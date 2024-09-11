Мощь и немощь Китая и России. Сунь Тяньшу о слухах, которым нельзя верить, и о любви к русским продуктам - 11.09.2024 Украина.ру
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Мощь и немощь Китая и России. Сунь Тяньшу о слухах, которым нельзя верить, и о любви к русским продуктам
Мощь и немощь Китая и России. Сунь Тяньшу о слухах, которым нельзя верить, и о любви к русским продуктам - 11.09.2024 Украина.ру
Мощь и немощь Китая и России. Сунь Тяньшу о слухах, которым нельзя верить, и о любви к русским продуктам
Участник Восточного экономического форума, бизнесмен Сунь Тяньшу считает, что подобные мероприятия необходимо проводить не только в России, но и в Китае.
2024-09-11T05:11
2024-09-11T05:11
интервью
россия
китай
владимир путин
московская биржа
ес
украина
крым
новые регионы
донбасс
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Основатель, председатель совета директоров компании ПАО "КИФА" (Qifa), российско-китайской платформы для цифровой торговли рассказал изданию Украина.ру в эксклюзивном интервью о своих впечатлениях от форума и видении будущих отношений РФ и КНР.Сунь Тяньшу 31 год живет в России. Родился в Китае, а в 1993 году приехал учиться в Финансовую академию при Правительстве РФ [сейчас — Финансовый университет при Правительстве РФ].ПАО "КИФА" (Qifa) — российско-китайская платформа для цифровой торговли, которая помогает бизнесам стран взаимодействовать. Это первая компания китайского происхождения, которая вышла на Московскую биржу и разместила там свои облигации.Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел с 3 по 6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. В рамках форума состоялось важнейшее событие — пленарное заседание с участием президента России Владимир Путин, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя КНР Хань Чжэна.— Сунь Тяньшу, вы находитесь в Пекине после посещения Восточного экономического форума. Осуждается ли в бизнес и политических кругах Китая прошедшее мероприятие?— Китайцы слышали об этом форуме. О ВЭФ-2024 рассказывали по местному телевидению. В новостях давалась позитивная оценка этому событию.— Какие у вас впечатления от Восточного экономического форума?— Я первый раз на этом форуме. Я предполагал его мощь, но все-таки не рассчитывал на такой масштаб. При этом заметил, что формат ВЭФ-2024 охватил все отрасли — даже те, на которые я бы никогда не подумал. Например, на мероприятии была представлена Генеральная прокуратура РФ. Видно, что власть обращает большое внимание на бизнес и контактирование с ним. И наоборот. То есть мероприятие и его участники хотят получить реальный результат и эффект.Еще момент. Программа ВЭФ-2024 была разнообразная, организаторы охватили всевозможные секторы.— Тем не менее, в отношениях между Россией и Китаем появился некий негатив. Это обусловлено тем, что китайские банки перестали сотрудничать с российскими компаниями. Это начиналось как отдельные случаи, а в последние месяцы стало основным препятствием для развития двусторонних отношений. Как считаете, на форуме было найдено решение по этой проблеме?— Я знаю, что происходит между Россией и Китаем в сфере торговли. В Китае все спокойно, никаких слухов в бизнес-кругах о том, что мы не хотим работать с Россией, не было.Кстати, не первый раз слышу, что почти все китайские банки отказались работать с Россией. Почему распространяются таких кривотолки и из какого источника они идут, не знаю. Откуда эти слухи? Все банки работают…Да, есть компании [в Китае], которые не хотят попасть под санкции, так как производят санкционный товар. Это не значит, что они не хотят работать с Россией. То есть существуют внешние факторы, которые они никак не могут преодолеть.Китайская таможня опубликовала список товаров двойного назначения — то, что запрещено экспортировать из Китая. Не только в Россию, но и в другие страны мира.Если что-то не работает, значит, есть технические проблемы, но это не массовое явление.— С 8 по 20 августа в Китае проходила акция "Сделано в России". По сообщениям пресс-службы Российского экспортного центра китайские потребители приобрели российских продуктов питания и косметики на 11 миллионов рублей (около 860 000 юаней). Сумма небольшая… А насколько вообще российские товары интересны китайскому потребителю?— Это обусловлено географическими и историческими причинами.Например, жители северо-восточных провинций Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян из-за близости к Дальнему Востоку (РФ) любят продукцию из России. В Пекине и в южных регионах Китая тоже появляются магазины, которые продают российские продукты. Эти товары пользуются спросом и на китайских маркетплейсах.