявления по поводу Финского залива стала меньше", — подчеркнул Носович.
По его мнению, как только Финляндия вошла в НАТО в 2022 году, примерно раз в полгода в Эстонии раздаются соображения о том, что эти страны могут перекрыть Финский залив для России и заблокировать Калининградскую область с моря.
Полный текст интервью Александра Носовича: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад на сайте Украина.ру
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