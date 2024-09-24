https://ukraina.ru/20240924/1057634857.html

Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад

Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад - 24.09.2024 Украина.ру

Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад

Заявления про блокаду Финского залива это зондаж общественного мнения. В том числе и на Западе, как там отнесутся к эскалации такого уровня в отношениях с Россией, для которой это законное основание для войны с блоком НАТО.

2024-09-24T06:25

2024-09-24T06:25

2024-09-24T06:25

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.Военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше сосредоточено на конкретных планах того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило.- Александр насколько серьезно следует относиться к его словам исходя из сложившейся на сегодняшний день политической обстановки?- Серьезно следует относиться к тем, кто может давать им задания. Заявления про блокаду Финского залива это зондаж общественного мнения. В том числе и на Западе, как там отнесутся к эскалации такого уровня в отношениях с Россией, для которой это законное основание для войны с блоком НАТО. И общественного мнения в России и мнения политических кругов в России, как они будут реагировать на подобные провокации.Пока эти провокации чисто риторические, но от этого их исследовательская ценность для аналитиков НАТО меньше не становится. Сейчас острота реакции официальных лиц России на заявления по поводу Финского залива стала меньше.Как только Финляндия вошла в НАТО в 2022 году, примерно раз в полгода в Эстонии раздаются соображения о том, что эти страны могут перекрыть Финский залив для России и заблокировать Калининградскую область с моря. Такие заявления раздавались в Литве и Латвии. Пока это только слова.И поскольку реальных действий за этим не следует внимания к ним становится меньше. Другой вопрос, что будет делать Россия, если начнутся практические действия по блокаде Финского залива.А это вполне может быть следующим этапом. Потому что тот же глава эстонского Генштаба на днях заявил о том, что из штаб-квартиры НАТО Эстонии дано задание пересмотреть свою военную доктрину и рассматривать возможность стратегических ударов по России. И после размещения в Эстонии натовской базы это может стать реальностью.Размещение на территории Эстонии ракет средней и малой дальности - это ситуация, аналогичная Карибскому кризису. Будем смотреть, какой будет реакция России.- Исходя из слов начальника генштаба можно сделать вывод, что Эстония получила карт-бланш на антироссийские действия.- Прибалтийские политики сами дали себе карт-бланш на самую отмороженную риторику в адрес России. Это их специализация в международной политике. Западными союзниками это одобрили и поддержали то, что Прибалтика занимает нишу мелкого антироссийского провокатора.Опять-таки никаких практических действий со стороны Прибалтики мы не видим, они могут последовать только после размещения там западных представительств. Сами прибалтийские политики могут только чесать языком, остро реагировать на них не вижу смысла, слишком много чести.- Сейчас проходит визит Зеленского в США, где он собирается представить свой план победы. Отдельным пунктом там идет разрешение ударов дальнобойным оружием по территории России. Являются ли агрессивные выпады Эстонии и возможное разрешение, которое Зеленский получит в Вашингтоне, частью единого плана?- Судя по просочившейся информации этот план предполагает завершение войны путем ее эскалации. Что касается координации этих действий с эстонцами и другими прибалтами, то для элит этих стран это слишком многоходово и сложно.В обоих случаях речь идет о риторике и привлечении к себе внимания через прессу. Те и другие мастера в этом и им нет смысла координировать действия между собой.- Будет ли дано разрешение на удары ракетами по России?- Думаю, да. Это продолжение сериала, который длится уже два с половиной года. Он разворачивается по одному и тому же принципу: Украина заявляет о своих претензиях на то или иное вооружение, Запад решительно отказывается, Украина настаивает, и спустя время Запад соглашается и дает ей эти вооружения.А тут если это оружие и будет использовано, то не Украиной, потому что она этими ракетами распоряжаться не в состоянии. Эти ракеты могут направляться только иностранными операторами. Поэтому постановка вопроса, как она была сформулирована Западом и Украиной, манипулятивна.- Генсек НАТО Столтенберг уверен, что никакой реакции со стороны России на пересечение этих красных линий не последует. Каким будет наш ответ?- Гадать не буду. Во всяком случае он будет ассиметричным. Возможности у России для этого есть. Многократно было сказано, что купировать эти угрозы можно только через ответ непосредственно Западу.Президент России уже расставил все точки над i, когда сказал, что если это разрешение будет дано, то это отношения России и Запада, потому что это западные наводчики будут бить западными ракетами, прикрываясь украинским флагом. Это будет уже не российско-украинский конфликт, это нечто большее.- Как следует понимать риторику президента Молдавии Майи Санду о том, что Кишинев может вступить в ЕС без Приднестровья?- Санду надо переизбраться на второй срок, а когда ее антирейтинг 60%, сделать это очень проблематично. Если жульнические приемы политтехнологов в штабах Санду не помогут выиграть выборы во втором туре, то во втором она эти выборы проиграет.Поэтому используются манипулятивные приемы, которые должны оживить мотивацию людей, которые голосовали за нее четыре года назад.Фантазий избирательного штаба действующего президента Молдовы хватает только на идею евроинтеграции. В центре ее избирательной кампании будет референдум о евроинтеграции, который она административными методами протолкнула в один день с первым туром президентских выборов.Никакой юридической силы, обязывающей европейцев к чему-то, реферндум не имеет. И политтехнологи навязывают народу мысль, что вступление в ЕС равно голосованию за Санду. Но за четыре года ее президентства Европа ближе к Молдове не стала, а европейская идея в республике популярна.И Санду надеется за счет красивой европейской сказки протащить саму себя на второй срок. Встает вопрос, как Молдова собирается вступать в ЕС с неурегулированным территориальным конфликтом. Поэтому Санду говорит, ничего страшного, идите голосуйте, вступим и без Приднестровья, хотя юридически это невозможно.О современной польской политике - в статье Ростислава Ищенко Мирный план Сикорского

https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html

https://ukraina.ru/20240923/1057618198.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, эстония, запад, александр носович, владимир зеленский, нато, ес, украина.ру