https://ukraina.ru/20240911/1057359899.html

Тимофей Ермаков: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой

Тимофей Ермаков: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой - 11.09.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой

Надо соблюдать информационную гигиену. Надо держать в голове, что мы воюем с обманщиками и террористами, которые ни перед чем не остановятся. С волками жить – по-волчьи выть. Воюешь с волками – воюй как волчара.

2024-09-11T05:48

2024-09-11T05:48

2024-09-11T06:12

интервью

угледар

селидово

украина

сергей шойгу

александр лукашенко

вооруженные силы украины

минобороны

сво

покровск/красноармейск

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Об оперативной обстановке на фронтах специальной военной операции изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков, который непосредственно бывал на месте боев.- Тимофей, в прошлый раз мы с вами говорили про любимый вид спорта ВСУ – прыжки по котлам. Я бы хотел эту тему продолжить, поскольку Минобороны официально сообщило об освобождении Красногоровки и Галицыновки, что должно привести к сужению кармана западнее Невельское, где еще остается противник. Удастся ли нам устроить в этом районе что-то вроде Иловайска или Дебальцево?- К сожалению, у нас слабо практикуются котлы в ходе СВО. Нечто похожее нам удалось реализовать только в Мариуполе, где ВСУ были прижаты к морю и куда наши войска заходили с трех сторон. Но даже несмотря на то, что мы перекрыли противнику подвоз боеприпасов, город все равно пришлось штурмовать. Нацисты сидели в "Азовстали" достаточно долго. А больше из котлового опыта я ничего и не припомню.Изначально говорили, что в кармане западнее Невельского сидят целых четыре украинские бригады. На самом деле речь идет только об их частях, которые начали выходить из этого потенциального котла. Так что котла у нас там не получится.Надо же еще обратить внимание на то, что сейчас происходит в районе Красногоровки. Мы пока только зачистили этот последний район дач на западе города вдоль реки, мы оттуда пока никуда не двигаемся. Если бы мы ускорили там свой темп, двигаясь навстречу войскам, которые от Галициновки наступают на Желанное Первое и Желанное Второе, это было бы возможно. Но, повторюсь, это не получается.- Почему не получается?- На этот счет много версий. Один известный блогер из Сум предъявляет претензии командованию, которое проводило освободительную операцию в Красногоровке. Мне эти подробности неизвестны. Это война. Не на всех участках фронта мы можем двигаться с одинаковой скоростью.Да, в случае с Галицыновкой после взятия Карловки у нас ускорились темпы продвижения, но там у ВСУ не было таких серьезных укреплений, как в Красногоровке, которые у них были с 2014 года. К тому же, враг понимал, что наши усилия будут сконцентрированы на окружении. К тому же, городская застройка позволяет обустраивать опорники лучше, нежели пересеченная или открытая местность.Мы воспользовались ошибками фортификационных служб Украины на Красноармейском участке и смогли прорваться. Наш прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Кстати, Новогродовка – это вообще блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям. А Красногоровка была готова. Там еще была речка Лозовая, которая была серьезной фортификационной преградой.Наконец, у нас есть проблемы не только с резервами, но и с общей численностью войск. Не хватало под Красногоровкой у нас людей, чтобы наступать так же, как на Красноармейск.В целом же надо признать, что командующий группировкой "Центр" генерал Мордвичев показывает весьма неплохие результаты. Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. Мы наносим противнику те самые "тысячи порезов" и он не понимает, на каком из участков мы нанесем достаточно сильный удар.Посмотрите, как мы двигаемся на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, Угледар мы окружаем. Если уж и говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться.