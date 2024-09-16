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Главное за ночь 16 сентября

Главное за ночь 16 сентября - 16.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 16 сентября

На Харьковском направлении продолжаются бои в населенном пункте Волчанск. За сутки ВС России сорвали шесть попыток переброски резервов на правый берег р... Украина.ру, 16.09.2024

2024-09-16T08:05

2024-09-16T08:05

2024-09-16T08:05

новости

россия

волчанск

киевская область

джо байден

дональд трамп

вооруженные силы украины

мчс

пожар

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На Харьковском направлении продолжаются бои в населенном пункте Волчанск. За сутки ВС России сорвали шесть попыток переброски резервов на правый берег р. Волчья. Отражена одна контратака ВСУ в районе многоэтажных домов, докладывает ТГ-канал "Два майора".На Липцовском направлении бойцами группировки "Север" отражена атака ВСУ в районе н.п. Глубокое. Сорвано две попытки выдвижения из н.п. Липцы.На Купянском направлении расширена зона контроля у Синьковки, а также на юго-запад от Песчаного. Идут бои у Табаевки.Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на ж/д, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.Байден заявил, что поручил властям США задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты Трампа на высшем уровне.Пожар на рынке в ростовском городе Аксай, где было повреждено 25 павильонов, полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России.

россия

волчанск

киевская область

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новости, россия, волчанск, киевская область, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, мчс, пожар