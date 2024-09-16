https://ukraina.ru/20240916/1057487138.html

След "Азова"* в покушении на Трампа, эвакуация на Курщине, обстрелы. Итоги 16 сентября

След "Азова"* в покушении на Трампа, эвакуация на Курщине, обстрелы. Итоги 16 сентября - 16.09.2024 Украина.ру

След "Азова"* в покушении на Трампа, эвакуация на Курщине, обстрелы. Итоги 16 сентября

Подробности в деле покушения на Трампа; обстрелы в Белгородской области и в Донбассе; эвакуация курского приграничья

2024-09-16T18:00

2024-09-16T18:00

2024-09-16T18:00

эксклюзив

россия

флорида

сша

дональд трамп

"азов"

курская область

лнр

обстрелы

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Стрельба во ФлоридеВопреки утренним публикациям The New York Post о том, что стрельба у гольф-клуба Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич во Флориде не имела отношения к находившемуся там кандидату в президенты США Дональду Трампу, уже к полудню по московскому времени были известны детали покушения, а стрелок задержан.ФБР квалифицирует произошедшее как "предположительно, попытка убийства бывшего президента". В полиции пояснили, что злоумышленник находился в кустах недалеко от границы поля для гольфа, примерно в 500 метрах от Трампа. Сам он не пострадал.Имя жителя Гавайских островов Райана Уэсли было также опубликовано в СМИ со ссылками на источники в правоохранительных органах.Уэсли оказался не только "сторонником Тайваня и Украины", как сам он себя называл в соцсетях (аккаунт его в Facebook** был удален платформой после задержания), но и горячо поддерживал националистический батальон "Азов"*В апреле 2022 года он приезжал в Киев, в интервью Newsweek ранее рассказывал, что связан с Членом Палаты представителей США от Иллинойса, республиканцем Адамом Кинзингером, и сам занимался вербовкой иностранных наемников для службы в "Азове"*, в частности – афганцев.В мае 2022 года он, вероятно, снова побывал на Украине. Во всяком случае, снялся в пропагандистском видео в поддержку батальона (тогда шли бои за Мариуполь и завод "Азовсталь").По информации BBC, Уэсли может предстать перед судом уже в ближайшие часы. Губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис, заявил, что люди заслуживают узнать правду о том, как потенциальному убийце удалось подобраться так близко к кандидату в президенты в его гольф-клубе.Отреагировал и действующий президент США Джо Байден: он заявил, что Секретной службе "нужна дополнительная помощь", а кандидатам – дополнительные меры безопасности.Тем временем в англоязычных СМИ, скорее в шутку, обсуждают связь между покушением и интернет-перепалкой между Трампом и певицей Тейлор Свифт. После дебатов на прошлой неделе, певица написала, что будет голосовать за Камалу Харрис и высказалась в ее поддержку, после чего Трамп написал: "Я ненавижу Тейлор Свифт!!!".КурщинаГубернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале о расширении зоны эвакуации в регионе."На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной.Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот". Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей", – написал он.В Курске и области почти весь день звучит сигнал воздушной тревоги.В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника в небе над регионом, а в Росгвардии рассказали о ликвидации диверсионной группы, которая пыталась прорваться из леса в один из населенных пунктов области.В МИД Украины было опубликовано главы министерства Андрея Сибиги обращение к Международному Красному Кресту и ООН об отправке представителей в захваченную часть Курской области для раздачи гуманитарной помощи."Мы рассчитаем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокации. Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений", – прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.ОбстрелыВ понедельник, 16 сентября, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о том, что в результате обстрела центра города Сватово ранения получили 11 человек, все они находятся в городских больницах.Известно, что одна из пострадавших – девочка 13 лет, с минно-взрывными травмами также были госпитализированы шесть мужчин и четыре женщины.Утром сообщалось об обстреле Белгорода, в результате которого были ранены восемь местных жителей."Одна из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода. В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчёты на месте — открытое горение ликвидировано", — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Позднее он сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском районе."Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате попаданий снарядов полностью сгорели частный дом, надворная постройка и ГАЗель. В 8 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и ограждения. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", – уточнил глава региона.* Запрещенная в РФ террористическая организация** Компания Meta — владелец Facebook и Instagram — признана террористической и экстремистской, ее деятельность в России запрещена.Подробнее о покушении на Трампа - в материале Евгении Кондаковой Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240916/1057482290.html

https://ukraina.ru/20240916/1057484358.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, флорида, сша, дональд трамп, "азов", курская область, лнр, обстрелы