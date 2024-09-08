https://ukraina.ru/20240908/1057278678.html

Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов

Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов - 08.09.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов

Нужна Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать российское руководство при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом

2024-09-08T09:20

2024-09-08T09:20

2024-09-08T09:20

интервью

галиция

россия

запад

владимир зеленский

андрей ермак

сбу

украина

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западная украина

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Если договориться можно, на Галицию можно плюнуть и отдать. А если договориться нельзя, то Галицию можно держать в уме как фактор торговли или присоединить к себе, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, целый ряд украинских министров написали заявления об отставке. Связано ли это с тем, что Ермак и Умеров съездили в США и получили на этот счет соответствующие указания? Или просто крысы бегут с корабля?- Да, крысы бегут с корабля. Я не представляю, кому может понадобиться менять этих обормотов. Что от этого изменится? Большинство персонажей, которые написали заявления, вообще ничего не решают. Самый важный из них – Кулеба. Но даже он только выполняет распоряжения Офиса президента: что ему приказали, то он и говорит. Поэтому единственное разумное объяснение состоит в том, что они сами решили спрыгнуть с корабля.Они при этом могли дать взятку Ермаку, чтобы тот уговорил Зеленского их уволить. Они также могли просто сами написать "коллективку". Еще они могли начать бурную псевдооппозиционную деятельность против того же Ермака, чтобы спровоцировать свою отставку. Мне все равно, каким образом они этот вопрос решили. Повторюсь, это бегство крыс с корабля.Когда происходит замена значительной части правительства по предварительному плану или даже в результате конфликта, это видно по утечкам информации (и видно, кто с кем конфликтует). А здесь что? Что решает та же Верещук? Она ничего не делала, кроме заявлений космической глупости. Еще она ходила в зеленой футболке. Так после нее кто-то тоже будет ходить в зеленой футболке и делать заявления космической глупости.У нее как у вице-премьера нет никаких рычагов влияния на ситуацию. Согласно украинским законам, вице-премьер может только голосовать на заседаниях правительства и собирать совещания подведомственных ему министров. Все бюджеты находятся в министерствах, распределяют их министерства, и решения тоже принимаются на уровне министерств или всего правительства. Вице-премьер – это лишь почетная должность. Зарплата, кабинет, десять человек в подчинении и автомобиль.- Дело в том, что эти люди дружно написали эти заявления. Они оказались самыми прозорливыми, которые поняли, что конец уже близок?- Кое-кто из украинской власти (Умеров, Шмыгаль и сам Зеленский) очень хотел бы бежать, но их просто не опустят. Если бы сейчас поменялся президент или премьер, это бы означало, что страна разваливается. Потому что скандала никакого не было и работать новая власть лучше не стала бы. Там даже воровать больше невозможно – можно украсть столько же, как было. То есть если бы ушла какая-то знаковая фигура, это был бы сигнал для всех: "пора валить". А когда уходят какие-то мелкие сошки, это можно было бы объяснить тем, что "перемен требуют наши сердца".Какие перед Украиной сейчас самые главные проблемы? Поражение на фронтах и отсутствие западной помощи. Основной объем этой помощи кроме отдельных пакетов, которые приходят сейчас (передача самолетов и дальнобойных ракет), отложен до второй половины ноября. То есть Запад дожидается результатов выборов в США и конца года, чтобы понять, сможет Украина войти в следующий год или нет. Надо на нее еще тратиться, или надо досидеть и досмотреть, как она умрет.Повторюсь, все эти уходы ситуацию на фронте не поменяют. Если бы киевский режим хотел что-то поменять на фронте, он бы уволил Сырского, а не правительство. То есть попытался бы переформатировать управление силовым блоком, поменять формат боевых действий и переломить ход войны. Но ничего же не поменялось. Глава СБУ, главком ВСУ, министр обороны, глава ГРУ, Зеленский и Ермак – все, от кого что-то зависит, остались на своих местах."Дайте нам ракеты, мы будем стрелять по русским городам, русские испугаются и захотят мириться" - это единственная идея, с которой они выступают. Мне кажется, что Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве. "При мне не летели. Я был против. Я в знак протеста уехал" - всегда сможет сказать он. Глядишь, и не посадят, а просто пожурят. Да, он обслуживал нацистскую власть, но не до конца.Бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть.Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского. На Украине же есть оппозиционеры, которые хотели бы хотя бы на два часа заехать в президентский Офис, чтобы успеть набить мешки, пока русская армия движется мостам по на Банковую. И я не исключаю, что они уедут за рубеж и будут рассказывать, как они "больше не могли терпеть этот преступный режим".Возьмем того же Арестовича*. Он то любит Зеленского, то не любит Зеленского. Похоже, он сам не знает, в какую сторону ему колебаться.Для них сейчас главное – выскочить с территории Украины. А что им там делать? На фронт они не собираются. