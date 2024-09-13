Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара - 13.09.2024 Украина.ру
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Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара
Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара - 13.09.2024 Украина.ру
Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара
Времевский выступ – это ряд "бабкосел" вдоль речки Мокрые Ялы, которые ВСУ удалось занять во время контрнаступа. Выйдя к Великой Новоселке после Золотой Нивы, ВС РФ могут срезать Времевский выступ и пойти на охват Угледара. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-13T04:15
2024-09-13T04:15
новости
россия
угледар
донбасс
днр
наступление
окружение
вс рф
всу
прорыв
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Можно надеяться, что ВС РФ скоро возьмут "Южнодонбасскую шахту №3". После этого войска двинутся на дорогу, которая соединяет Богоявленку и Угледар. Если ВСУ так быстро бросили Новогродовку, то они могут уйти и из Угледара, отметил эксперт.Он добавил, что ВС РФ фактически взяли Золотую Ниву, откуда дорога ведет к Великой Новоселке и Времевскому выступу (его так называют только в интернете, военные его так не называют), указал журналист.Взяв эти населенные пункты и выйдя к Великой Новоселке после Золотой Нивы, российские войска могут срезать Времевский выступ и пойти на охват Угледара, добавил он."Чем важен Угледар? Тем, что откат ВСУ с южного Донбасса при условии прорыва замкнуть весь южно-донбасский фронт. А это вообще будет стратегическим успехом", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО том, какая судьба ждет Галицию после окончания СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру.
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россия
угледар
донбасс
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новости, россия, угледар, донбасс, днр, наступление, окружение, вс рф, всу, прорыв
Новости, Россия, Угледар, Донбасс, ДНР, наступление, окружение, ВС РФ, ВСУ, прорыв

Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара

04:15 13.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Времевский выступ – это ряд "бабкосел" вдоль речки Мокрые Ялы, которые ВСУ удалось занять во время контрнаступа. Выйдя к Великой Новоселке после Золотой Нивы, ВС РФ могут срезать Времевский выступ и пойти на охват Угледара. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Можно надеяться, что ВС РФ скоро возьмут "Южнодонбасскую шахту №3". После этого войска двинутся на дорогу, которая соединяет Богоявленку и Угледар. Если ВСУ так быстро бросили Новогродовку, то они могут уйти и из Угледара, отметил эксперт.
Он добавил, что ВС РФ фактически взяли Золотую Ниву, откуда дорога ведет к Великой Новоселке и Времевскому выступу (его так называют только в интернете, военные его так не называют), указал журналист.

"Времевский выступ – это ряд "бабкосел" вдоль речки Мокрые Ялы, которые ВСУ удалось занять во время контрнаступа. Но "бабкосела" "бабкоселами". Сейчас для нас та же Макаровка считается серьезной целью", — подчеркнул Ермаков.

Взяв эти населенные пункты и выйдя к Великой Новоселке после Золотой Нивы, российские войска могут срезать Времевский выступ и пойти на охват Угледара, добавил он.
"Чем важен Угледар? Тем, что откат ВСУ с южного Донбасса при условии прорыва замкнуть весь южно-донбасский фронт. А это вообще будет стратегическим успехом", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.ру
О том, какая судьба ждет Галицию после окончания СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
Вчера, 14:29
Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на МурманскРоссийское государство расположено на очень большой территории, и США за счет своей спутниковой разведки находят у нас какие-то дырки. У нас есть подвижные системы ПВО, которые перемещаются и устраивают засады. Но ВСУ запускают беспилотники очень низко, скрывая их в складках местности, чтобы ПВО не смогли их обнаружить своим дальним обнаружением
 
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