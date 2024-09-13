Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Времевский выступ – это ряд "бабкосел" вдоль речки Мокрые Ялы, которые ВСУ удалось занять во время контрнаступа. Выйдя к Великой Новоселке после Золотой Нивы, ВС РФ могут срезать Времевский выступ и пойти на охват Угледара. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Можно надеяться, что ВС РФ скоро возьмут "Южнодонбасскую шахту №3". После этого войска двинутся на дорогу, которая соединяет Богоявленку и Угледар. Если ВСУ так быстро бросили Новогродовку, то они могут уйти и из Угледара, отметил эксперт.
Он добавил, что ВС РФ фактически взяли Золотую Ниву, откуда дорога ведет к Великой Новоселке и Времевскому выступу (его так называют только в интернете, военные его так не называют), указал журналист.
"Времевский выступ – это ряд "бабкосел" вдоль речки Мокрые Ялы, которые ВСУ удалось занять во время контрнаступа. Но "бабкосела" "бабкоселами". Сейчас для нас та же Макаровка считается серьезной целью", — подчеркнул Ермаков.
Взяв эти населенные пункты и выйдя к Великой Новоселке после Золотой Нивы, российские войска могут срезать Времевский выступ и пойти на охват Угледара, добавил он.
"Чем важен Угледар? Тем, что откат ВСУ с южного Донбасса при условии прорыва замкнуть весь южно-донбасский фронт. А это вообще будет стратегическим успехом", — заключил собеседник издания.
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