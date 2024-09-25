https://ukraina.ru/20240925/1057665294.html

"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива

"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива - 25.09.2024 Украина.ру

"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива

Как только Финляндия вошла в НАТО в 2022 году, примерно раз в полгода в Эстонии раздаются соображения о том, что эти страны могут перекрыть Финский залив для России и заблокировать Калининградскую область с моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

2024-09-25T05:00

2024-09-25T05:00

2024-09-25T05:00

новости

финский залив

россия

эстония

александр носович

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блокада

калининград

литва

латвия

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Военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше сосредоточено на конкретных планах того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило.Заявления про блокаду Финского залива это зондаж общественного мнения на Западе, как там отнесутся к эскалации такого уровня в отношениях с Россией, для которой это законное основание для войны с блоком НАТО, сообщил аналитик.Это также и зондаж общественного мнения и политических кругов в России, как они будут реагировать на подобные провокации, отметил эксперт.По его мнению, как только Финляндия вошла в НАТО в 2022 году, примерно раз в полгода в Эстонии раздаются соображения о том, что эти страны могут перекрыть Финский залив для России и заблокировать Калининградскую область с моря."Такие заявления раздавались в Литве и Латвии. Пока это только слова", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Носовича: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад на сайте Украина.руО мрачных последствиях ожидаемого с 2025 года прекращения транзита российского газа в Европу — в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240923/1057630433.html

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новости, финский залив, россия, эстония, александр носович, нато, блокада, калининград, литва, латвия, финляндия