С каждым днем спрос на российские продукты питания растет. В начале этого года в провинции Ляонин прошла первая ярмарка изделий из России, где было продано гораздо больше, чем те цифры, которые вы озвучили.Китайские потребители предпочитают российские продукты питания, считают, что они экологически чистые и безопасные. Поэтому их перспективы в Китае достаточно большие.— Китайскому бизнесу интересен Крым, Донбасс, Запорожская область?— Эти места китайцам кажутся далекими. Хотя они, конечно, знают, что такое и где находится Крым. Но где есть покупатели и спрос, там китайцы готовы сотрудничать. Для них Крым, Луганск, Донецк, Запорожье — все это Россия.— Экс-глава Европейского центрального банка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил довольно резонансный доклад о конкурентоспособности Евросоюз, где призвал европейцев наращивать оборонную промышленность без США. Он также отметил, что Китай и США становятся экономическими конкурентами объединенной Европы. Предупредил об агрессивной конкуренции с США и КНР. Есть ли в Китае реакция на такой доклад? Как вы к таким тезисам относитесь?— Китай развивается по своему пути, поэтому к таким мнениям относится очень спокойно. Во всяком случае я не слышал, чтобы в Китае как-то особо реагировали и обсуждали доклад Марио Драги.— Как вы считаете, что происходит с отношениями России и Китая на фоне геополитической турбулентности в мире?— Наши отношения и их уровень растут на глазах. Но все равно я считаю, что пока все это развивается слабо. Многие китайские компании, бизнесмены к сожалению, не знают о России и о ее инвестиционном климате.Российские предприниматели, в свою очередь, хотят войти на китайский рынок, но зачастую не знают, как это сделать.Поэтому, считаю, таких событий как Восточный экономический форум должно быть больше и проходить они должны чаще. При этом мероприятия надо проводить не только в РФ, но и в Китае, чтобы китайские компании больше узнавали о современной России.О том, что понравилось на ВЭФ-2024 гражданам Сингапура, Малайзии и Китая, в эксклюзивном материале "Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, китай, владимир путин, московская биржа, ес, украина, крым, новые регионы, донбасс, сша, банки, торговля, экономика, бизнес, вэф
Интервью, Россия, Китай, Владимир Путин, Московская биржа, ЕС, Украина, Крым, Новые регионы, Донбасс, США, банки, торговля, экономика, бизнес, ВЭФ

Мощь и немощь Китая и России. Сунь Тяньшу о слухах, которым нельзя верить, и о любви к русским продуктам

05:11 11.09.2024
 
Основатель, председатель совета директоров ПВО "КИФА" (Qifa)
Основатель, председатель совета директоров ПВО КИФА (Qifa)
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Участник Восточного экономического форума, бизнесмен Сунь Тяньшу считает, что подобные мероприятия необходимо проводить не только в России, но и в Китае.
Основатель, председатель совета директоров компании ПАО "КИФА" (Qifa), российско-китайской платформы для цифровой торговли рассказал изданию Украина.ру в эксклюзивном интервью о своих впечатлениях от форума и видении будущих отношений РФ и КНР.
Сунь Тяньшу 31 год живет в России. Родился в Китае, а в 1993 году приехал учиться в Финансовую академию при Правительстве РФ [сейчас — Финансовый университет при Правительстве РФ].
ПАО "КИФА" (Qifa) — российско-китайская платформа для цифровой торговли, которая помогает бизнесам стран взаимодействовать. Это первая компания китайского происхождения, которая вышла на Московскую биржу и разместила там свои облигации.
Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел с 3 по 6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. В рамках форума состоялось важнейшее событие — пленарное заседание с участием президента России Владимир Путин, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя КНР Хань Чжэна.
— Сунь Тяньшу, вы находитесь в Пекине после посещения Восточного экономического форума. Осуждается ли в бизнес и политических кругах Китая прошедшее мероприятие?
— Китайцы слышали об этом форуме. О ВЭФ-2024 рассказывали по местному телевидению. В новостях давалась позитивная оценка этому событию.
© Хань Чжэн, фотобанк РосконгрессаЗаместитель Председателя КНР Хань Чжэн прибыл во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме. ВЭФ-2024
Заместитель Председателя КНР Хань Чжэн прибыл во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме. ВЭФ-2024
© Хань Чжэн, фотобанк Росконгресса
Заместитель Председателя КНР Хань Чжэн прибыл во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме. ВЭФ-2024
— Какие у вас впечатления от Восточного экономического форума?
— Я первый раз на этом форуме. Я предполагал его мощь, но все-таки не рассчитывал на такой масштаб. При этом заметил, что формат ВЭФ-2024 охватил все отрасли — даже те, на которые я бы никогда не подумал.
