Главное за ночь 16 сентября - 16.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240916/1057468919.html
Главное за ночь 16 сентября
Главное за ночь 16 сентября - 16.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 16 сентября
На Харьковском направлении продолжаются бои в населенном пункте Волчанск. За сутки ВС России сорвали шесть попыток переброски резервов на правый берег р... Украина.ру, 16.09.2024
2024-09-16T08:05
2024-09-16T08:05
новости
россия
волчанск
киевская область
джо байден
дональд трамп
вооруженные силы украины
мчс
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057202545_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_103ece7a87594fdfbbb843bd4580020b.jpg.webp
На Харьковском направлении продолжаются бои в населенном пункте Волчанск. За сутки ВС России сорвали шесть попыток переброски резервов на правый берег р. Волчья. Отражена одна контратака ВСУ в районе многоэтажных домов, докладывает ТГ-канал "Два майора".На Липцовском направлении бойцами группировки "Север" отражена атака ВСУ в районе н.п. Глубокое. Сорвано две попытки выдвижения из н.п. Липцы.На Купянском направлении расширена зона контроля у Синьковки, а также на юго-запад от Песчаного. Идут бои у Табаевки.Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на ж/д, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.Байден заявил, что поручил властям США задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты Трампа на высшем уровне.Пожар на рынке в ростовском городе Аксай, где было повреждено 25 павильонов, полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России.
россия
волчанск
киевская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057202545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff5ea4e26bfac8ad42cd48858f879c33.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волчанск, киевская область, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, мчс, пожар
Новости, Россия, Волчанск, Киевская область, Джо Байден, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, МЧС, пожар

Главное за ночь 16 сентября

08:05 16.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
На Харьковском направлении продолжаются бои в населенном пункте Волчанск. За сутки ВС России сорвали шесть попыток переброски резервов на правый берег р. Волчья. Отражена одна контратака ВСУ в районе многоэтажных домов, докладывает ТГ-канал "Два майора".
На Липцовском направлении бойцами группировки "Север" отражена атака ВСУ в районе н.п. Глубокое. Сорвано две попытки выдвижения из н.п. Липцы.
На Купянском направлении расширена зона контроля у Синьковки, а также на юго-запад от Песчаного. Идут бои у Табаевки.
Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на ж/д, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
Байден заявил, что поручил властям США задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты Трампа на высшем уровне.
Пожар на рынке в ростовском городе Аксай, где было повреждено 25 павильонов, полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России.
 
НовостиРоссияВолчанскКиевская областьДжо БайденДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМЧСпожар
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:02Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
11:00Белгород в огне, украинофил едва не убил Трампа, Украина вербует террористов. Главное на утро 16 сентября
10:59Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms
10:32Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками"
10:30Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа
10:17СВР выяснила, зачем Киеву нужна новая кровавая провокация в стиле "Охматдет"
10:11Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИ
10:04Киев под кураторством США готовит новую кровавую провокацию, заявили в СВР
10:01СКР рассмотрит доклад о расследовании исчезновения малолетней жительницы Курской области
09:59Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова
09:32Жизнь Трампа в опасности до победы на выборах — Орбан
09:00Гладков рассказал о пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода
08:31Украина не может вооружить даже треть запланированных бригад - Зеленский
08:05Главное за ночь 16 сентября
07:53Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ
07:33Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы
07:16Задержанный по делу о новом покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку "Азова"* - конгрессмен
07:09Два боксера для одной Украины. Усик и Кличко - новые лидеры страны
06:30У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области
06:21Американцы не хотели, чтобы мир это видел. Опубликованы снимки резни в иракской Хадите
Лента новостейМолния