- Как раз из-под Угледара поступают сообщения, что мы заняли поселок Водяное вместе с двумя "Южнодонбасскими шахтами".- Угледар – это несколько улиц с высотной застройкой. Это – город-гора. Я там был, когда снимал репортаж с ребятами из WarGonzo. Там перепад высот составляет 60-70 метров, а это очень много.Водяное – это мощное "укрепсело". Мы там взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3".Только не спрашивайте у меня, где шахта №2 (смеется). На бумаге она должна была быть, но от ее строительства отказались еще в советское время.Темп мы набрали неплохой. Надеюсь, шахту №3 мы скоро возьмем, хотя противник будет за нее бодаться. После этого мы двинемся на дорогу, которая соединяет Богоявленку и Угледар. Это – последняя вменяемая артерия, по которой враг осуществляет снабжение. Если мы установим над ней контроль, все проселочные дороги мы тоже перережем.ВСУ это понимают. Если они Новогродовку так быстро бросили, то они и из Угледара могут уйти. Потому что кадры, которые публикует противник, действительно напоминают апокалипсис.- Если мы говорим о котле ВСУ в Угледаре в результате взятия Богоявленки, то это слишком большой охват. Наша армия в состоянии проводить такие операции?- Если Мордвичев это задумал, то в состоянии.Мы же еще фактически взяли Золотую Ниву, откуда дорога ведет к Великой Новоселке и Времевскому выступу (его так называют только в интернете, военные его так не называют).Времевский выступ – это ряд "бабкосел" вдоль речки Мокрые Ялы, которые ВСУ удалось занять во время контрнаступа. Но "бабкосела" "бабкоселами". Сейчас для нас та же Макаровка считается серьезной целью. Взяв их, и выйдя к Великой Новоселке после Золотой Нивы, мы этот выступ можем срезать и пойти на охват Угледара.Чем важен Угледар? Тем, что откат ВСУ с южного Донбасса при условии прорыва замкнуть весь южно-донбасский фронт. А это вообще будет стратегическим успехом.- Вы сказали, что операция Мордвичева по взятию Новогродовки была блестящей. В чем именно состоит ее блеск?- Блеск состоит в том, что мы грамотно подготовились к штурму. Мы подошли к Новогродовке с нескольких сторон и провели серьезную работу по перерезанию логистических маршрутов ВСУ. Мы действовали прямо как по учебнику: окружили врага с нескольких сторон и нанесли несколько рассекающих ударов. Все произошло настолько стремительно, что нацисты отступили. Хотя еще не было, чтобы они сдавали нам города в неразрушенном состоянии.- Почему так не получилось в Гродовке и в Селидово?- Судя по картам фортификаций, которые публикуют наши "осинторы", у ВСУ в Гродовке и за ней было чуть получше с инженерными сооружениями. Противник думал, что это направление станет для нас определяющим, но он просчитался – Новогродовку ему пришлось оставить. Да и вообще освобождение Гродовки заканчивается.Противник сейчас контролирует только западную часть города и ведет бои за Донецкую улицу. Восток, центр и часть запада за нами.Что касается Селидово, то мы туда борзо заскочили, но ВСУ смогли ответить на этот шаг, поскольку для них этот город имеет даже большее значение, чем Угледар. Не зря противник перебросил оттуда под Селидово 72-ю бригаду в большом составе, которая спасла там ситуацию, задержав взятие города на какое-то время.Нам бы очень повезло, если бы мы взяли Селидово с наскока. Но я понимал, что сейчас для нас важнее сконцентрироваться на более мелких оперативных задачах вроде взятия Украинска и Горняка, чтобы высвободить наши резервы для последующего штурма Селидово. Селидово – это большой город, близкий по населению к Артемовску. Поэтому двигаться к нему надо поступательно и без шашек наголо, чтобы не оказаться заложниками собственных успехов и не получить фланговый удар из того же Украинска.Фланги надо обеспечивать перед серьезными операциями. А взятие Селидово – операция серьезная.- Мы с вами выбрали оптимистичный фон беседы, но теперь надо обсудить ситуацию под Курском. Поступает много сообщений, что мы там отразили все атаки врага и наносим контрудары, но по карте наших успехов пока не видно.- У меня есть позитивная информация по Курску, но пока я ей не могу поделиться.