Например, на мероприятии была представлена Генеральная прокуратура РФ. Видно, что власть обращает большое внимание на бизнес и контактирование с ним. И наоборот. То есть мероприятие и его участники хотят получить реальный результат и эффект.
Еще момент. Программа ВЭФ-2024 была разнообразная, организаторы охватили всевозможные секторы.
— Тем не менее, в отношениях между Россией и Китаем появился некий негатив. Это обусловлено тем, что китайские банки перестали сотрудничать с российскими компаниями. Это начиналось как отдельные случаи, а в последние месяцы стало основным препятствием для развития двусторонних отношений. Как считаете, на форуме было найдено решение по этой проблеме?
— Я знаю, что происходит между Россией и Китаем в сфере торговли. В Китае все спокойно, никаких слухов в бизнес-кругах о том, что мы не хотим работать с Россией, не было.
Кстати, не первый раз слышу, что почти все китайские банки отказались работать с Россией. Почему распространяются таких кривотолки и из какого источника они идут, не знаю. Откуда эти слухи? Все банки работают…
Да, есть компании [в Китае], которые не хотят попасть под санкции, так как производят санкционный товар. Это не значит, что они не хотят работать с Россией. То есть существуют внешние факторы, которые они никак не могут преодолеть.
Китайская таможня опубликовала список товаров двойного назначения — то, что запрещено экспортировать из Китая. Не только в Россию, но и в другие страны мира.
Если что-то не работает, значит, есть технические проблемы, но это не массовое явление.
© Дмитрий Андреев | Dmitry AndreevКонференция "Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации". ВЭФ-2024
Конференция Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации. ВЭФ-2024
© Дмитрий Андреев | Dmitry Andreev
Конференция "Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации". ВЭФ-2024
— С 8 по 20 августа в Китае проходила акция "Сделано в России". По сообщениям пресс-службы Российского экспортного центра китайские потребители приобрели российских продуктов питания и косметики на 11 миллионов рублей (около 860 000 юаней). Сумма небольшая… А насколько вообще российские товары интересны китайскому потребителю?
Это обусловлено географическими и историческими причинами.
Например, жители северо-восточных провинций Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян из-за близости к Дальнему Востоку (РФ) любят продукцию из России. В Пекине и в южных регионах Китая тоже появляются магазины, которые продают российские продукты. Эти товары пользуются спросом и на китайских маркетплейсах.
С каждым днем спрос на российские продукты питания растет. В начале этого года в провинции Ляонин прошла первая ярмарка изделий из России, где было продано гораздо больше, чем те цифры, которые вы озвучили.
Китайские потребители предпочитают российские продукты питания, считают, что они экологически чистые и безопасные. Поэтому их перспективы в Китае достаточно большие.
— Китайскому бизнесу интересен Крым, Донбасс, Запорожская область?
— Эти места китайцам кажутся далекими. Хотя они, конечно, знают, что такое и где находится Крым. Но где есть покупатели и спрос, там китайцы готовы сотрудничать. Для них Крым, Луганск, Донецк, Запорожье — все это Россия.
© Степан Пугачев | Stepan PugachevКонференция "Возможности МСП России на рынке Китая". ВЭФ-2024
Конференция Возможности МСП России на рынке Китая. ВЭФ-2024
© Степан Пугачев | Stepan Pugachev
Конференция "Возможности МСП России на рынке Китая". ВЭФ-2024
— Экс-глава Европейского центрального банка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил довольно резонансный доклад о конкурентоспособности Евросоюз, где призвал европейцев наращивать оборонную промышленность без США. Он также отметил, что Китай и США становятся экономическими конкурентами объединенной Европы. Предупредил об агрессивной конкуренции с США и КНР. Есть ли в Китае реакция на такой доклад? Как вы к таким тезисам относитесь?
— Китай развивается по своему пути, поэтому к таким мнениям относится очень спокойно. Во всяком случае я не слышал, чтобы в Китае как-то особо реагировали и обсуждали доклад Марио Драги.
— Как вы считаете, что происходит с отношениями России и Китая на фоне геополитической турбулентности в мире?
— Наши отношения и их уровень растут на глазах. Но все равно я считаю, что пока все это развивается слабо. Многие китайские компании, бизнесмены к сожалению, не знают о России и о ее инвестиционном климате.
Российские предприниматели, в свою очередь, хотят войти на китайский рынок, но зачастую не знают, как это сделать.
Поэтому, считаю, таких событий как Восточный экономический форум должно быть больше и проходить они должны чаще. При этом мероприятия надо проводить не только в РФ, но и в Китае, чтобы китайские компании больше узнавали о современной России.
О том, что понравилось на ВЭФ-2024 гражданам Сингапура, Малайзии и Китая, в эксклюзивном материале "Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине.
 
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