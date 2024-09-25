"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива - 25.09.2024 Украина.ру
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"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива
"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива - 25.09.2024 Украина.ру
"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива
Как только Финляндия вошла в НАТО в 2022 году, примерно раз в полгода в Эстонии раздаются соображения о том, что эти страны могут перекрыть Финский залив для России и заблокировать Калининградскую область с моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
2024-09-25T05:00
2024-09-25T05:00
новости
финский залив
россия
эстония
александр носович
нато
блокада
калининград
литва
латвия
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Военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше сосредоточено на конкретных планах того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило.Заявления про блокаду Финского залива это зондаж общественного мнения на Западе, как там отнесутся к эскалации такого уровня в отношениях с Россией, для которой это законное основание для войны с блоком НАТО, сообщил аналитик.Это также и зондаж общественного мнения и политических кругов в России, как они будут реагировать на подобные провокации, отметил эксперт.По его мнению, как только Финляндия вошла в НАТО в 2022 году, примерно раз в полгода в Эстонии раздаются соображения о том, что эти страны могут перекрыть Финский залив для России и заблокировать Калининградскую область с моря."Такие заявления раздавались в Литве и Латвии. Пока это только слова", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Носовича: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад на сайте Украина.руО мрачных последствиях ожидаемого с 2025 года прекращения транзита российского газа в Европу — в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240923/1057630433.html
финский залив
россия
эстония
калининград
литва
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, финский залив, россия, эстония, александр носович, нато, блокада, калининград, литва, латвия, финляндия
Новости, Финский залив, Россия, Эстония, Александр Носович, НАТО, блокада, Калининград, Литва, Латвия, Финляндия

"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива

05:00 25.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСредний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс»
Средний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Как только Финляндия вошла в НАТО в 2022 году, примерно раз в полгода в Эстонии раздаются соображения о том, что эти страны могут перекрыть Финский залив для России и заблокировать Калининградскую область с моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
Военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше сосредоточено на конкретных планах того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило.
Заявления про блокаду Финского залива это зондаж общественного мнения на Западе, как там отнесутся к эскалации такого уровня в отношениях с Россией, для которой это законное основание для войны с блоком НАТО, сообщил аналитик.
Это также и зондаж общественного мнения и политических кругов в России, как они будут реагировать на подобные провокации, отметил эксперт.

"Пока эти провокации чисто риторические, но от этого их исследовательская ценность для аналитиков НАТО меньше не становится. Сейчас острота реакции официальных лиц России на заявления по поводу Финского залива стала меньше", — подчеркнул Носович.

По его мнению, как только Финляндия вошла в НАТО в 2022 году, примерно раз в полгода в Эстонии раздаются соображения о том, что эти страны могут перекрыть Финский залив для России и заблокировать Калининградскую область с моря.
"Такие заявления раздавались в Литве и Латвии. Пока это только слова", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Носовича: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад на сайте Украина.ру
О мрачных последствиях ожидаемого с 2025 года прекращения транзита российского газа в Европу — в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии" на сайте Украина.ру
Сикорский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
23 сентября, 17:07
Мирный план СикорскогоЕсли хочешь узнать планы США – спроси Польшу.
 
НовостиФинский заливРоссияЭстонияАлександр НосовичНАТОблокадаКалининградЛитваЛатвияФинляндия
 
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05:00"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива
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