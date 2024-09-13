https://ukraina.ru/20240913/1057406276.html

Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара

Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара - 13.09.2024 Украина.ру

Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара

Времевский выступ – это ряд "бабкосел" вдоль речки Мокрые Ялы, которые ВСУ удалось занять во время контрнаступа. Выйдя к Великой Новоселке после Золотой Нивы, ВС РФ могут срезать Времевский выступ и пойти на охват Угледара. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-13T04:15

2024-09-13T04:15

2024-09-13T04:15

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Можно надеяться, что ВС РФ скоро возьмут "Южнодонбасскую шахту №3". После этого войска двинутся на дорогу, которая соединяет Богоявленку и Угледар. Если ВСУ так быстро бросили Новогродовку, то они могут уйти и из Угледара, отметил эксперт.Он добавил, что ВС РФ фактически взяли Золотую Ниву, откуда дорога ведет к Великой Новоселке и Времевскому выступу (его так называют только в интернете, военные его так не называют), указал журналист.Взяв эти населенные пункты и выйдя к Великой Новоселке после Золотой Нивы, российские войска могут срезать Времевский выступ и пойти на охват Угледара, добавил он."Чем важен Угледар? Тем, что откат ВСУ с южного Донбасса при условии прорыва замкнуть весь южно-донбасский фронт. А это вообще будет стратегическим успехом", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО том, какая судьба ждет Галицию после окончания СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240912/1057404504.html

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новости, россия, угледар, донбасс, днр, наступление, окружение, вс рф, всу, прорыв