В целом ВСУ сейчас перешли там к активной обороне. Да и мы там находимся в активной обороне. Поэтому возникала ситуация, когда обе стороны ведут "позиционно-маневренную войну". На данном этапе это неплохо. Раз уж все случилось, надо ограничить врага в его маневрах, а потом уже приступать к его уничтожению и заходу в Сумскую область. Всем понятно, что лучше воевать на чужой территории, а не на своей.Пока же мы подтягиваем под Курск резервы. Причем подтягиваем их целыми дивизиями. Потому что до этого была проблема, когда наши подразделения прибывали туда кусочно-разрывным методом: батальон оттуда, полк оттуда, пару рот еще оттуда. Люди были не укомплектованы тяжелым вооружением: артиллерийские орудия и минометы к ним приезжали позже.Все это создавало определенные проблемы, потому что нас под Курском застали врасплох.Я бы в этой связи обратил внимание на интервью Шойгу, который подтвердил, что Турция предлагала России и Украине прекратить взаимные удары по энергетике. Москва на это согласилась. Причем похоже, она согласилась на это до того, как это сделал Киев. И потом Шойгу прямым текстом сказал, что у него вызвало "удивление, что Украина не стала соблюдать эти договоренности". А у меня как раз вызвало большое удивление, почему у нашего руководства это вызвало большое удивление. Потому что киевский режим и Запад вообще никакие соглашения не соблюдают.Более того, Запад делает все эти заявления о перемирии, чтобы потом по эффекту внезапности (как это было под Курском) повергнуть нас в шок, из которого многие могут уже не выйти. Это тоже элемент когнитивной войны, которая для них не менее важна, чем война реальная. Потому что под воздействие информационного оружия попадают больше людей, чем на поле боя. И они будут дальше ездить нам по ушам.- Как же нам продолжать спокойную боевую работу в условиях, когда противник регулярно ездит нам по ушам?- Спокойно воевать у нас не получится. Особенно с таким противником.Надо соблюдать информационную гигиену. Надо держать в голове, что мы воюем с обманщиками и террористами, которые ни перед чем не остановятся. С волками жить – по-волчьи выть. Воюешь с волками – воюй как волчара.Почему наши иноагенты безнаказанно организовывают в Прибалтике "форумы свободной России", где обсуждают, как всем русским надо сделать лоботомию, и поддерживают террористическую атаку ВСУ на Курскую область? Я вам напомню операцию "Трест", когда большевики выкрали из-за рубежа белогвардейца Кутепова, чтобы судить его здесь.Мы в свое время Яндарбиева грохнули прямо в Катаре. Для этого нам понадобилось два человека. И мы почему-то не переживали о том, как у нас с Катаром будут выстраиваться отношения.Катар – спонсор терроризма. Чем Прибалтика от него отличается? Если мы вывезем оттуда парочку иноагентов, все остальные тут же заткнутся. Посмотрите на Белоруссию. Лукашенко вас научит, как правильно самолеты с Протасевичем приземлять. Что потом было с белорусской "оппозицией"? Она через какое-то время ожила только потому, что у Лукашенко не получилось посадить второй самолет с другим "Протасевичем".Нам надо перенимать этот бесценный опыт для собственной защиты.СВО – это не война за освобождение Донбасса или Украины. Это война за независимость России. И нас ничего не должно сдерживать. Я не призываю заниматься мелким террором, потому что нам надо быть хитрее и умнее. А вот как это сделать – пусть решают наши спецслужбы. В конце концов, это их работа.О других аспектах СВО - в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу

https://ukraina.ru/20240812/1056824686.html

https://ukraina.ru/20240910/1057336401.html

https://ukraina.ru/20240907/1057292380.html

угледар

селидово

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покровск/красноармейск

запад

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, угледар, селидово, украина, сергей шойгу, александр лукашенко, вооруженные силы украины, минобороны, сво, покровск/красноармейск, терроризм, запад, курская область, спецоперация, украина.ру