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Вне зависимости от того, как они будут объяснять свои действия. Тем, что они прозрели или наоборот ослепли.Самое главное, что они бегут с корабля, который дал течь.- С немецкого корабля крысы пока не бегут, но на недавних выборах в двух регионов победила "Альтернатива для Германии". Шольц и правящая коалиция потерпели поражение. И теперь многие наблюдатели даже не исключают, что Германия в перспективе может распасться по территориальному признаку, потому что неоднородно германское общество. А вы что об этом думаете?- Только не говорите мне, что российское общество однородно.- Наше голосование другие цифры показывает.- Дело не в том, что наше общество однородно. Просто наше государство умеет стабилизировать ситуацию в обществе. У нас есть предложение, за которое согласны голосовать все. Цели у людей могут быть разные, но все они считают, что Путин и его команда их цели так или иначе смогут достичь. Если Путина изъять из этой системы, у нас тоже начнется серьезная борьба за идеи и смыслы.Я не думаю, что Германии грозит распад. Распад Германии – это гражданская война. А я сильно сомневаюсь, что немцы на такое способны. Просто потому, что они за долгие столетия внутренних войн между германскими государствами так этим травмированы, что для них единство страны важнее всего.Они даже с австрийцами после Второй мировой войны пытались организовать второй аншлюс, но им союзники запретили.Понятное дело, что восток Германии более радикален и более консервативен. Но это и раньше было известно. В Тюрингии победила "Альтернатива для Германии", а в Саксонии – "Союз Сары Вагенкнехт". При этом в Тюрингии на втором месте оказалась "ХДС-ХСС" - тоже консервативная партия. А "ХДС-ХСС" востребована и в других регионах.То есть речь идет о развороте всей Германии в правоконсервативную сторону. Потому что леволиберальный курс себя исчерпал. Кто будет раскалывать страну для гражданской войны? Шольц с пятью процентами? "Зеленые" с двумя? Их просто затопчут. Следовательно, курс страны будет меняться. Но это не значит, что Германия резко полюбит Россию.После того, как немцы нанесли смертельный удар своей экономике, у них нет иного выбора: или победить, или умереть. В сегодняшней ситуации они лишь могут вместе с остальным Западом бороться за победу над Россией, чтобы компенсировать свои потери за счет трофеев. Пока они даже не пытаются перейти на другие рельсы.- На днях исполнилось 110 лет с того момента, как Русская Армия в годы Первой мировой войны без боя взяла Львов, который тогда был под Австро-Венгрией и назывался Лембергом. Почему нам так и не удалось возродить Галицкую Русь? Нужен ли России некогда русский Львов, учитывая, кто там живет сейчас?- Нам не удалось возродить Галицкую Русь, потому что мы как взяли Львов, так его и оставили. Русские войска покинули Галицию еще в 1915 году и больше туда не смогли вернуться. Последнее известное сражение было на реке Стоход, где Брусилов после своего выдающегося прорыва умудрился угробить всю гвардию. Так что Галиция до конца войны контролировалась Австро-Венгрией. И австро-венгры там фактически провели геноцид русин, которые отказывались признать себя украинцами.В результате этого геноцида вначале был изменен политический баланс. Потому что "русин" и "украинец" были из одной семьи. Они все были русинами, а украинство для галичан тогда было вопросом политического выбора (только сейчас галичане стали другим этносом).Сейчас "украинец" - это тоже вопрос политического выбора для всей остальной Украины. И все, что останется за пределами России, через 20-30 лет станет другим этносом. Все территории, которые мы сейчас не присоединим к себе, будут чувствовать себя отстоявшими независимость в кровопролитной войне. И они уже будут формироваться как отдельный этнос.Нужна Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать российское руководство при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом. Если договориться можно, на Галицию можно плюнуть и отдать. А если договориться нельзя, то Галицию можно держать в уме как фактор торговли или присоединить к себе.Надо понимать, что Галиция – это не Галиция 1914 года. Это территория, населенная другим этносом. Там нам придется либо провести этноцид, переделав этот этнос в русских на протяжении нескольких поколений, либо проводить этническую чистку (все уехали, осталось небольшое количество населения, заехали новые люди и растворили в себе старых).Мы не можем ее просто присоединить и сделать вид, что так и было. Потому что эти люди проживают на компактной территории, где жили их предки.- И десятилетиями ненавидят все русское.- С этим надо считаться. Надо либо оставить их в покое, отправить на Запад и провести границу (но за это надо потребовать с Запада что-то важное, просто так одаривать его Галицией бессмысленно). Либо (если мы хотим, чтобы наши ракеты были ближе к Парижу), надо забрать Галицию, решая вопрос с ее населением.Повторюсь, просто так прийти, включить телевизор и издать новые учебники истории не получится. Надо долго и напряженно работать. Этой работы хватит на несколько поколений.*Признан в РФ террористом и экстремистом.О других аспектах международной политики - в интервью Петра Акопова: США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240902/1057191735.html

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Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

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