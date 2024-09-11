Мощь и немощь Китая и России. Сунь Тяньшу о слухах, которым нельзя верить, и о любви к русским продуктам
Основатель, председатель совета директоров ПВО "КИФА" (Qifa)
Участник Восточного экономического форума, бизнесмен Сунь Тяньшу считает, что подобные мероприятия необходимо проводить не только в России, но и в Китае.
Основатель, председатель совета директоров компании ПАО "КИФА" (Qifa), российско-китайской платформы для цифровой торговли рассказал изданию Украина.ру в эксклюзивном интервью о своих впечатлениях от форума и видении будущих отношений РФ и КНР.
Сунь Тяньшу 31 год живет в России. Родился в Китае, а в 1993 году приехал учиться в Финансовую академию при Правительстве РФ [сейчас — Финансовый университет при Правительстве РФ].
ПАО "КИФА" (Qifa) — российско-китайская платформа для цифровой торговли, которая помогает бизнесам стран взаимодействовать. Это первая компания китайского происхождения, которая вышла на Московскую биржу и разместила там свои облигации.
Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел с 3 по 6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. В рамках форума состоялось важнейшее событие — пленарное заседание с участием президента России Владимир Путин, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя КНР Хань Чжэна.
— Сунь Тяньшу, вы находитесь в Пекине после посещения Восточного экономического форума. Осуждается ли в бизнес и политических кругах Китая прошедшее мероприятие?
— Китайцы слышали об этом форуме. О ВЭФ-2024 рассказывали по местному телевидению. В новостях давалась позитивная оценка этому событию.
© Хань Чжэн, фотобанк РосконгрессаЗаместитель Председателя КНР Хань Чжэн прибыл во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме. ВЭФ-2024
© Хань Чжэн, фотобанк Росконгресса
Заместитель Председателя КНР Хань Чжэн прибыл во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме. ВЭФ-2024
— Какие у вас впечатления от Восточного экономического форума?
— Я первый раз на этом форуме. Я предполагал его мощь, но все-таки не рассчитывал на такой масштаб. При этом заметил, что формат ВЭФ-2024 охватил все отрасли — даже те, на которые я бы никогда не подумал.
Например, на мероприятии была представлена Генеральная прокуратура РФ. Видно, что власть обращает большое внимание на бизнес и контактирование с ним. И наоборот. То есть мероприятие и его участники хотят получить реальный результат и эффект.
Еще момент. Программа ВЭФ-2024 была разнообразная, организаторы охватили всевозможные секторы.
— Тем не менее, в отношениях между Россией и Китаем появился некий негатив. Это обусловлено тем, что китайские банки перестали сотрудничать с российскими компаниями. Это начиналось как отдельные случаи, а в последние месяцы стало основным препятствием для развития двусторонних отношений. Как считаете, на форуме было найдено решение по этой проблеме?
— Я знаю, что происходит между Россией и Китаем в сфере торговли. В Китае все спокойно, никаких слухов в бизнес-кругах о том, что мы не хотим работать с Россией, не было.
Кстати, не первый раз слышу, что почти все китайские банки отказались работать с Россией. Почему распространяются таких кривотолки и из какого источника они идут, не знаю. Откуда эти слухи? Все банки работают…
Да, есть компании [в Китае], которые не хотят попасть под санкции, так как производят санкционный товар. Это не значит, что они не хотят работать с Россией. То есть существуют внешние факторы, которые они никак не могут преодолеть.
Китайская таможня опубликовала список товаров двойного назначения — то, что запрещено экспортировать из Китая. Не только в Россию, но и в другие страны мира.
Если что-то не работает, значит, есть технические проблемы, но это не массовое явление.
© Дмитрий Андреев | Dmitry AndreevКонференция "Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации". ВЭФ-2024
© Дмитрий Андреев | Dmitry Andreev
Конференция "Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации". ВЭФ-2024
— С 8 по 20 августа в Китае проходила акция "Сделано в России". По сообщениям пресс-службы Российского экспортного центра китайские потребители приобрели российских продуктов питания и косметики на 11 миллионов рублей (около 860 000 юаней). Сумма небольшая… А насколько вообще российские товары интересны китайскому потребителю?
— Это обусловлено географическими и историческими причинами.
Например, жители северо-восточных провинций Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян из-за близости к Дальнему Востоку (РФ) любят продукцию из России. В Пекине и в южных регионах Китая тоже появляются магазины, которые продают российские продукты. Эти товары пользуются спросом и на китайских маркетплейсах.
С каждым днем спрос на российские продукты питания растет. В начале этого года в провинции Ляонин прошла первая ярмарка изделий из России, где было продано гораздо больше, чем те цифры, которые вы озвучили.
Китайские потребители предпочитают российские продукты питания, считают, что они экологически чистые и безопасные. Поэтому их перспективы в Китае достаточно большие.
— Китайскому бизнесу интересен Крым, Донбасс, Запорожская область?
© Степан Пугачев | Stepan PugachevКонференция "Возможности МСП России на рынке Китая". ВЭФ-2024
© Степан Пугачев | Stepan Pugachev
Конференция "Возможности МСП России на рынке Китая". ВЭФ-2024
— Экс-глава Европейского центрального банка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил довольно резонансный доклад о конкурентоспособности Евросоюз, где призвал европейцев наращивать оборонную промышленность без США. Он также отметил, что Китай и США становятся экономическими конкурентами объединенной Европы. Предупредил об агрессивной конкуренции с США и КНР. Есть ли в Китае реакция на такой доклад? Как вы к таким тезисам относитесь?
— Китай развивается по своему пути, поэтому к таким мнениям относится очень спокойно. Во всяком случае я не слышал, чтобы в Китае как-то особо реагировали и обсуждали доклад Марио Драги.
— Как вы считаете, что происходит с отношениями России и Китая на фоне геополитической турбулентности в мире?
— Наши отношения и их уровень растут на глазах. Но все равно я считаю, что пока все это развивается слабо. Многие китайские компании, бизнесмены к сожалению, не знают о России и о ее инвестиционном климате.
Российские предприниматели, в свою очередь, хотят войти на китайский рынок, но зачастую не знают, как это сделать.
Поэтому, считаю, таких событий как Восточный экономический форум должно быть больше и проходить они должны чаще. При этом мероприятия надо проводить не только в РФ, но и в Китае, чтобы китайские компании больше узнавали о современной России.
О том, что понравилось на ВЭФ-2024 гражданам Сингапура, Малайзии и Китая, в эксклюзивном материале "Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине.