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Главное за ночь 16 сентября
Главное за ночь 16 сентября - 16.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 16 сентября
На Харьковском направлении продолжаются бои в населенном пункте Волчанск. За сутки ВС России сорвали шесть попыток переброски резервов на правый берег р... Украина.ру, 16.09.2024
2024-09-16T08:05
2024-09-16T08:05
2024-09-16T08:05
новости
россия
волчанск
киевская область
джо байден
дональд трамп
вооруженные силы украины
мчс
пожар
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На Харьковском направлении продолжаются бои в населенном пункте Волчанск. За сутки ВС России сорвали шесть попыток переброски резервов на правый берег р. Волчья. Отражена одна контратака ВСУ в районе многоэтажных домов, докладывает ТГ-канал "Два майора".На Липцовском направлении бойцами группировки "Север" отражена атака ВСУ в районе н.п. Глубокое. Сорвано две попытки выдвижения из н.п. Липцы.На Купянском направлении расширена зона контроля у Синьковки, а также на юго-запад от Песчаного. Идут бои у Табаевки.Удары нанесены по Киевской области и пригороду, поражены склады на ж/д, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.Байден заявил, что поручил властям США задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты Трампа на высшем уровне.Пожар на рынке в ростовском городе Аксай, где было повреждено 25 павильонов, полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, волчанск, киевская область, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, мчс, пожар
Новости, Россия, Волчанск, Киевская область, Джо Байден, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, МЧС, пожар
На Харьковском направлении продолжаются бои в населенном пункте Волчанск. За сутки ВС России сорвали шесть попыток переброски резервов на правый берег р. Волчья. Отражена одна контратака ВСУ в районе многоэтажных домов, докладывает ТГ-канал "Два майора".
На Липцовском направлении бойцами группировки "Север" отражена атака ВСУ в районе н.п. Глубокое. Сорвано две попытки выдвижения из н.п. Липцы.
На Купянском направлении расширена зона контроля у Синьковки, а также на юго-запад от Песчаного. Идут бои у Табаевки.
Удары нанесены по Киевской области
и пригороду, поражены склады на ж/д, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
Байден
заявил, что поручил властям США
задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты Трампа
на высшем уровне.
Пожар на рынке в ростовском городе Аксай, где было повреждено 25 павильонов, полностью ликвидирован, сообщили в МЧС
России.